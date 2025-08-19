لوموند: الأوروبيون الذين اجتمعوا حول ترامب حرصوا على إرضائه رغم ضبابية موقفه وإظهار الوحدة

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “الحرب في أوكرانيا: تكثيف التعبئة الدبلوماسية في انتظار لقاء محتمل بين زيلينسكي وبوتين”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن كبار القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني، الذين اجتمعوا هذا الإثنين في البيت الأبيض، حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرصوا على إظهار الوحدة، وإرضاء مضيفهم المتعجرف، الذي يرى نفسه صانع سلام في أوكرانيا وغيرها، رغم ضبابية الموقف الأمريكي. صحيح أن وتيرة التحرّك الدبلوماسي تسارعت، لكن خطر الانحراف يبقى مرتفعًا، وفق الصحيفة.

لوموند: المشكلة تكمن في الوهم القائل إن لقاءات على هذا المستوى يمكنها وحدها حل نزاع دموي بهذا الحجم، فيما دوافع روسيا وحساباتها لم تتغير

في ختام لقائه مع ضيوفه، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين. وقد طُرحت فكرة عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي وزيلينسكي في مكان غير محدّد. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” أن اجتماعًا ثلاثيًا سيعقد لاحقًا، بمشاركته شخصيًا، بعد اللقاء الروسي- الأوكراني، تُشير الصحيفة.

لكن المشكلة – تقول “لوموند” – تكمن في الوهم القائل إن لقاءات على هذا المستوى يمكنها وحدها حل نزاع دموي بهذا الحجم، فيما دوافع روسيا وحساباتها لم تتغير. لقاء زيلينسكي سيكون سابقة منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، لكن دون التزام جوهري.

يُقال كثيرًا إن “الوضع سيّال”، وهي عبارة مبتذلة لدى الدبلوماسيين، لكنها كانت الوصف الأقرب لاجتماعات واشنطن، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من قمة ترامب – بوتين في ألاسكا. وشارك في هذه الاجتماعات، إلى جانب الرئيس الأوكراني، كلٌّ من الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

الضبابية الأوروبية

وتابعت “لوموند” قائلة إن الأوروبيين أدركوا أن مصداقيتهم على المحك. وأولويتهم مزدوجة: منع أي مكافأة للعدوان الروسي ضمن صفقة سلام مرتجلة، وتقديم ضمانات كافية لأوكرانيا كي لا تعيش تحت تهديد هجوم روسي جديد. لكن، بحسب مصادر عدة، لم تُبحث القضايا الإقليمية التفصيلية، فيما ما يزال الغموض يحيط بالمبادرة.

مع ذلك، – تواصل الصحيفة الفرنسية – أكّد اللقاء استحالة أي تفاهم أمريكي- روسي بمعزل عن أوكرانيا والأوروبيين. كما أظهر ضبطًا تامًا أمام الإعلام، إدراكًا من جميع الأطراف أن أي انزلاق قد يحمّل طرفًا واحدًا مسؤولية إفشال المسعى. وهذا ما يراهن عليه بوتين أيضًا، على أمل بروز شقاق أوروبي- أمريكي في نهاية المطاف.

عند الواحدة بعد الظهر تقريبًا، استقبل ترامب نظيره الأوكراني أمام البيت الأبيض. ارتدى زيلينسكي هذه المرة قميصًا أسود وسترة داكنة، وكان حذرًا كي لا يكرر خيبة زيارته السابقة، في فبراير/ شباط الماضي. تبادل الرجلان عبارات مجاملة مقتضبة، وشكر زيلينسكي مضيفه على “جهوده”، موجّهًا الشكر أيضًا للسيدة الأولى ميلانيا ترامب على رسالتها لبوتين بشأن الأطفال المتضررين من الحرب، رغم أنها لم تذكر أوكرانيا بالاسم.

وكعادته، خرج ترامب عن الموضوع في بعض تصريحاته، منتقدًا الإعلام الأمريكي، ومهاجمًا التصويت عبر البريد، لكنه ظل منضبطًا نسبيًا بشأن ملف الحرب. وأعلن تحولًا في موقفه: “لا أعتقد أننا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار”، مؤكدًا أن الطرفين يريدان إنهاء النزاع.

التباين الأمريكي- الأوروبي

فتح ترامب الباب أمام نوع من الالتزام الأمريكي- غير محدد- في إطار ضمانات أمنية لأوكرانيا، وهو ما لم يكن مطروحًا سابقًا. أما زيلينسكي، فقد قدّم مقترحات بلغة “الأعمال” التي يحبها ترامب؛ حيث كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن أوكرانيا قد تشتري أسلحة أمريكية، بينها أنظمة باتريوت، بقيمة 100 مليار دولار تموَّل أوروبيًا، إضافة إلى شراكة بـ50 مليار دولار لإنتاج طائرات مسيّرة، تُشير “لوموند” دائمًا.

لكن الخلافات ظهرت حول أولوية وقف إطلاق النار، توضّح الصحيفة الفرنسية، مُشيرةً إلى تشديد المستشار الألماني ميرتس والرئيس الفرنسي ماكرون على ضرورته، فيما بدا زيلينسكي مستعدًا لأي مسار تفاوضي دون شروط مسبقة. وقال ماكرون بوضوح إن بوتين لا يسعى للسلام: “كنتم تتحدثون إليه وهو يقصف أوكرانيا”.

لوموند: صيغة جديدة لا يمكن أن تكرّر خيبة “مذكرة بودابست” لعام 1994، التي ضمنت روسيا نفسها فيها أمن أوكرانيا مقابل تخليها عن ترسانتها النووية، ثم انتهت بانتهاك موسكو لها

أوضح الرئيس الفرنسي أن الضمانات الأمنية تعني عمليًا بناء جيش أوكراني قوي ومدرّب وطويل النفس، بدعم أوروبي وأمريكي، مع قوات ردع برية وبحرية وجوية خارج مناطق النزاع. ورغم مرونة إدارة ترامب الجديدة حيال هذا الملف، ما تزال التفاصيل ضبابية، في وقت تُطرح فيه إمكانية خفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بحلول الخريف، تتابع “لوموند”.

ترامب نفسه كان متحمسًا لإنجاز سريع، مؤكدًا، صباح اليوم، أنه “حلّ ست حروب في ستة أشهر” ويعرف “تمامًا” ما يفعل. غير أن تعامله السطحي مع الملف الأوكراني، وغياب الخبراء الروس في وفده إلى ألاسكا، يثيران القلق.

بوتين، من جهته، لم يقدّم أيّ تنازل جوهري، مكتفيًا بالاستفادة من إعادة إدماجه دبلوماسيًا.

أما المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، فقد تحدث عن “ضمانات أمنية أقوى” تشبه المادة الخامسة من الناتو، بل أشار إلى نية موسكو إقرار قانون يمنعها من مهاجمة أوكرانيا مستقبلاً. لكن ما قيمة نص كهذا أمام حادث مفتعل أو ذريعة واهية؟ تتساءل “لوموند”.

في النهاية، – تقول الصحيفة الفرنسية – يتجاوز الرهان حدود أوكرانيا. فهو يتعلق بإعادة رسم البنية الأمنية لأوروبا بأكملها. وكما ذكّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “لكل دولة سيادة الحق في عقد تحالفات أمنية”. غير أن أي صيغة جديدة لا يمكن أن تكرّر خيبة “مذكرة بودابست” لعام 1994، التي ضمنت روسيا نفسها فيها أمن أوكرانيا مقابل تخليها عن ترسانتها النووية، ثم انتهت بانتهاك موسكو لها منذ عام 2014، تُذكِّر “لوموند”.