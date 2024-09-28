لوموند: أوروبا نحو مزيد من التشدد بشأن الهجرة

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “أوروبا نحو مزيد من التشدد بشأن الهجرة”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه في حين انخفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 39 بالمئة منذ بداية عام 2024، فإن القادة الأوروبيين، من اليمين واليسار، لا يترددون في تبني الأفكار التي دافع عنها اليمين المتطرف لمدة أربعين عاما.

وذكر انه منذ إعلان ألمانيا في بداية شهر سبتمبر/أيلول عن إعادة فرض الضوابط على حدودها الداخلية، أعادت أوروبا المناقشة بشأن الهجرة إلى الواجهة من جديد. وقد سافر رئيس الوزراء العمالي البريطاني كير ستارمر إلى إيطاليا للتعرف على سياسة الهجرة التقييدية لرئيسة المجلس جيورجيا ميلوني. وطلبت هولندا والمجر رسميا من المفوضية الأوروبية استثناء عدم المشاركة في سياسة الهجرة المشتركة في حالة مراجعة المعاهدات، بينما هيمن هذا الموضوع في النمسا على الحملة التشريعية. وفي فرنسا، أعلن برونو ريتيللو، الذي تم تعيينه للتو وزيرا للداخلية، عن رغبته في وضع حد لـ”اضطرابات الهجرة”، بعد أقل من عام من صدور آخر قانون مقيد في هذا الشأن، بينما شدد رئيس الوزراء الدنماركي على ضرورة الصرامة بشأن الهجرة.

وتساءلت “لوموند”: لماذا هذا التصلب في الخطاب، في حين انخفض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 39 بالمئة منذ بداية عام 2024 إلى 140 ألف شخص، فيما بقى طلبات اللجوء السنوية عند مليون طلب، وهي بالتأكيد وإن في أعلى مستوياتها، متواضعة مقارنة بقارة يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو تارديس، الباحث في مركز تأمل وعمل الهجرة Synergies، قوله: “من بلد إلى آخر، غالبًا ما ترتبط هذه المواقف والتصريحات بالعلميات الانتخابية. ففي ألمانيا، جاءت إعادة السيطرة على الحدود بعد الهزيمة الثقيلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في بعض الولايات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بالإضافة إلى الهجوم بالسكين في سولينغن من قبل لاجئ سوري في 23 أغسطس/ آب. وفي فرنسا، يشكل الحزم في شؤون إدارة الهجرة علامة سياسية قوية للحكومة الجديدة. وبالنسبة لألمانيا والنمسا، فإن “الإعلانات الأخيرة كانت نتيجة لعشر سنوات من الاستقبال الكبير للغاية”.

بين عامي 2014 و2023، استقبلت ألمانيا 35 بالمئة من طالبي اللجوء في أوروبا، أي 2.5 مليون شخص، واعترفت بوضع اللاجئ لـ 1.4 مليون منهم. وهذا يمثل ما يقرب من نصف عدد اللاجئين الذين يتم الترحيب بهم في أوروبا. وقد استقبلت النمسا، نسبة إلى عدد سكانها، أكبر مجموعة من اللاجئين. وبعد موجات كبيرة من الوافدين، يكون هناك دائمًا رد فعل عنيف، عودة إلى سياسة حماية الحدود. وكان هذا هو الحال في الولايات المتحدة بعد كل موجة هجرة كبرى، كما يشير المحلل السياسي إيفان كراستيف من مركز الاستراتيجيات الليبرالية في صوفيا.

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، إذا كان الألمان والنمساويون يحترمون القواعد الأوروبية، فإن بلدان أخرى، ولا سيما دول الدخول الأول (إيطاليا واليونان)، لم تفعل ذلك، وترفض الترحيب بطالبي اللجوء الذين ينبغي عليهم نظريا استقبالهم. من جانبها، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على المجر في يونيو/حزيران بغرامة قدرها 200 مليون يورو وغرامة قدرها مليون يورو يوميا لعدم تقديمها إجراءات الحماية الدولية.

وأضاف أن الموضوع يزداد حساسية حيث تكافح أوروبا للرد بصوت واحد على هذا الموضوع. منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تغلب الاتحاد الأوروبي على الأزمة المالية أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أزمة كوفيد-19، لكنه “لم يتمكن من حل أزمة الهجرة لعام 2015.

ولفت إلى أنه في الربيع، أكمل الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن الهجرة واللجوء، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المشتركة لتحسين تنظيم وصول طالبي اللجوء إلى حدودها، لكن لن يتم تطبيقه قبل منتصف عام 2026. وأكدت “لوموند” أنه في الواقع، منذ عشر سنوات، كنا نتحدث عن تغيير القواعد، ولكن من الناحية العملية، لم يحدث شيء وازدهرت أحزاب اليمين المتطرف. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كانت الآلية الفعالة الوحيدة هي الاتفاق بين بروكسل وأنقرة، الذي مكّن من توطين 4 ملايين سوري في تركيا. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت المفوضية من اتفاقيات الهجرة، لا سيما مع تونس ومصر، وهي مكلفة للغاية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وينوه التقرير على أنه مع ذلك، فعندما كان من الضروري الترحيب بأكثر من 5 ملايين أوكراني طردتهم الحرب، سهّل الأوروبيون تمركزهم في البلد الذي يختارونه، دون حدوث أزمة كبرى، وهو العكس تماما للسياسة التقييدية المطبقة ضد المهاجرين غير الأوروبيين. وعلى الرغم من الخطابات المناهضة للمهاجرين، فإن “الشعور الإيجابي نسبياً لدى الأوروبيين تجاه الهجرة أو اللجوء يظل مستقراً إلى حد ما على المدى الطويل”، كما تشير هيلين ثيوليت، أستاذة العلوم السياسية في المركز الوطني للأبحاث العلمية.

بالنسبة لفيرجيني غيراودون، وهي أيضًا باحثة في المركز الوطني للبحث العلمي، فإن الطريقة التي أنشأت بها أوروبا سياسة الهجرة هي التي يمكن أن تفسر الاتجاه الحالي: “على مدى ثلاثين عاماً، شددت وزارات الداخلية قبضتها على هذا الموضوع. وتدريجيًا، أصبحت الهجرة يُنظر إليها من خلال منظور أمني فقط. وفي السابق، كانت الدول تتناول هذا الموضوع بطريقة أوسع بكثير، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية، أو الاجتماعية أو الديمغرافية أو الدبلوماسية. ونتيجة لذلك، يركز الجميع على القضية الوحيدة المتمثلة في الدخول غير النظامي، وهي رؤية جزئية للغاية لماهية الهجرة”.

ويرى محللون أن تصلب الخطاب حول قضية الهجرة يستجيب أيضًا لشيخوخة السكان الأوروبيين، الذين يفقدون الثقة بالنفس. ففي مواجهة وصول الناس من قارات أخرى وديانات أخرى، يرى الأوروبيون أن بيئتهم تتغير تدريجياً. وفي مواجهة هذا الواقع، الذي لم يختبره البعض بشكل جيد، فإن أحزاب اليمين المتطرف تبعث على الاطمئنان، لأنها تعد بعدد أقل من المهاجرين ويبدو أنها تستمع إلى مخاوف المواطنين. وبطريقة ما، فإنهم من خلال التصويت لهذه الأحزاب، يعودون إلى الماضي. إنه تصويت بالحنين.

ومضت “لوموند” قائلة إن الزعماء الأوروبيين الذين يكثفون تصريحاتهم الصادمة يعرضون هدفين: وقف الهجرة غير النظامية وتنظيم هجرة العمالة الانتقائية. على المستوى الأول، يتم بذل كل الجهود للحفاظ على المنفيين الذين يسعون للدخول من الشواطئ الأوروبية، سواء كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء أم لا. ومنذ فصل الربيع، بدأت المزيد من الدول في ممارسة الضغوط على المفوضية لحملها على العمل على الاستعانة بمصادر خارجية لطالبي اللجوء في بلدان ثالثة آمنة، اعتمادا على النموذج الذي تعمل إيطاليا على تطويره مع ألبانيا. ويأمل الأوروبيون في ثني المرشحين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن هذه المشاريع المعقدة من الناحية القانونية والمكلفة بشكل خاص.

ويعتبر التقرير أن خطر تشديد سياسات الهجرة يتمثل في تفكيك التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة باللجوء وحماية اللاجئين، وعلى نطاق أوسع، في الهجوم على سيادة القانون والتسلسل الهرمي للمعايير، الذي يريد أن يكون القانون الوطني متسقاً مع القانون الدولي والأوروبي. فلسنوات عديدة، كان اليمين واليمين المتطرف يطالبان، وخاصة في فرنسا، بأن يكون للقانون الوطني بشأن الهجرة الأسبقية على الالتزامات الدولية.