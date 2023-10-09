لوموند: خلال 35 عاماً.. “حماس” تفرض نفسها العدو اللدود لإسرائيل

باريس- “القدس العربي”: اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن حركة “حماس”، التي وصفتْها بالعدو العنيد للدولة اليهودية، والتي لم تعترف بوجودها قط، أقدمت على مخاطرة كبيرة بإطلاقها لعملية “طوفان الأقصى”. ونظراً لأن الدبلوماسيين الغربيين لا يستطيعون الوصول إليها، كما هو الحال بالنسبة للأنظمة العربية المعادية لأي شكل من أشكال الإسلام السياسي، فإن الحركة الفلسطينية لا تحظى بدعم كبير خارج حدودها في غزة. ومع ذلك، فقد قدمت طوال تاريخها دليلاً على مرونتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعة الفلسطينية تطمح في البداية إلى لعب الدور الذي تولته في نهاية المطاف. وكان مؤسسوها، وجميعهم تدربوا في مصر، بما في ذلك زعيمهم الشيخ أحمد ياسين، وهو رجل دين كان مصاباً بالشلل الرباعي، جزءاً من حركة إقليمية للعودة إلى الدين، بعد هزيمة الاشتراكية العربية ضد إسرائيل في عام 1967. وفي غزة، نظر المحتل الإسرائيلي في البداية باستخفاف إلى ظهور جمعيات خيرية قادرة على التنافس مع القوميين المتجمعين في “منظمة التحرير الفلسطينية”، والتي كان يُنظر إليها على أنها الخصم اللدود الذي لا بد من القضاء عليه […].

ولدت “حماس” في كانون الأول (ديسمبر) 1987، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الأولى التي اندلعت في مخيم جباليا للاجئين في غزة. والنزعة المحافظة في غزة، وثقل اللاجئين (ثلثي السكان) يفسران التطور السريع للحركة […]. واتجهت “حماس” نحو العمل المسلح في ظل القمع الشديد. وكان الشيخ ياسين، المرشد الروحي للحركة، قد اعتُقل في إسرائيل عام 1989. ثم تم نفي 400 من نشطائها إلى لبنان عام 1992 […]. نُفذ أول هجوم “انتحاري” تبنّته “حماس” في إسرائيل، بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها مستوطن متطرف في الخليل في عام 1994. لقد وُضعت مساجد “حماس” في غزة تحت رقابة صارمة من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 1996.

وبفضل شبكات المساعدة المتبادلة، وفشل عملية السلام مع إسرائيل، والتي قوّضها استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، ما تزال الحركة قائمة، واستفادت من إطلاق سراح الشيخ ياسين عام 1997، بعد محاولة اغتيال فاشلة قام بها الموساد ضد أحد قادتها المنفيين في الأردن، هو خالد مشعل. بالعودة إلى غزة، طور أحمد ياسين، دون أن يتخلى عن عقائده، بشكل عملي نظرية “الهدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل في حال قيام دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، مع اعتراف إسرائيل بحق عودة اللاجئين. […] عندما قررت إسرائيل ملاحقة قادة “حماس” (أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، اغتيلا في غزة عام 2004)، ظلت “حماس” قوية بما يكفي للبقاء على قيد الحياة، تقول “لوموند” دائماً.

وفي العام 2005 كان قرار أرييل شارون بالانسحاب من قطاع غزة وإخلاء مستوطناته، وهو الأول من نوعه خلال ثمانية وثلاثين عاماً من الاحتلال، يشكل بالنسبة لـ “حماس” دليلاً صارخاً على تفوق الكفاح المسلح على الحوار.

بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004. قررت “الحركة الإسلامية” الاستفادة من شعبيتها خلال الانتخابات البلدية، ومن ثم التشريعية (ديسمبر/كانون الأول 2004 ويناير/كانون الثاني 2006).

في غزة، النصر موجود في كل مكان تقريبًا. ووجدت “حماس” نفسها تتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يعمل بمثابة البرلمان، على حساب القوميين في “فتح”، الحزب الذي أنشأه ياسر عرفات، والذي كان حتى ذلك الحين مهيمناً على المشهد السياسي الفلسطيني. ومع تصميمهم على ممارسة السلطة، شكّلَ الإسلاميون حكومة بقيادة إسماعيل هنية، السكرتير السابق للشيخ ياسين، تشير “لوموند”.

حرب الأشقاء مع “فتح”

وفي غزة، حيث تحتفظ “حماس”، خلافاً للضفة الغربية، بجهاز عسكري معروف بكفاءته وتماسكه، سرعان ما تواجه “حماس” الأجهزة الأمنية الرسمية المرتبطة بـ “فتح”، والتي ترفض التعهد بالولاء لها. ثم أنشأت “حماس” قوة منافسة هي القوة التنفيذية. المواجهة أمر لا مفر منه. لقد بدأت هذه الحرب، التي كانت محاصرة في غزة، في مايو/أيار 2006 وانتهت في يونيو/حزيران 2007 بانتصار لا جدال فيه، بعد اشتباكات بين الأشقاء تسببت في مقتل أكثر من 600 شخص، تذكّر “لوموند”.

ثم انقسم المعسكر الفلسطيني إلى فصيلين، وأصبح من غير الممكن التوفيق بينهما، لأن محمود عباس اشتبه في أن “حماس” كانت راغبة في اغتياله. ولم تعد الحركة الإسلامية، في غزة تخفي طموحها بتولي قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، في مواجهة حركة “فتح” المتصلبة، التي تتهم بانتظام بالفساد وعدم الكفاءة، والتي خرجت في حالة يرثى لها من الانتفاضة الثانية، توضح “لوموند”.

الأولوية التي أعطتها “حماس” للكفاح المسلح، والتي وضعتها على القوائم السوداء الغربية، تفسر توالي الحروب العنيفة التي تخوضها ضد إسرائيل، على حساب تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة المغلق من قبل إسرائيل ومصر. الأعوام 2008، 2012، 2014، 2021: في كل مرة تؤكد موجات العنف هذه فراغ السلطة الفلسطينية، وتحولها إلى دور المتفرج العاجز. وفي غياب الدعم الدولي الحقيقي، فإن حل “الضفة الغربية أولاً”، وهو نموذج لبناء دولة أولية، والتي من شأنها أن تحرم منافستها من الأهلية، يفشل على كافة الجوانب، تقول “لوموند” .

بعد موجة “الربيع العربي”، في عام 2011، بشَّر رد الفعل الاستبدادي الإقليمي بنهاية التكيف مع “الإسلام السياسي”. وأصبحت “حماس” أكثر عزلة من أي وقت مضى، وفي بعض الأحيان تحدد آفاق المصالحة الوطنية بشروطها الخاصة، بينما تستعد للمواجهة القادمة مع إسرائيل، إلا أنها تمكنت، رغم ذلك، من الحفاظ على رأسمالها السياسي، بما في ذلك في الضفة الغربية، وفق “لوموند”.