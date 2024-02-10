لوموند: تراجع نفوذ الجزائر في مالي يعكس مدى صعوبة تكيفها مع ظهور جهات فاعلة جديدة في منطقة الساحل

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الزمن الذي كان فيه المسؤولون الجزائريون يجدون صعوبة في كتم الفرحة الساخرة عند رحيل قوات “برخان” الفرنسية من مالي عام 2022 قد ولّى فعلا.. فبعد مرور ثمانية عشر شهراً، تغير المزاج جذرياً في الجزائر العاصمة، حيث يوجد الآن إنذار مفتوح بشأن التحول الذي اتخذته “السيادة الجديدة” للمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

بل إن المفردات التي تستخدمها الصحافة الجزائرية تتجه نحو الكارثة، على غرار: “مالي تتجه مباشرة نحو الحرب الأهلية”، و“شبح الفوضى يخيم على مالي”. فهي تعبّر عن قلق رسمي خطير في مواجهة اندفاع باماكو العسكري المتهور، ولا سيما قرارها بإنهاء الاتفاق المبرم في عام 2015 بين الحكومة والجماعات المسلحة (الطوارق والعرب) في الشمال تحت رعاية الجزائر العاصمة، تضيف “لوموند”.

كانت التسوية، التي تهدف إلى وضع حد للتمرد في المنطقة الشمالية من مالي، مصدر فخر كبير للجزائر، ورمزا لقدرتها على فرض وساطات إقليمية

كانت التسوية، التي تهدف إلى وضع حد للتمرد في المنطقة الشمالية من مالي، مصدر فخر كبير للجزائر، ورمزا لقدرتها على فرض وساطات إقليمية. وقد وجدت “قوتها الناعمة” الدبلوماسية، والتي كانت محسوسة في مختلف أنحاء المنطقة، دعماً قوياً هناك. ومع ذلك، فإن “اتفاق الجزائر” هذا، كما تم تسميته، تم دفنه اليوم من قبل باماكو، التي استمرت في السابق في التنديد به باعتباره مؤيدًا للغاية للجماعات المتمردة، تتابع “لوموند”، مضيفة أن الطريق الآن بات مفتوحا لتعميم الهجوم العسكري في شمال البلاد، بعد أن كانت استعادة مدينة كيدال، المعقل التاريخي لتمرد الطوارق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمساعدة القوات شبه العسكرية الروسية التابعة لفاغنر، بمثابة الإنجاز الأول في عملية “استعادة السلامة الإقليمية”، التي تظل نتائجها موضع شك.

تدهور العلاقات الثنائية مع مالي

لا يمكن للجزائر إلا أن تشعر بالقلق حيال اندلاع صراع جديد خارج عن سيطرتها بالقرب من الحدود المشتركة مع مالي والتي يبلغ طولها 1300 كيلومتر. ويزداد الأمر سوءًا لأن نظام باماكو يُظهر عداوة متزايدة تجاه الجزائر المتهمة من قبله بـ “التدخل” في شؤونها، توضح “لوموند”. وتنقل الصحيفة عن الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي، قوله: “هناك تصعيد في مالي في الخطاب المناهض للغاية للجزائر. ويعد ذلك تحولا جديدا تمامًا. إننا نشهد تسارعاً للتاريخ في مالي، وخاصة تسارع الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر”.

لكن قلق الجزائر لا يقتصر على تدهور العلاقات الثنائية مع بلد يعتبر ضمن “عمقها الاستراتيجي”، بل إنه يتعلق على نطاق أوسع بإعادة التشكيل الجيوسياسي الإقليمي، الذي يتسم بتوسيع نطاق أصحاب المصلحة، مما يعقد البحث عن تسويات سياسية. ويشير السيد رحابي إلى أن “الخطاب الجديد للماليين يفترض أنهم تلقوا دعما أو ضمانات تخولهم تبني هذه اللهجة تجاه الجزائر، وهو أمر يفوق إمكانياتهم. ومن المؤكد أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر هي الضمانة الرئيسية”.

كما يشتبه الجزائريون في أن المغرب، شقيقهم العدو الإقليمي، يهمس في أذن حكام باماكو لتشجيعهم على تشديد موقفهم ضد الجزائر، تقول “لوموند”، مضيفة أنه إذا كان من المفيد إثبات هذا الاتهام، فالحقيقة هي أن الرباط تبدو مهتمة بتحالف دول الساحل الجديد، الذي تشكل في سبتمبر عام 2023 من قبل الأنظمة الانقلابية الثلاثة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

كما جمع المغرب ممثلين عن الدول الثلاث وتشاد يوم 23 ديسمبر في مراكش من أجل توفير “منفذ لدول الساحل إلى المحيط الأطلسي”. ويعد المشروع نظريا في هذه المرحلة، لكنه يشهد على النشاط المغربي في المنطقة، وهو ما يثير غضب الجزائر بشدة، التي تستشعر وجود مؤامرة هناك، تتابع “لوموند”.

“الدور الضار” لدولة الإمارات العربية المتحدة

ومضت “لوموند” قائلة إنه ثمة مصدر آخر للتوتر بالنسبة للجزائر هو الدور المنسوب إلى الإمارات العربية المتحدة. ففي يوم العاشر من يناير الماضي، أعرب المجلس الأعلى للأمن، الذي يجمع كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد حول الرئيس عبد المجيد تبون، عن “أسفه حيال الأعمال العدائية ضد الجزائر، الصادرة عن دولة عربية شقيقة”. إذا لم يتم تسمية الإماراتيين رسمياً، فإن الصحافة الجزائرية لم تتردد لأسابيع في تحديد هوية الجاني، مشيرة إلى “الدور الضار” الذي تلعبه أبو ظبي في المنطقة – من الساحل إلى السودان مرورا بليبيا – على حساب المصالح الجزائرية وفي الخدمة المفترضة لمصالح المغرب وإسرائيل. وستدفع الجزائر هناك، بحسب خطابها الرسمي، ثمن عدائها لاتفاقات أبراهام التي قامت بموجبها أربع دول عربية (المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان) بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020، وفق “لوموند” دائما.

سيتعين على الجزائر مواجهة الأنشطة ”غير الودية” للمجلس العسكري الموجود في باماكو الذي يتعقب حلفاءه الطوارق في شمال مالي

وكانت الضربة القاضية التي وجهتها باماكو في نهاية يناير الماضي لـ“اتفاق الجزائر” المتعلق بشمال مالي، قد أعادت إشعال الاتهامات. وبعيدًا عن الدعاية الجزائرية، لا يستبعد العديد من المحللين احتمال أن يتم الآن تمويل المجهود الحربي المالي جزئيًا من قبل الإمارات، بناءً على نموذج تم اختباره بالفعل في ليبيا لصالح المشير خليفة حفتر أو في السودان لصالح محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، وهما من أمراء الحرب المدعومين أيضًا من قبل فاغنر، تقول “لوموند”.

الأنشطة “غير الودية” للمجلس العسكري المالي

وفي قوس التوتر الجديد هذا على حدودها، فإن الشيء الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للجزائر هو رؤية القوى التي تعتبر صديقة – مثل روسيا أو تركيا – تعمل بما يتعارض مع مصالحها الخاصة. ففي مالي، يبدو التلسكوب واضحا في ضوء تصرفات فاغنر أو استخدام طائرات بدون طيار تركية هائلة من طراز “بيرقدار تي بي 2” ضد المتمردين الشماليين. وبعد فترة طويلة من الإنكار، بدأت الصحافة الجزائرية تعترف بذلك، تضيف “لوموند”. وكتبت إدارة أمن النقل أن “القوى مثل روسيا وتركيا، التي تحتفظ الجزائر بعلاقات جيدة معها، تلعب لعبة قذرة في منطقة الساحل”.

وفي المستقبل القريب، سيتعين على الجزائر مواجهة الأنشطة ”غير الودية” للمجلس العسكري الموجود في باماكو الذي يتعقب حلفاءه الطوارق في شمال مالي. “فعلى أقل تقدير، يمكن للجزائر أن تتخلى عن المتمردين الشماليين الذين وقعوا على اتفاق الجزائر”، كما توقع أكرم خريف، الخبير الأمني ​​ومؤسس موقع ”مينا ديفينس”.

وكان زعيم متمردي الطوارق قد قال لصحيفة “لوموند”: “استئناف الحرب ضد الجيش المالي أمر لا مفر منه مع العودة إلى مطلبنا باستقلال أزواد [شمال مالي]. ونأسف لعدم تقديم الجزائر حتى الآن أي دعم لنضالنا”. ويبقى أيضًا أن نلاحظ موقف الجزائر تجاه إياد آغ غالي، رئيس التنظيم الجهادي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حيث تؤكد بعض الأجهزة الغربية على موقفها الطويل الأمد – روابط دائمة مع دوائر السلطة الجزائرية.

وفي هذا السياق من عدم الاستقرار المتزايد، يقول السيد رؤوف فرح، “ستعمل الجزائر على زيادة عسكرية عند حدودها” مع خطر “التأثير على السكان عبر الحدود” المعتادين على التنقل بحرية والعيش على البضائع المهربة. “الجيش الجزائري سيجد نفسه تحت الضغط”، يلخص السفير السابق عبد العزيز رحابي، مضيفا: “لم نكن بحاجة إلى هذه الجبهة الساخنة الجديدة”.