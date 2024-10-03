لوموند: الإيرانيون عالقون في الشبكة التي نسجوها.. وربما لم تنته الصواريخ من التحليق

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “إيران تجد نفسها محاصرة في شبكة التحالفات الإقليمية التي طورتها لضمان حماية نظامها”، اعتبر كاتب الرأي بصحيفة “لوموند” الفرنسية أن إيران وإسرائيل تستقران في دوامة من العنف لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل.

فعلى الصعيد الدفاعي، بعد أن اهتز نظام تحالفاتها، وتضاءلت مصداقيتها كقوة إقليمية بسبب الهجمات الإسرائيلية، كان على طهران أن ترد.

على الأقل هذه هي الطريقة التي اتحدت بها “أسباب” المجموعة الحاكمة في طهران، هذا الخليط من رجال الدين والجنود (رجال الدين الشيعة والحرس الثوري) في خطاب القتال ضد الدولة العبرية والولايات المتحدة. وبالتالي، اتخذت الحرب الإيرانية الإسرائيلية للتو خطوة جديدة.

وأضاف الكاتب القول إن الواقع الحاصل يظل قائماً، وهو ما يشكل الصورة الإستراتيجية الجديدة للشرق الأوسط، حيث تخاطر إيران بمواجهة إسرائيل بشكل مباشر. فأكبر قوتين عسكريتين في المنطقة تدخلان في دوامة من العنف لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل، لأن حكومة بنيامين نتنياهو وعدت بـ“الرد على الرد الإيراني”، وإدارة جو بايدن تساعده في هذا المسعى. ربما لم تنته الصواريخ من التحليق.

الصحيفة: على الصعيد الدفاعي، بعد أن اهتز نظام تحالفاتها، وتضاءلت مصداقيتها كقوة إقليمية بسبب الهجمات الإسرائيلية، كان على طهران أن ترد

وتابع آلان فراشون القول إن الضربات التي تلقّاها الإيرانيون، خلال الأشهر الـ12 الماضية، تهدد منظومتهم الدفاعية. ومع الانتكاسات التي تعرّض لها ​​”حزب الله”، فإن الإيرانيين يرون إحدى ركائز بيئتهم الأمنية تنهار. ويجدون أنفسهم محاصرين في شبكة التحالفات الإقليمية التي طوّروها لضمان حماية النظام وتعزيز مصالحه وتثبيت هيمنته في الشرق الأوسط.

الإستراتيجيون الإيرانيون عالقون في الشبكة التي نسجوها. يتأرجح الشرق الأوسط بين توازن إستراتيجي غامض حتى الآن، يقول آلان فراشون، معتبراً أنه لكي نفهم حجم الحدث، علينا أن نعود إلى بدايات الثيوقراطية الإيرانية.

كان الصراع المدمر بين عراق صدام حسين والجمهورية الإسلامية الناشئة (من 1980 إلى 1988) هو الذي ساهم في تشكيل صورة الأخيرة. لقد مات مئات الآلاف من الشباب في هذه الحرب. وقام النظام الجديد بقياس مدى هشاشته وعزلته. وفي نهاية المعركة، التي أسفرت عن العودة إلى حدود كل من الطرفين المتحاربين، صاغت الثيوقراطية الإيرانية عقيدتها الدفاعية. ومع استخدام الغازات القتالية، لم تتردد بغداد في استخدام سلاح الدمار الشامل.

ترد طهران، وتعيد إطلاق البرنامج النووي الذي بدأته السلطة المخلوعة، سلالة بهلوي، لكن الثورة الإسلامية أوقفته. وفي الوقت نفسه، يقوم نظام الملالي بتجهيز نفسه بترسانة من الصواريخ المتطورة، يوضّح آلان فراشون.