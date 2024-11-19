لوموند: التحول الأمريكي بشأن الضربات الأوكرانية في العمق الروسي يعتبر متأخراً جداً ومقيداً للغاية

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: الحرب في أوكرانيا.. التحول الأمريكي بشأن الضربات في العمق الروسي يعتبر متأخراً جداً ومقيداً للغاية، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن قرار واشنطن الذي طال انتظاره من قبل كييف، بالسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الباليستية الأمريكية لاستهداف الأراضي الروسية، لا ينبغي أن يغير ميزان القوى على الأرض. فبعد أشهر من الرفض، انتهى الأمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السماح لأوكرانيا، يوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بتنفيذ ضربات عميقة في روسيا بصواريخ باليستية زودتها بها الولايات المتحدة، وهو ما طالبت به كييف منذ فترة طويلة. ويعد هذا الأمر تحولا استراتيجيا كبيرا قبل أسابيع قليلة من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025.

واعتبرت الصحيفة أن القرار الأمريكي، الذي اتخذ كرد فعل على تورط جنود كوريين شماليين في الصراع، يعتبر متأخرا جدا ومقيدا للغاية. ولكونه سياسيًا أكثر منه عسكريًا، فقد يساعد في إبطاء التقدم الروسي، دون تغيير ميزان القوى على الأرض.

القرار الأمريكي، الذي اتخذ كرد فعل على تورط جنود كوريين شماليين في الصراع، يعتبر متأخرا جدا ومقيدا للغاية

ونددت موسكو، الاثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بالقرار “المتهور والخطير”، واتهمت إدارة بايدن بـ”صب الزيت على النار”. وهدد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، باستخدام أنظمة أسلحة جديدة ضد أوكرانيا إذا هاجمت أراضيه بصواريخ أمريكية بعيدة المدى. يمكن لأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (ATACMS)، الدقيقة والقوية للغاية، الوصول إلى هدف يصل إلى مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

ويأتي القرار الأمريكي في وقت تضغط فيه روسيا على خط المواجهة، وتستولي على مناطق في شرق البلاد بسرعة لم تشهدها منذ عامين. كما يزيد الكرملين الضغط على السكان الذين يقفون وراءه، من خلال تنفيذ سلسلة من الضربات القاتلة.

فبعد مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي، استقبلت أوكرانيا إعلان واشنطن بمزيج من الفرح والمرارة.. وقبل إعلان واشنطن قرارها، كان لدى روسيا الوقت الكافي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، فقامت بنقل جزء من منشآتها ومعداتها إلى داخل أراضيها لوضعها خارج نطاق الصواريخ الأمريكية. ومع ذلك، ما تزال هناك “مستودعات ومراكز قيادة” ضمن نطاق الضرب.

وحذر البنتاغون، في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول، من أن صواريخ ATACMS لن تكون قادرة على الرد على التهديد الرئيسي الذي يواجه أوكرانيا، أي القنابل الحوامة التي أطلقها الروس على بعد أكثر من 300 كيلومتر، خارج نطاق ATACMS.

وتتابع “لوموند” القول إنه وفقاً للبيانات التي حللها معهد دراسة الحرب، فإن العديد من الأهداف العسكرية الروسية كانت ما تزال ضمن نطاق نظام ATACMS في نهاية أغسطس. لكن في تحليل نُشر يوم الأحد على شبكة التواصل الاجتماعي صواريخ ATACMS، تركت طائرات الهليكوبتر والطائرات النفاثة للدعم المباشر في مطار كورسك بشكل أساسي ضمن نطاق إطلاق النار، وبالتالي تقليل الأهداف ذات القيمة العالية.

ورأت “لوموند” أن الطريقة التي تم بها نشر الإعلان الأمريكي تثير التساؤلات. ويقول أوليكسي ميلنيك، الباحث في مركز رازومكوف للأبحاث في كييف: “هذه التسريبات الخاضعة للرقابة إلى وسائل الإعلام سمحت لروسيا بتعزيز احتياطاتها بشكل أكبر. وهذا بالضبط ما لا ينبغي القيام به، وهو يتناقض مع المنطق العسكري. ويبدو أن الغربيين لم يتعلموا بعد دروس هذا الصراع، الذي يؤثر على مصالحهم الأمنية.

وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إنه ما تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على استخدام أنظمة ATACMS، والتي يتم توجيهها بدقة كبيرة نحو أهدافها. ويقدر مصدر عسكري فرنسي أنه “من المحتمل جدًا أن يتم التحقق من صحة هذه المقترحات من قبل الأمريكيين”.

ما تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على استخدام أنظمة ATACMS

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الصواريخ ستستخدم لأول مرة في منطقة كورسك في روسيا، حيث حشد جيش الكرملين 50 ألف جندي، من بينهم 10 آلاف كوري شمالي، من أجل استعادة الأراضي التي تسيطر عليها كييف منذ استقلالها […] ويقول ألكسندر خارا، المتخصص في العلاقات الدولية في مركز استراتيجيات الدفاع، وهو مركز أبحاث مقره في كييف: “لا نعرف ما إذا كان هذا سيقتصر على كورسك أم أننا سنكون قادرين على استخدامها في مناطق أخرى. فهو يعتقد أن هذا إجراء لإدارة الأضرار وليس إجراء استراتيجيا، ويعترف بعدم اليقين بشأن عدد الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا حاليا”.

أرسل الأمريكيون أول صواريخ ATACMS إلى الأوكرانيين في خريف عام 2023، مع حظر استخدامها لضرب روسيا. كانت هذه نسخة يقتصر مداها على 165 كيلومترًا. واستخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية في أكتوبر 2023 لضرب قاعدتين جويتين تقعان في الأراضي المحتلة في لوغانسك ودونباس وفي بيرديانسك على شواطئ بحر آزوف، توضح “لوموند”.

وشملت الدفعة الجديدة، في الربيع، صواريخ ذات مدى أطول (يصل إلى 300 كيلومتر) وأكثر قوة (قادرة على اختراق البنية التحتية الخرسانية). لم يتم تقديم سوى القليل من المعلومات حول استخدامها، لكن الأمريكيين اعترفوا باستخدامها في 17 أبريل لتدمير قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، على بعد حوالي 165 كيلومترًا من خط المواجهة الأوكراني. كما تم الإبلاغ عن استخدام نظام ATACMS في مايو في مضيق كيرتش.

وفي أوكرانيا، يرى كثيرون أن التفويض الأمريكي بضرب روسيا بهذه الأسلحة جاء مع تقييد جغرافي يقتصر على كورسك، وهو ما خيب الآمال. وكان رد فعل تيموفي ميلوفانوف، رئيس كلية كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق، على شبكة بلوسكي الاجتماعية، يوم الاثنين، أن الإعلان الأمريكي كان “جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه”، قائلا إن “المنطق الأمريكي هو أن مثل هذه الضربات ستمنع بيونغ يانغ من إرسال المزيد من القوات، ومعتقدا أن ذلك هو “مجرد وهم ولن ينجح”. […] لمصادر مجهولة استشهدت بها بلومبرغ، يمكن لكوريا الشمالية نشر ما يصل إلى 100 ألف جندي لدعم روسيا. ومن المحتمل أن يتم هذا الدعم العسكري بالتناوب، مع تناوب القوات بمرور الوقت، وليس في عملية انتشار واحدة، كما يحددون.

أرسل الأمريكيون أول صواريخ ATACMS إلى الأوكرانيين في خريف عام 2023، مع حظر استخدامها لضرب روسيا. كانت هذه نسخة يقتصر مداها على 165 كيلومترًا

ويثير الضوء الأخضر من الأمريكيين مرة أخرى مسألة استخدام صاروخي Scalp الفرنسي وStorm Shadow البريطاني، وهما صاروخان كروز تصنعهما الشركة الأوروبية الرائدة في هذا القطاع، MBDA. وهو أمر ذو أهمية كبيرة للجيش الأوكراني. ففي يناير/كانون الثاني، التزمت فرنسا بتسليم 40 طائرة إلى أوكرانيا، وتم نقل حوالي عشرة منها منذ ذلك الحين. كما زود البريطانيون طائرات Storm Shadows، لكن دون إعطاء الأوكرانيين الموافقة على استخدامها لضرب أهداف في روسيا، تُشير “لوموند”.

وقد عبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يوم الاثنين، عن أمله في أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على السماح، حسب تقديرها، بالتحول إلى أوكرانيا لضرب روسيا بهذه الأسلحة بعيدة المدى. وعلى هامش قمة مجموعة العشرين في ريو، رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين القول ما إذا كانت بلاده ستتبع المسار الذي اختارته الولايات المتحدة.

وتحركت المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول لإقناع الولايات المتحدة بالسماح للأوكرانيين بضرب أهداف عسكرية في روسيا، بمعدات سلمتها لندن إلى كييف. حتى إن كير ستارمر ذهب إلى واشنطن لمحاولة حشد جو بايدن لدعم آرائه. ويحتاج البريطانيون بالفعل إلى موافقة الولايات المتحدة، التي يعتمدون عليها تقنيًا في برمجة استهداف صواريخهم.

أكدت فرنسا مجددا، الاثنين، أن إطلاق القوات الأوكرانية صواريخ فرنسية على الأراضي الروسية يظل “خيارا مطروحا”. وخلال مجلس الوزراء الفرنسي الألماني، الذي تم تنظيمه في قلعة ميسبيرج، بالقرب من برلين، قدر الرئيس الفرنسي أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا قادرين على ضرب روسيا بالصواريخ الغربية […] تمتلك فرنسا عددًا محدودًا من صواريخ سكالب بعيدة المدى، والتي يمكن تسليمها إلى أوكرانيا، وفقًا لمصدر مقرب من الأمر. المشاورات جارية مع البريطانيين، الذين لديهم مخزون كبير من Storm Shadow، وقاموا بتصدير المزيد منه.

من جانبها، أكدت ألمانيا مجددا، الاثنين، رفضها تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف، والقادرة على ضرب مسافة تصل إلى 500 كيلومتر. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس من ريو أن “هذا شيء لا أستطيع ولا أريد أن أكون مسؤولاً عنه”.

فوفقا له، فإن مثل هذا التسليم سيكون “غير صحيح”، معتبرا أن الأولوية هي تجنب التصعيد مع قوة تمتلك السلاح النووي. وهي رسالة تكررت قبل انهيار ائتلافه الحكومي. من ناحية أخرى، أعلنت برلين يوم الاثنين عن توريد 4 آلاف طائرة بدون طيار متطورة إلى أوكرانيا، تتابع “لوموند”.

ولا تنوي إيطاليا أن تسير على خطى الولايات المتحدة أيضًا، حيث أكد وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني على هامش اجتماعه، الاثنين، مع نظرائه الأوروبيين أن “موقف روما بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة لا يتغير، ولا يمكن استخدامها إلا داخل الأراضي الأوكرانية”.

واعتبرت “لوموند” أنه بعيداً عن الاعتبارات العسكرية، فإن النهج الذي يتبناه حلفاء كييف سياسي في المقام الأول.. بينما تزيد دول الجنوب -الصين والبرازيل في المقدمة- من دعواتها لمجموعة العشرين للتفاوض من أجل وضع حد للحرب، يسعى الغرب بشكل أساسي إلى تقديم دعمه العسكري لأوكرانيا لوضعها في وضع أفضل، قبل المفاوضات المحتملة – إذا وافق بوتين ذات يوم على مناقشة الأمر دون المطالبة باستسلام كييف. وأكد كير ستارمر أنه “يتعين مضاعفة الجهود وضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاج إليه طالما كان ذلك ضروريا”، معتبرا أنه يجب عدم السماح لبوتين بالانتصار في هذه الحرب.