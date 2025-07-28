لوموند: الاتحاد الأوروبي يمنح دونالد ترامب انتصارا سياسيا لتفادي الفوضى التجارية

باريس- “القدس العربي”:

اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يقضي بفرض ضرائب بنسبة 15% على معظم المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء كميات أكبر من النفط والغاز الأمريكيين، والاستثمار في البلاد؛ اعتبرت أن ذلك يُشكل يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا.

“لوموند”، وصفت المشهد: “فجأة، انحنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو أورسولا فون دير لاين، ومدّ يده إليها مادحًا، بطريقته المعتادة في استخدام الأوصاف المبالغ فيها، ما وصفه بـ“أعظم صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق”. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية. واختتمت المصافحة بينهما عشرات الساعات من المفاوضات المضنية والمربكة أحيانًا بين الوفدين الأوروبي والأمريكي، والتي بلغت ذروتها خلال هذا اللقاء الذي عُقد في قاعة الاحتفالات في مجمع الغولف الواسع في “ترنبيري”، المملوك لترامب، على الساحل الغربي لاسكتلندا.

تمّ انتزاع هذا الاتفاق قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي في الأول من أغسطس/ آب، وهو التاريخ الذي حدّده دونالد ترامب، والذي كان من شأنه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية، توضّح صحيفة “لوموند”.

الصحيفة الفرنسية، اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي اختار بين خيارين سيئين، باعتبارهما الأقل ضررًا بالنسبة له: تسوية غير متكافئة لصالح الولايات المتحدة بدلاً من مواجهة حرب تجارية واسعة النطاق لا يمكن التنبؤ بنتائجها. وقال المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، في الطائرة المتجهة من بروكسل إلى غلاسكو: “نحن نفضل الاستقرار على الفوضى التامة”. ورغم أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رحّبا بالاتفاق دون حماسة مفرطة، فإن رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عبّر بأفضل شكل عن شعور القادة الأوروبيين: “لحظة ارتياح، ولكن دون احتفال”.

من جانبه، أقرّ الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، بأن الاتفاق “يوفّر استقرارًا مؤقتًا”، لكنه اعتبره “غير متوازن”.

“لوموند”، مضت موضّحة أن الاتفاق، الذي وصف فيه دونالد ترامب مضيفته بلقب غير موجود رسميًا وهو “رئيسة الاتحاد الأوروبي”، ينصّ على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وهذا المعدل أقل قليلاً من نسبة الـ20% التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل/نيسان الماضي، خلال ما سمّاه بـ“يوم التحرير”، والتي صدمت الأوروبيين.

يشمل هذا المعدل العام قطاع السيارات، الذي يواجه حاليًا ضرائب بنسبة 27.5% عند دخوله الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى أشباه الموصلات. وأشارت فون دير لاين إلى أن المنتجات الصيدلانية مشمولة أيضًا، رغم أن ترامب كان قد عبّر في البداية عن رغبته في استبعادها من الاتفاق.

“غير متوازن لكنه ليس قاتلًا”

تتضمن الاتفاقية إعفاءات لعدة فئات من المنتجات، مثل الطائرات وقطع غيارها، وبعض المواد الكيميائية، وبعض المنتجات الزراعية، والمواد الأولية المصنّفة على أنها “حرجة”، والتي لن تُفرض عليها أي رسوم جمركية. أما الفولاذ والألمنيوم، اللذين يخضعان حاليًا لرسوم بنسبة 50% عند دخول الولايات المتحدة، فقد تُجرى بشأنهما مفاوضات منفصلة، تُشير “لوموند”، موضّحة أن إعلانات يوم 27 يوليو/تموز تجمّد الإجراءات التجارية المضادة التي كان الأوروبيون يستعدون لها. فقد كانت رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/ آب، لكنه تم تعليقها حتى إشعار آخر.

وقالت فون دير لاين في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء مع ترامب: “يجب أن نتذكر أنه بدون بدون هذا الاتفاق كنا سنواجه رسومًا بنسبة 30%”. وهي نسبةٌ كانت المفوضية تعتبرها مدمّرة لأنها كانت ستقطع فعليًا التجارة عبر الأطلسي.

فالولايات المتحدة، -توضّح “لوموند”- تبقى، وبفارق كبير، السوق الأولى للأوروبيين، حيث بلغت صادراتهم إليها 532 مليار يورو في عام 2024. وفي ظل معدل 15%، ترى بروكسل أن الصدمة يمكن تحملها. وعلّق دبلوماسي أوروبي: “هو اتفاق غير متكافئ، لكنه ليس قاتلًا لمعظم القطاعات”، كما تنقل عنه الصحيفة الفرنسية.

لكن هذا الرأي لا يلقى قبولًا عامًا لدى الأوساط الاقتصادية. فقد صرّح اتحاد الصناعة الألمانية بأن “الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم مؤلمة” ستكون لها “عواقب سلبية كبيرة على صناعات البلاد الموجهة نحو التصدير”. وعلق اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية قائلا: “الثمن المدفوع مرتفع للطرفين”.

ويتضمّن اتفاق ترنبيري أيضًا التزامًا من الأوروبيين بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شراء معدات عسكرية أمريكية بكميات لم تُحدد، وُصفت من قبل ترامب بأنها “هائلة”، تشير “لوموند”.

تقلّص طموحات الاتحاد الأوروبي

كل هذه النقاط -تقول “لوموند”- ما تزال بحاجة إلى توضيح، لأن المفوضية الأوروبية لا تملك فعليًا صلاحيات في هذه المجالات. فهي لا تستطيع تنفيذ عمليات شراء في أسواق النفط والغاز. وإذا تُرجمت هذه الوعود إلى زيادة في مشتريات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي، فقد تُعرّض الأهداف المناخية الأوروبية للخطر. كما أن المفوضية لا تستطيع الاستثمار بدلًا عن الشركات الأوروبية. ومع ذلك، وكما كان متوقعًا، استغل ترامب الفرصة ليستعرض إنجازه.

وتنقل “لوموند” هنا عن دبلوماسي أوروبي قوله: “علينا أن نَنحني”. فالمفوضية الأوروبية البعيدة عن الخطاب الشعبوي، ليست في موقع يسمح لها باستخدام لغة الانتصار، لأنها قد تُعرض نفسها لانتقادات لاحقة، تضيف الصحيفة الفرنسية.

في الواقع، فإن طموحات الاتحاد الأوروبي تقلصت تدريجيًا. ففي البداية، كانت المفوضية الأوروبية تأمل في إقناع واشنطن بإنشاء منطقة تجارة حرة عبر الأطلسي، مع إلغاء كامل للضرائب. لكنها أدركت لاحقًا أن هذا الموضوع حساس للغاية بالنسبة لدونالد ترامب. ثم حاول التكتل الأوروبي التوصل إلى اتفاق بفرض رسوم بنسبة 10% فقط على الواردات الأوروبية، مع استثناءات ممكنة لقطاع السيارات، قبل أن يُشهر ترامب تهديده بفرض رسوم بنسبة 30%.

أمام هذه التهديدات، انقسمت دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد، توضّح “لوموند”، مُشيرةً إلى أن بعض الدول، مثل فرنسا، كانت تميل إلى المواجهة. لكن دولًا عديدة أخرى فضلت تفادي التصعيد، بعضها لأسباب اقتصادية. فقد صدّرت ألمانيا في 2024 بضائع بقيمة تفوق 161 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، وإيرلندا بقيمة 72 مليارًا، وإيطاليا 65 مليارًا. ودول بهذا الحجم من التصدير فضلت تجنب الدخول في نزاع تجاري مفتوح.

أما دول أخرى، خاصة تلك القريبة جغرافيًا من روسيا، فكانت تخشى أن يؤدي تدهور العلاقات الاقتصادية إلى تسريع انسحاب أمني أمريكي من أوروبا. وتنقل “لوموند” عن دبلوماسي من شمال أوروبا، قوله: “لا يمكننا فصل هذه المفاوضات عن مجمل العلاقة عبر الأطلسي”.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية: ماذا بعد؟ مُشيرةً إلى ما قاله الرئيس الأمريكي خلال اللقاء في ترنبيري عن رئيسة المفوضية الأوروبية: “إذا توصلنا إلى اتفاق اليوم، فسيكون نهائيًا. ولن نعيد التفاوض عليه قبل سنوات”. لكن الأوروبيين ما زالوا حذرين، لأنهم يرون أن السمة التي تميز دونالد ترامب عن غيره من الرؤساء، هي عدم قابليته للتنبؤ.