لوموند: الصمت المحرج للدول العربية حيال غزة ما يزال يتمدد

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: عن الحرب في غزة.. الصمت المحرج للدول العربية ما يزال يتمدد، قال الكاتب بصحيفة “لوموند” جيل باري، في مقال رأي بالصحيفة الفرنسية، إن هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والعمليات الانتقامية العشوائية التي نفذتها إسرائيل، سلطت الضوء على مركزية القضية الفلسطينية، المحجوبة تمامًا في عمليات التطبيع التي انطلقت منذ عام 2020 بين الدولة العبرية والعديد من الدول العربية.

وأنهى المعسكر الغربي العام أسوأ مما بدأه. من الواضح أن هذا يرجع إلى الفجوة بين كلماته وأفعاله فيما يتعلق بأوكرانيا، حيث جعلها أولوية دون اتباع ذلك بالإمدادات المرجوة. إلا أن دعمه غير المشروط للحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، بعد الهجوم الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ساهم أكثر في فقدانه لمصداقيته. وستجد هذه المصداقية صعوبة في التعافي من التسامح الذي ظهر تجاه المذابح الأخرى، مثل تلك التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون ضحايا القصف العشوائي، والتي يبررها هدف القضاء على حركة حماس، يقول كاتب المقال.

فالتشكيك في المبادئ الهندسية المتغيرة للمعسكر الغربي، مهما كانت مشروعيته، يجب ألا يتحول إلى نظام. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي له أن يخفي الانهيار العربي الحقيقي، وهو الصمت الذي يصبح أكثر إحراجاً مع استمراره في التمدد. فائدته الوحيدة هي إظهار عدم جدوى الجامعة العربية، التي أصبحت مؤسسة لأوطان يبدو أنه تم نسيان إخطارها باختفائها.

أظهر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان مدى قدرتهما على التكيف مع الاختلالات الجديدة في العالم من خلال الحوار مع كل من الغرب وبكين وموسكو

فمصر، التي كانت لفترة طويلة بمثابة “مسرّع إقليمي”، أصبحت الآن مجرد ظل لنفسها، وغير قادرة على التأثير على جيرانها غير المنضبطين مثل ليبيا والسودان. كما فشلت سوريا، وهي ركيزة أخرى من ركائز الماضي، في التعافي من عقد من الحرب الأهلية، يوضح جيل باري.

وقد لوحظ تحول مركز الثقل العربي نحو شبه الجزيرة العربية مع آخر اختراق دبلوماسي كبير في عام 2020: اتفاقيات أبراهام التي طبعت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع البحرين، ولاحقًا مع المغرب. وعلقت الحرب بين الدولة العبرية وحماس لبعض الوقت إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو ما يفترض أنه سيكون آخر وأهم خطوة، يتابع كاتب المقال، موضّحاً أن الخريف الدموي سلّط الضوء على الخلل في تصميم هذه التطبيعات المتناثرة: إخفاء القضية الفلسطينية التي كانت لفترة طويلة قضية عربية بامتياز. كما اقترحت مبادرة السلام التي أطلقها عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2002 على إسرائيل، التي لم تستجب إلا بالازدراء، تطبيعًا عاماً مع دول المنطقة مقابل إنشاء دولة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية عند حدود 1967، وتحديداً في غزة والضفة الغربية.

أظهر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان مدى قدرتهما على التكيف مع الاختلالات الجديدة في العالم من خلال الحوار مع كل من الغرب وبكين وموسكو، يقول جيل باري، مضيفا أن ذلك ما أوضحه الزخم الذي أحاط بزيارة فلاديمير بوتين إلى بلديهما في السادس من ديسمبر/كانون الأول. وفي مواجهة المذبحة المستمرة في غزة، فإن سلبية السعودية والإمارات، البلدين العضوين الجديدين في منتدى البريكس، الذي يشكل عنصراً من عناصر “الجنوب العالمي” الذي يعارض المعسكر الغربي طوعاً، أصبحت غير مفهومة.

وقد استغلت إيران هذا الابتعاد بقدرتها على التسبب في الضرر. فمع أنه تم احتواء التوترات حتى الآن على الحدود بين الدولة العبرية ولبنان، فإن استراتيجية المضايقات التي تنفذها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة يمكن أن تؤدي في أي لحظة إلى قطع شريان حيوي للتجارة الدولية، يقول جيل باري دائماً.

استراتيجية المضايقات التي تنفذها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة يمكن أن تؤدي في أي لحظة إلى قطع شريان حيوي للتجارة الدولية

ومن دون أن نذكر حتى النفوذ الذي تحتفظ به الرياض في ورقة التطبيع مع إسرائيل، فإن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يملكان الكثير من المزايا التي تصب في مصلحتهما، ويمكنهما استخدام نفوذهما السياسي من أجل “نزع الطابع الإيراني” عن الفصائل الفلسطينية الأكثر تشدداً، يواصل كاتب المقال، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، الذي حظي بتقدير الغربيين بشكل خاص عندما كان في السلطة، حدد المسار الذي يجب اتباعه قبل شهرين في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز: إن “اجتثاث إيران” لا يَمر من وجهة نظره من خلال “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية، وهو ما يريده الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن من خلال إصلاح شامل للمنظمة الفلسطينية. وحتى لو ظل هذا المنظور مستحيلاً حتى الآن في إسرائيل أو الولايات المتحدة، فإن حماس سيتم تحييدها بكل تأكيد داخل منظمة التحرير الفلسطينية التي تعود إلى العمل بدلاً من تحييدها تحت القنابل التي تضرب غزة، وفق الكاتب.

ومن أجل إسماع صوتهما، تستطيع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أخيراً استخدام قوتهما المالية، التي ستكون ضرورية، عندما يحين الوقت، لإعادة بناء غزة وتوفير آفاق أخرى غير الحرب المتكررة لسكانها. ومع ذلك، لا يمكن حشدها إلا لدعم مشروع سياسي ما يزال هذان البلدان يفشلان في توضيحه، في حين يظل ما يسمى بحل الدولتين موضوعًا نادرًا للإجماع الدولي. كما أن لديهما استفادة من الخروج من هذا السبات بدلاً من الاعتماد على رد الفعل القديم، والتخلص من الغربيين، يقول جيل باري.