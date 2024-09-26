لوموند: بين حزب الله وإسرائيل.. لن يصبح الحريق إقليمياً إلا إذا أخطأ أحد الأطراف بشأن نوايا الطرف الآخر

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان:” إسرائيل ولبنان.. أسباب الحرب”، قال آلان فراشون، كاتب الرأي بصحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الحرب رهان على ردود فعل العدو، وإن المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ليست استثناء. فلبنان يدفع، مرة أخرى، ثمناً باهظاً. لكن الحرب ليست شاملة. ولن يصبح الحريق إقليمياً إلا إذا أخطأ أحد الأطراف بشأن نوايا الطرف الآخر.

وأضاف الكاتب أنه في الوقت الحالي، الشيء الوحيد المؤكد هو القتال. تنفذ الطائرات المقاتلة الإسرائيلية مئات الغارات يوميا على مراكز القيادة وبطاريات الصواريخ التابعة للميليشيا الشيعية اللبنانية. أضرار “جانبية” مضمونة: يتم علاج آلاف الضحايا المدنيين في المستشفيات المكتظة. ويرد حزب الله بإطلاق مئات الصواريخ، وأحياناً صاروخ أو صاروخين أرض-أرض، على شمال إسرائيل ـ ولكن بشكل أعمق فأعمق. وفي المقابل، تعلن إسرائيل عن قصف “واسع النطاق”. ويفر عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين باتجاه شمال البلاد.

ماذا تريد الأطراف المتحاربة؟، يتساءل آلان فراشون.

يوضح الكاتب أن حزب الله أسير الالتزام الذي تم التعهد به في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 – والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وجرح المئات واختطاف الأشخاص. وفي الثامن من الشهر الجاري، وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي المضاد على غزة، أعلن حزب الله تضامنه مع الفلسطينيين. ووعد زعيمه حسن نصر الله بوقف القصف بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، يُتابع الكاتب، فإن الصراع في غزة مستمر، ويستمر حتى يومنا هذا. سيستقر حزب الله والإسرائيليون على حرب صغيرة “مسيطر عليها” على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية. “الحرب الصغيرة”التي أدت إلى نزوح 100 ألف لبناني و60 ألف إسرائيلي من منازلهم. على مدار الأشهر، وجهت الدولة العبرية ضربة قوية إلى حزب الله ودمرت جزءا من هرمه العسكري.

جبهة الممانعة

لكن نصر الله، المتمسك بالتزامه، والذي أضحت مصداقيته على المحك، يواصل حملة إطلاق النار في شمال إسرائيل. بالنسبة للحزب، إنها مسألة مكانة، في لبنان وبقية العالم العربي. حزب الله، يقدم نفسه على أنه رأس الحربة لجبهة الممانعة، التي تقودها إيران والمكرسة للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وليس هذا فقط، فهو راسخ في الطائفة الشيعية، وحاضر في البرلمان وفي الحكومة ومكرس لمصالح الشيعة اللبنانيين.

ولكن هذا ليس الشيء الرئيسي – يقول آلا فراشون – لقد أصبح حزب الله، الذي أنشأته إيران في أوائل الثمانينيات، على مر السنين، أحد أقوى المنظمات غير الحكومية. قامت طهران بتمويل وتدريب (30 إلى 40 ألف مقاتل عملياتي) وتجهيزهم، وزودتهم على وجه الخصوص بترسانة هائلة من الصواريخ – قادرة على ضرب جميع مدن إسرائيل. فحزب الله، وهو جزء لا يتجزأ من النظام الدفاعي لإيران، يخضع لأوامر الثيوقراطية الإيرانية. وهو مكلف بمهمة محددة جداً، وهي ليست القضية الفلسطينية. إن الغرض الأساسي من ترسانة حزب الله هو ثني إسرائيل عن مهاجمة المواقع النووية الإيرانية: ستعاني المدن الإسرائيلية من العواقب.

وقد يتصور حسن نصر الله أن إيران ستهب لمساعدته في حالة انتشار الصراع الحالي – فإذا كان الأمر كذلك فإن الحرب ستصبح إقليمية. أو على العكس من ذلك، قد تتم دعوة زعيم حزب الله إلى الاعتدال من قبل طهران. لا تريد الثيوقراطية الشيعية إثارة هجوم إسرائيلي يهدد وجود حزب الميليشيا، لأنه يبقى الركيزة الداعمة للنفوذ الإيراني في الأراضي العربية. وتقول إيران بسهولة إنها لا تريد الحرب ولا المواجهة المباشرة مع الدولة العبرية، يتابع الكاتب.

التسلسل الهرمي العسكري متردد

أما على الجانب الإسرائيلي فالوضع أبسط – يقول آلان فراشون – لقد أدت هذه الأسابيع الأخيرة من الهجمات المتكررة إلى إضعاف حزب الله كما لم يحدث من قبل. وبعد الصدمة التي أصابتها بحلول 7 أكتوبر عام 2023، أصبحت إسرائيل أقل استعدادا من ذي قبل للتسامح مع ترسانة الصواريخ المنتشرة على حدودها الشمالية. أما التوقيع على وقف إطلاق النار في غزة (لإنقاذ الرهائن المتبقين في أيدي حماس)، وبالتالي إعادة الهدوء إلى الحدود مع لبنان، فلا شك فيه. قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، إنه يريد “القضاء” على الحركة الإسلامية الفلسطينية – وهو ما لا يعني الكثير، لكنه يقود الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إصدار أمر لتسلسل هرمي عسكري متردد بمواصلة العمليات في غزة.

مع دخوله الشهر الحادي عشر من الحملة ضد حماس، التي قادت عملية ضم مسلحة زاحفة في الضفة الغربية، قرر نتنياهو، في الموقف الشعبي لأمير الحرب، تغيير قواعد اللعبة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وهو ينوي الآن إرغام حزب الله على وقف إطلاق النار في شمال البلاد، وبالتالي السماح لنحو 60 ألف إسرائيلي نازح بالعودة إلى منازلهم، يوضح آلان فراشون.

ومن هنا جاءت الغارة في الأيام الأخيرة على لبنان. هل هي مقدمة لغزو إسرائيل لجنوب لبنان؟ أم أن هناك البديل؟، وهو يعول على سلبية إيران (المهتمة بخلافة المرشد علي خامنئي) التي لن تسمح لحزب الله باستخدام أسلحته الأكثر تطوراً؟، يتساءل الكاتب، معتبرا في الوقت نفسه أن نتنياهو قد يكون مخطئاً في نوايا طهران، وفي ردود أفعال حزب الله الذي ظهره إلى الحائط. فالحرب هي دائما مقامرة، يختتم آلان فراشون.