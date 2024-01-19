لوموند: بين الحسابات والاضطراب.. كيف أعادت إيران تقييم استراتيجيتها الإقليمية بعد هجوم حماس؟

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: بين الحسابات والاضطراب، كيف أعادت إيران تقييم استراتيجيتها الإقليمية بعد هجوم حماس على إسرائيل؟، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن إيران في أقل من أربع وعشرين ساعة من الاستراتيجية الحذرة التي اتبعتها منذ هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 شهر أكتوبر الماضي والحرب التي اندلعت في قطاع غزة، شنّت يومي 15 و16 يناير الجاري سلسلة من الضربات في سوريا والعراق وباكستان. فالصواريخ الباليستية التي أطلقتها، رداً على الهجمات على أراضيها وضد حلفائها في الشرق الأوسط، كان المقصود منها استعراض القوة. كما أنها مثلت رهانًا محفوفًا بالمخاطر، و“سوء تقدير” في نظر الخبراء، مما تسبب في أزمة دبلوماسية مع إسلام آباد ورد فعل رسمي على أراضيها في 18 يناير الجاري، فضلاً عن احتجاجات قوية من بغداد.

الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران رداً على الهجمات على أراضيها وضد حلفائها في الشرق الأوسط، كان المقصود منها استعراض القوة

وتابعت “لوموند” القول إنه منذ يوم 7 من أكتوبر سمحت طهران لأتباعها في “محور المقاومة” بفتح جبهات منسقة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، دعماً لحركة حماس الفلسطينية، فيما ركّزت هي على الميدان الدبلوماسي. ودعا مبعوثوها إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف التصعيد الإقليمي. “فالهدف الإيراني الأول بعد 7 من أكتوبر لم يكن الوقوع في ما اعتبرته فخاً إسرائيلياً، أي المواجهة المباشرة معها ومع الولايات المتحدة، بل القيام بذلك مع إثناء إسرائيل عن توسيع ميدان الحرب. ولذلك فإن الاستراتيجية التي تبنتها إيران كانت نتيجة التجربة والخطأ، وليس حسابات مدروسة منذ فترة طويلة”، كما تنقل “لوموند” عن علي فايز، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية (ICG).

يؤكد المتخصص في الشأن الإيراني أن “إيران تفاجأت بيوم 7 من أكتوبر الذي حطّم حساباتها الاستراتيجية السابقة. وتلعب طهران بورقة التهدئة الإقليمية منذ توقيع اتفاق الانفراج مع منافستها السنية الكبرى، المملكة العربية السعودية، في شهر مارس الماضي. وبدأت مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة للحصول على رفع جزئي للعقوبات الأمريكية. خطط البلدان للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية في منتصف أكتوبر”.

أزمة الشرعية

“على المستوى الاستراتيجي، كانت إيران تحاول تحقيق مستوى جديد من الردع مع إسرائيل، مما أدى إلى إمكانية شن هجوم متعدد الجبهات، من مرتفعات الجولان وغزة ولبنان والضفة الغربية. لكن الاختبار الذي أجري في شهر أبريل الماضي أظهر أن اثنتين من الجبهات [الضفة الغربية والجولان] لم تكونا جاهزتين”، كما يقول خبير مجموعة الأزمات الدولية.

اعتبرت “لوموند” أن الهجوم الدموي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1140 شخصًا وأسر 240، قد خلط الأوراق. والشعار الاستباقي لوحدة الجبهات (الساحات) واجه واقع علاقات القوة وحسابات المخاطر. وباسم الأعمال الانتقامية، أضاءت الجبهات في لبنان والعراق واليمن، في حين بقيت الجبهات في سوريا والضفة الغربية في سبات.

كشفت موجة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد كوادر “محور المقاومة” منذ أواخر شهر ديسمبر، وكذلك الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين في اليمن في يناير الجاري، عن هشاشة إيران . كما تحطم الوهم الأمني ​​الذي تحافظ عليه على أراضيها مع الهجمات الإرهابية التي خلفت 89 قتيلاً، خلال إحياء ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، مهندس هذا المحور الذي قُتل في غارة أمريكية في بغداد عام 2020.

فمنذ بداية الحرب في غزة، شعرت إيران بضغوط من مؤيديها في المنطقة وداخل البلاد. دخلت فصائل “محور المقاومة” المعركة، متحدية إسرائيل كل على طريقته، في حين بقيت إيران، التي تدعي أنها زعيمة المحور، على الهامش. إنه شيء ثقيل عليها أن تحمله عندما يتعلق الأمر بالهيبة. وكانت بحاجة إلى إعادة تأكيد قوتها وإرسال رسالة إلى حلفائها الإقليميين: “نحن مستعدون”.

مضت “لوموند” قائلة إنه في مواجهة أزمة الشرعية منذ موجة الاحتجاجات التي سببتها وفاة مهسا (جينا) أميني في سبتمبر 2022، أرادت إيران تقديم ضمانات لمؤيديها. وحتى بين أشد مؤيديها حماسة، ارتفعت الأصوات لانتقاد النظام بعد أن قامت إسرائيل بتصفية الجنرال الإيراني رضي موسوي في 25 ديسمبر في دمشق، ثم القيادي في حماس صالح العاروري، ووسام الطويل، القيادي في حزب الله اللبناني. ونظم أعضاء الجناح المتشدد مسيرات للمطالبة بـ”رد حازم” على مرتكبي هذه “الجرائم”.

تابعت “لوموند” القول إن تبني تنظيم “الدولة” في خراسان لهجمات كرمان وضعت طهران في موقف صعب، على الرغم من ادعائها أن الجماعة الجهادية هي صنيعة إسرائيل وأمريكا. وتنقل الصحيفة عن علي الفونه، الخبير في شؤون الخليج العربي في معهد واشنطن، قوله: “لم يكن لدى القادة الإيرانيين أي مصلحة في الانتقام من جماعة إرهابية يقع مقرها الرئيسي على الأرجح في أفغانستان، الدولة التي تقودها طالبان والتي لا تريد إيران استعداءها. ولكي لا يفقدوا ماء وجههم، قرروا ضرب أهداف تم اختيارها بشكل عشوائي في سوريا والعراق، والأكثر إثارة للدهشة، في باكستان”.

أهداف متباينة

الأهداف متباينة للغاية، تقول “لوموند”: وكر مزعوم للجواسيس الإسرائيليين في كردستان العراق؛ عناصر تنظيم “الدولة ” في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المعارضون في شمال غرب سوريا؛ وجماعة جيش العدل في إقليم بلوشستان الباكستاني. وليس هناك ما يشير إلى إصابة الأهداف المحددة. وفي المجمل، قُتل سبعة أشخاص في البلدان الثلاثة، وهم مدنيون وفقاً للسلطات المحلية. وأدى الرد الذي قادته باكستان إلى سقوط تسعة ضحايا في إيران.

فالمنطق الذي أدى إلى ضرب باكستان، مع احتمال التصعيد مع هذه القوة النووية، ليس واضحا، تقول “لوموند”. واعتبر علي الفونة أن “القادة الإيرانيين أدركوا خطأ حساباتهم ويحاولون احتواء الأزمة”.

المنطق الذي أدى إلى ضرب باكستان، مع احتمال التصعيد مع هذه القوة النووية، ليس واضحا

وتظهر الرسالة الموجهة إلى إسرائيل بشكل أوضح في الضربات التي نفذت في العراق وسوريا، إذ لم يغب عن إسرائيل أن الصواريخ الباليستية التي أطلقت على شمال غرب سوريا يمكن أن تصل إلى تل أبيب. وفي عام 2022، رداً على الاغتيالات المستهدفة التي نظمتها الأجهزة الإسرائيلية، كانت إيران قد ضربت أربيل بالفعل. السبب المعطى: يقال إن عاصمة كردستان العراق تضم فرعًا للموساد وأن رجال الأعمال الأكراد مرتبطون بتل أبيب.

ومع ذلك، تواصل “لوموند”- تخاطر إيران بتنفير الدول المجاورة الصديقة حتى لا تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مباشر. وأثارت طهران غضب بغداد، العازمة على استكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهو ما طالبت به الميليشيات الشيعية الموالية لطهران، التي سيكون هذا الانسحاب مكسبًا ملموسًا لها وحلفائها، فضلاً عن احتمال تحرير الأراضي التي ما تزال تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان وتنازلات سعودية كجزء من اتفاق سلام محتمل مع الحوثيين.

تخاطر إيران بتنفير الدول المجاورة الصديقة حتى لا تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مباشر

كما اعتبرت “لوموند” أن طموح طهران يتجاوز ذلك، حيث إن النظام الإيراني يرغب في المشاركة في الخطوط العريضة لليوم التالي للحرب في غزة، وعلى نطاق أوسع، في هيكل أمني إقليمي جديد. يقول علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية: “إن انخفاض مصداقية الردع الإقليمي الإيراني، إلى جانب غياب طريق خروج نووي بين إيران والغرب، يساهم في تزايد التشاؤم. فإذا كنت في طهران وترى أن ردعك الإقليمي قد تضاءل، ولا يمكن استخدام برنامجك النووي كورقة ضغط على الطاولة الدبلوماسية، فإن الاستنتاج المنطقي هو التحرك نحو الردع النووي”.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الخميس، أن الإيرانيين “يقيدون التعاون بطريقة غير مسبوقة” مع مفتشي الوكالة.