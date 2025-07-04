لوموند: حماس مُنهكة لكن ترفض الاستسلام وتسعى لرسم أفق سياسي

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: الحرب في غزة.. حماس مُنهكة لكن دون أن يتم القضاء عليها وتسعى لرسم أفق سياسي، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في مقال لمراسلتها في بيروت هيلين سالون، إنّه بعد عشرين شهراً من الحرب ضد إسرائيل، لم يتم القضاء على حركة حماس تماماً. ورغم الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ورغم فقدانها جزءاً كبيراً من قيادتها العسكرية، ترفض الحركة الفلسطينية الاستسلام. وتواصل خوض حرب العصابات على الأرض وتحتفظ بعدد من الرهائن، وتصرّ على مطلبين رئيسيين في مفاوضات وقف إطلاق النار: إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.

“لوموند” نقلت عن أمجد عراقي، الباحث في “مجموعة الأزمات الدولية” (ICG) قوله: “بعد الحرب مع إيران، تمتلك إسرائيل فرصة للإعلان عن النصر، لكن الحرب لم تُغيّر المعادلة بالنسبة لحماس. لقد تغيّرت حساباتها بشكل كبير خلال العامين الماضيين. فقد أضعفها تدمير غزة، والقضاء على قيادتها، وانهيار محور المقاومة بقيادة إيران”. ويوضح أن الهدف الحالي للحركة لم يعد إعادة تشكيل كتائب عز الدين القسام – جناحها العسكري الذي أنشأته بدعم إيراني – بل تأمين مستقبل سياسي لها.

أوراق تفاوضية ما تزال بيد الحركة

الصحيفة الفرنسية نقلت أيضا عن عزمي قشوعي، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، قوله: “ما تزال لدى حماس بعض الأوراق التفاوضية: أبرزها الرهائن، وهو ما يُعد الفشل الأكبر لإسرائيل. الحركة ما تزال صامدة ميدانياً وتحظى بدعم داخل الشارع الفلسطيني”.

حماس ما تزال صامدة ميدانياً وتحظى بدعم داخل الشارع الفلسطيني

وعلى الرغم من إعلان إسرائيل عن مقتل 20 ألفاً من مقاتلي الحركة وتصفية قيادتها، إلا أن حماس ما تزال تُظهر قدرة على الصمود. ويضيف هيو لوفات، الخبير في “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” (ECFR): “استراتيجية حماس القائمة على التمويه والاختباء نجحت حتى الآن. فعندما تدخل القوات الإسرائيلية، ينسحب المقاتلون مع المدنيين أو يختبئون. وهناك خلايا ما زالت تنفذ هجمات مباغتة ومحدودة”. ففي شهر يونيو وحده، قُتل أكثر من عشرين جندياً إسرائيلياً في المعارك.

استراحة للمدنيين وإعادة ترتيب الصفوف

وتابعت “لوموند” قائلة إن حماس تعمل على إعادة تنظيم صفوفها، مستقطبة مجندين شباباً، إلى جانب إعادة تشكيل قيادتها. وبينما تُلاحق إسرائيل قادتها، لم يعد هناك مركزية في اتخاذ القرار داخل الحركة، حيث أصبحت تعمل كحركة مقاومة لامركزية تقودها خلايا محلية، وفق أمجد عراقي.

ويُسجّل هذا الخلل أيضاً على مستوى إدارة القطاع. فقد بدأت بعض العشائر – التي دعمتها وسلحتها إسرائيل – بتحدي سلطة الحركة. ويقول هيو لوفات: “العشائر المرتبطة بشبكات إجرامية وجهادية، والتي قمعتهم حماس حين سيطرت على غزة عام 2007، يحاولون اليوم الثأر”.

ومن أبرز هذه العشائر عشيرة دغمش، المرتبطة بجماعة “جيش الإسلام” التي بايعت تنظيم “داعش”. وقد أصبح زعيمها، ياسر أبو شباب، هدفاً لحماس. وبعد فشلها في اعتقاله، أصدرت وزارة الداخلية التابعة لها مذكرة توقيف بحقه بتهم “الخيانة”، و”التعاون مع العدو”، و”التمرد”، وقد حوكم أمام محكمة ثورية. ووفقا لأمجد العراقي، “تشن حماس حرباً ضد هذه العشائر، لكنها لا تشكل تهديداً فعلياً، إذ تفتقر للدعم من العائلات والعشائر التي تسعى حماس للتحالف معها لتثبيت سلطتها في غزة”.

وقف إطلاق النار، في حال تحققه، من شأنه أن يمنح حماس فرصة لاستعادة سلطتها.. كما تسعى إلى هدنة تؤمن تدفقاً واسعاً للمساعدات الإنسانية

ومضت “لوموند” معتبرة أن وقف إطلاق النار، في حال تحققه، من شأنه أن يمنح الحركة فرصة لاستعادة سلطتها.. كما تسعى حماس إلى هدنة تؤمن تدفقاً واسعاً للمساعدات الإنسانية، بهدف التخفيف من غضب السكان المتزايد تجاهها.

السلاح “خط أحمر”

الصحيفة أوضحت أن القيادة السياسية للحركة لم تُجرِ مراجعة ذاتية بعد هجوم 7 أكتوبر 2023. وقد تلقت ضربة قاسية باغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران بتاريخ 31 يوليو 2024، وخليفته يحيى السنوار في رفح يوم 16 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيادة جماعية، تتألف من خمسة أعضاء، أبرزهم حالياً خالد مشعل (القيادي السابق بين 2004 و2017) وخليل الحية، الذي يقود المكتب السياسي بعد اغتيال السنوار. غير أن كليهما خارج غزة. ويؤكد عزمي قشوعي: “حماس في الخارج لا تملك الكلمة الأخيرة في المفاوضات، القرار يعود للموجودين داخل غزة، فهم من يعرفون الميدان ومن يحتجزون الرهائن”.

ومنذ بدء الحرب، لم تتنازل الحركة عن شرطَيها: إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وهو ما ترفضه إسرائيل ضمن أي اتفاق وقف إطلاق نار، كي تحتفظ لنفسها بحق استئناف العمليات العسكرية. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية يوم 29 يونيو، شدد القيادي في حماس، محمود مرداوي، على ضرورة إدراج “بند واضح وصريح” بهذا الشأن، مع ضمانات من الولايات المتحدة والدول الإقليمية، تضمن تنفيذ الاتفاق. وتريد حماس تعهدات أمريكية مكتوبة بعدم خرق إسرائيل للهدنة في مرحلتها الأولى التي تمتد لستين يوماً، كما حدث في الهدنة السابقة في مارس.

وترفض حماس بشدة مطالب إسرائيل بنزع سلاحها أو نفي قادتها. ويقول محمود مرداوي: “سلاحنا غير قابل للتفاوض. إنه مرتبط بحقنا. إذا أُقيمت دولة فلسطينية مستقلة على أرضنا، فحينها تلك الدولة هي التي تقرر مصير هذا السلاح”. ومع ذلك، وبحسب مصادر، قد تقبل الحركة بتسويات مؤقتة، خاصة بعد فقدانها جزءاً كبيراً من ترسانتها، ولجوئها إلى إعادة تدوير الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة.

جاهزة لتسليم إدارة غزة

خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، في مارس، أعربت حماس عن استعدادها لوقف إطلاق نار طويل الأمد يتراوح بين خمس وعشر سنوات، وتفكيك سلاحها الهجومي (كالصواريخ)، وتسليم إدارة غزة. أما مسألة نفي قادتها، فترى فيها الحركة مطلباً رمزياً، لأن معظمهم قد قُضي عليهم بالفعل. ويؤكد هيو لوفات: “حماس لن تقبل الخروج من غزة كما حصل مع منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات من لبنان عام 1982”.

هيو لوفات: “حماس ستبقى جزءاً من المشهد السياسي الفلسطيني، شئنا أم أبينا. وإذا أردنا تقليص نفوذها ومنعها من التخريب، يجب ألا يتم تهميشها”

ويضيف عزمي قشوعي: “الحركة تريد أن تتضمن السلطة المقبلة على غزة أعضاء من صفوفها ضمن قوات الأمن، مع ضمانات بعدم ملاحقتهم. كما تريد توفير وظائف ورواتب لضمان ولائهم”. وقد بدأت مصر والأردن تدريب بعض عناصر الشرطة، الذين لا ينتمي جميعهم لحماس. أما نشر قوات عربية في غزة خلال المرحلة الانتقالية، فلم توافق عليه الحركة حتى الآن، خشية اعتباره “احتلالاً جديداً” ما لم يتم بالتوافق مع باقي الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً للتصورات المطروحة – توضح “لوموند”- تبدي حماس استعدادها لنقل السلطة إلى لجنة من التكنوقراط تضم 80 شخصية مستقلة وافقت عليها مسبقاً. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض هذا الاقتراح، كما أنه يُماطل في المصالحة الفلسطينية الداخلية، ويرفض إشراك حماس في قيادة موحدة – وهو السيناريو المدعوم من الدول العربية.

ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجي، هيو لوفات أن “حماس ستبقى جزءاً من المشهد السياسي الفلسطيني، شئنا أم أبينا. وإذا أردنا تقليص نفوذها ومنعها من التخريب، يجب ألا يتم تهميشها”.