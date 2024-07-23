لوموند: المغرب يشتري قمرين صناعيين إسرائيليين من الجيل الجديد مقابل مليار دولار

باريس- “القدس العربي”:
أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن الرباط اشترت قمرين اصطناعيين من طراز Ofek 13، الذي صممته الشركة العامة لصناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، وهي مركبة استطلاع فضائية يستخدمها الجيش الإسرائيلي، ويمكن أن تحل محل تلك التي حصل عليها المغرب من فرنسا في عام 2013.
يُقدم هذا العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليار دولار (حوالي 920 مليون يورو)، باعتباره أهم عقد وقّعته المملكة المغربية على الإطلاق مع الدولة العبرية، حيث قامت الدولتان بتطبيع علاقاتهما في عام 2020، كما توضح الصحيفة الفرنسية، مشيرة إلى أنه إذا كان قد تم الكشف عن الصفقة في شهر مارس الماضي من قبل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، إلا أن عملية البيع لم يتم تسجيلها إلا في شهر يونيو الماضي.
وأكدت “لوموند” أن رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيريتس، سافر إلى المغرب في رحلة على طائرة خاصة من تل أبيب، حيث تم تعليق الروابط الجوية التجارية المباشرة بين البلدين منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن Ofek 13، الذي وصفته وكالة ناسا بأنه “قمر استخباراتي”، هو أحدث إضافة إلى عائلة مكونة من أحد عشر قمرا صناعيا للمراقبة الخفيفة في مدار منخفض، تم تطويره وبناؤه في إسرائيل ابتداء من عام 1988. ومن المقرر أن يتم تسليمه إلى المغرب في غضون خمس سنوات، ويمكن أن يحل القمران الصناعيان محمد السادس-أ ومحمد السادس-ب، اللذان اشتراهما المغرب من فرنسا سنة 2013، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا أولاند.
سيكون استخدام Ofek 13 من قبل المغرب مدنيا في المقام الأول، حسبما نقلت “لوموند” عن عبد الحميد الحريفي، مدير المنتدى العسكري للقوات المسلحة الملكية المغربية، الذي أوضح أن تمويل الصفقة سيتم أخذه مباشرة من ميزانية الوكالة الوطنية لحماية الأراضي والمساحة ورسم الخرائط. (ANCFCC).
لكن المحلل يحذر من أن التطبيق في مجال الدفاع أمر واضح بالنظر إلى “التهديدات” التي يواجهها جنوب المغرب. وكان الهجوم الذي شنته جبهة البوليساريو في السمارة، بشمال الصحراء الغربية، والذي خلف قتيلا وثلاثة جرحى بعد قصف ليلة 28 إلى 29 أكتوبر 2023، قد أثار تساؤلات حول قدرات الجيش المغربي على تحديد هوية المقاتلين.
وتابعت “لوموند” القول إنه كما حدث مع القمرين الصناعيين محمد السادس-أ ومحمد السادس-ب من خلال توفير المعلومات للدول الأخرى، سواء في أفريقيا الوسطى أو منطقة الساحل -بعد حصول نيجيريا على معلومات حول مواقع وتحركات بوكو حرام- يتوقع عبد الحميد الحريفي أن الرباط ستواصل مع Ofek 13 تبادل المعلومات حول التهديد الإرهابي مع “شركائها الأفارقة”.
وخلال الفترة 2020-2023، صعدت إسرائيل إلى المركز الثالث بين مصدّري الأسلحة إلى المغرب، خلف الولايات المتحدة وفرنسا. وإذا تم تأكيد هذا العقد الجديد، فإنه سيرفع التعاون العسكري بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق، تقول “لوموند”، مشيرة إلى أنه تم تفسير المصير المخصص لإيرباص وتاليس في هذا السياق على أنه نتيجة الركود الطويل للغاية الذي شهدته العلاقات الفرنسية المغربية في عامي 2022 و2023، على الرغم من أن الخارجية الفرنسية لعبت “دورا نشطا” في محاولة تجديد العقد الموقع مع الشركتين الفرنسيتين، كما تنقل الصحيفة عن مصدر مقرب من الأمر. وتشير صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية إلى الشركتين انضمتا للمسابقة لكنهما خسرتا.
من سم الثعابين يستخرج ترياق لدغاتها .
الذي يحزنني هو أن اسرائيل 10 مليون من السكان عندهم علماء يصنعون الأقمار الاصطناعية و المعدات العسكرية بينما العرب 300 مليون من السكان ليس عندهم علماء يصنعون.
و لكن يشترون الاسلحة لقمع شعوبهم و للبقاء في كرسي الحكم الى الموت.
ما حصل للإعلام الفرنسي في إشاعة القمر الصناعي الإسرائيلي…هو ماحصل لجحا في القصة المشهورة..التي تطور فيها الطلب من فيل واحد إلى فيلة أنثى تؤنسه وتخلف منه صبيانا وبناتا من فصيلة الفيلة..بطبيعة الحال..؛ وهكذا لم يمضي أسبوع واحد على نشر صحيفة le point لخبر شراء المغرب لقمر اصطناعي واحد..حتى عادت صحيفة le monde الناطقة بإسم الدولة العميقة في فرنسا.. إلى التطرق إلى نفس الموضوع مع إضافة قمر جديد لعله سيكون مؤنثا حتى يسهل عملية توالد صواريخ جديدة…؛ وبالعودة إلى الجانب الجدي في الموضوع فإن الإنتاج الفرنسي من الأخبار المختلقة قابل للزيادة الكمية والنوعية بشكل كبير…خاصة بعد ركل فرنسا من مشروع تمديد خط القطار السريع إلى تخوم الصحراء…والاستقطاب الكبير للاستثمارات الصينية التي وصلت إلى سبعة ملايير دولار في مشروع أو مصنع واحد…مع اصرار المغرب على أنه لن تكون هناك علاقات طبيعية مع فرنسا إذا لم تخرج من المنطقة الرمادية في موضوع الصحراء المغربية..باعتبارها المسؤول الأول عن رسم حدود المنطقة..
إلى عبد المجيد فرنسا
إسرائيل التي يبدو من خلال تعليقك أنك منبهر بها، غارقة في أوحال غزة، وبرغم الدعم المطلق التي تحظى به من طرف أمريكا والغرب وكندا واليابان وأوستراليا، عاجزة عن الانتصار على بضعة مقاومين في قطاع غزة، وفشلت في القضاء عليهم، وإطلاق سراح أسراها منهم.
لولا هذا الدعم الذي يهطل على الكيان الصهيوني كالمطر من جميع أنحاء العالم، لكان قد انهار في بضعة أسابيع أمام ضربات المقاومة. الكيان واجهة استعمارية أمريكية وغربية، وأبناء المنطقة يقاومونه لكنسه منها، والذي يطبل ويزمر لدولة العنصرية والاحتلال، قد يكون كلامه مدسوسا ومؤدى عنه…
هناك دراسات مغربية اكاديمية لضاهرة التسول..
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فنحن قوم لا نخجل من الواقع..
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بكل أريحية ومسؤولية اعترف أن هناك ضاهرة
التسول في المغرب .. تفوق معدل التسول في الدول
العربية.. هذه حقيقة.. معضلة دولة.. خصوصا أنها
تشوه وجه المغرب الجميل..
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بكل أريحية كذلك اقول انه لا توجد أسبابا موضوعية
مادية لهذه الضاهرة.. فالدولة تكفلت بالمعوزين ..
وهناك منح 50 دولار للعائلات المعوزة..
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في رأيي تفسير الضاهرة هو جانب سلبي لشيئ
إيجابي جدا في المجتمع المغربي.. وهو التآزر..
وخير دليل الدي أبهر العالم هو ما جرى حين زلزال
الحوز.. وهذا للاسف الشديد يتم استغلاله من
بعض المتوسلين الغير المحتاجين فعلا وبكل
موضوعية..
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خصوصا أمام المساجد فعلا… هنا يسيل الإيمان..
وتخفق القلوب… خصوصا اذا تلى الإمام آيات عن
إعطاء المال.. ويأتي شخص يدمع العين.. فتسارع
اليد إلى الجيب.. تخرج بضع دراهم..
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وإن كثيرا من الحب ما قتل..
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بتبع رجاء 1
في نظري وجب الضرب بيد من حديد هنا.. وبما أن
هنا الأمر حساس… وقد يساء فهمه… وجب توعية
الناس المانحين للصدقة… وجب عليهم أن يفهموا
أن الدولة تكفلت بالمعوزين.. وان بأعطائهم درهما
في غير محله.. فهم يشجعون على النهب والاحتيال..
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على أي.. أظن أن الدولة تراقب الأمر.. وقد تتدخل فيه.
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أنا لا اتصدق في الشارع الا نادرا جدا.. لأنني ابقى
مغربي.. وقد يقنعني شخص أن أدخل يدي إلى
جيبي كذلك… والأمر صعب وفعلا في الجينات…
لذلك وجب على الدولة أن تتدخل.. كما نقول في
المغرب.. “المغربي ما يدوز خوه”.. المغربي لن
يتجاوز مغربي آخر في محنة..
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يحب على الدولة التدخل.. حفاظا على تآزر المغاربة ..
فهذه نعمة من الله تعالى وجب الحفاظ عليها …
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انتهى شكرا 2
قبل مدة طويلة…وكنت حينها عاشقا للسجائر..التي كنت أعتقد أنها تزيد من تركيزي الذهني..في مشاريع البحث العلمي…قبل أن أطلقها بالثلاث.. بطلب من ابنتي الغالية… أخبرني صاحب كشك لبيع السجائر.. أن متسولة تمر بجواره…تقدم له يومياً ثمانمائة درهم أي ثمانين يورو…لتحويلها إلى العملة الورقية… أما في شهر رمضان والمناسبات فإن ذلك المبلغ يتضاعف إلى مستويات أعلى…تصور هذا المدخول اليومي قبل أكثر من ثلاثين سنة…
صحيح للأسف.. وقصص كثيرة مثل هذه…
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الله يدوم الرحمة… ماعليش… المهم يرجع مثل من قبل شوية..
توضيح.. قبل أن يأتي احد ليقول وشهد شاهد من أهلها..
اقول له حتى الجامعات تشهد من أهلها.. ودراسات
ميدانية اكاديمية..
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وانا كتبت النتيجة. أن التسول في المغرب اكبر من
معدل التسول في الدول العربية.. ما قد يفهمه
البعض بالتمني طبعا.. أن المغرب هو الأول..
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لا طبعا… النتيجة تعني اننا فوق المعدل.. ما يعني
أن هناك دول عربية اكثر.. واخرى أقل… ونحن لا
ترضى لأنفسنا أن نكون من النصف الفوقي..
خصوصا مع النهضة التي تشهدها البلاد .. ونعمل
على معالجة مشاكلنا الاجتماعية بلا خجل..
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وبدون تبرير التسول.. فهو لن يختفي.. كما لم يختفي
حتى في دول غربية.. نريد أن يكون في حدود
المعقول فقط.. فما دام هناك قلوب رقيقة..
ورحمة بين العباد.. سيكون تسول ..
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وكم استغرب هنا في المانيا من رأية احد يتسول..
وآخرون بكل عطف واضح على أوجههم يعطونه
نقودا.. لكن للأمانة قليل جدا.. وكثيرا ما يكونون
من الغجر.. هذه حقيقة وليست تجريحا في الغحر..
أعجب ممن يستنكر شراء المغرب لقمرين صناعيين يحصن به أمنه ، تستنكرون شراؤهما من إسرائيل ؟
طيب من أين يشتري الباقون أسلحتهم ؟ من روسيا و أمريكا و الصين و فرنسا و بريطانيا ، هاته الدول كلها معترفة بالكيان و معظمها كان يلهث اتقديم العون في 7 أكتوبر .
أف لكم و لما تعبدون …
ولماذا لا تصنع هذه الدول اسلحتها كما تفعل المقاومة الفلسطينية. اوه ممنوع عليها ذلك . ستكون نهايتها قريبة جدا كما هي قريبه نهايه ذلك الكيان المجرم على أرض فلسطين
الصلخ بين الأخوة خير، يفسد على كل أعداء الأمة فرص : ١. شق الصفوف٢. تحييد وقت التأييد ٣. تأليب وقت التضامن ٤. بيع وهدر مقدرات بضاعة سريعة انتهاء الصلاحية وتلاعب بوجهتها وأهدافها
بعض المعلقين كأن لسان حالهم يقول يمكنك أن تقول أي شيء ما عدا انتقاد الكيان أو إبداء التعاطف مع الفلسطينيين فلا يجوز شرعا وقاونا .