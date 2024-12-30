لوموند: سوريا وحتمية التحولات الفاشلة في دول “الربيع العربي”

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: سوريا وحتمية التحولات الفاشلة في دول “الربيع العربي”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في مقال لكاتب الرأي فيها جيل باري، إنّه في بلد تحتله قوى أجنبية، و أنهكته عقد من الحرب الأهلية، وفي منطقة أدت الثورات فيها إلى زعزعة استقرار المؤسسات، تواجه السلطات الجديدة في دمشق تحدياً هائلاً في محاولة استعادة السيادة السورية.

وأضاف الكاتب القول إن سوريا ما بعد بشار الأسد تسعى إلى تحقيق توازن جديد في سياق جيوسياسي نادر التعقيد. وهي في الواقع محتلة جزئياً من قبل قوتين أجنبيتين وتتجاهلها قوة ثالثة. فقد قامت إسرائيل، التي احتلت واستعمرت مرتفعات الجولان السورية منذ احتلالها عام 1967، بتوسيع نفوذها إلى المنطقة العازلة التي خلفتها حرب يوم الغفران عام 1973. وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات خاصة في الجزء الشرقي من البلاد. وفي الشمال، ترغب في تركيا بإنشاء منطقة عازلة خاصة بها على أراضي جارتها.

تمثل شخصية زعيم هيئة تحرير الشام اختلافاً واضحاً آخر عن التجربتين العراقية والليبية. ففي هاتين الحالتين، كان غياب القادة الكاريزماتيين سبباً في تقويض التحولات

وتعتزم هذه الدول الثلاث التدخل عسكرياً في سوريا حسبما تراه مناسباً: الدولة العبرية لمنع إعادة تشكيل محور شيعي ممتد في لبنان؛ والولايات المتحدة لتجنب عودة تنظيم “الدولة”؛ وتركيا لاحتواء القوات الكردية السورية المرتبطة، بحسب أنقرة، بحزب العمال الكردستاني.

وتشكل هذه التدخلات الأجنبية العقبة الأولى أمام إنشاء نظام جديد في دمشق، وهو شرط أساسي لاستعادة السيادة السورية. ولا شك في أن هناك مخاوف من حدوث توترات داخلية بين جهاديي الأمس الملتزمين الآن بمشروع وطني وأولئك الذين يرفضون القيام بذلك، وخاصة بين المقاتلين الأجانب؛ بين تحالف التحرير ذي الأغلبية السنية والمجتمعات الكردية والعلوية، حيث كانت الأخيرة ركيزة النظام المخلوع. ومن المرجح أن تلقي هذه التوترات بثقلها على سوريا بحتمية عربية: الثورات والتحولات الفاشلة، التي يمكن ملاحظتها منذ الإطاحة بصدام حسين في العراق عام 2003، من عمل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الخصوصيات السورية تسمح لنا بتغذية تفاؤل حذر للغاية. يرجع السبب الأول إلى حقيقة أن سقوط آل الأسد، الذي تحقق في 8 ديسمبر/كانون الأول على يد رجال الميليشيات السورية، لم يكن له بعد نفس التأثير الذي حدث في ليبيا مع معمر القذافي خلال “الربيع العربي” عام 2011. وقد تم تحديد الأخير على هذا النحو مع مؤسسات البلاد التي اختفت في أعقابه.

الضعف

ولا يبدو أن القوة المضادة التي يشكلها الجيش قادرة على تشكيل نفسها، كما كان الحال في القاهرة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011. فقد تمكنت قيادة الجيش في عام 2013 من تنظيم ثورة مضادة لوضع حد لتجربة السلطة القصيرة التي خاضتها جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت في الانتخابات في العام السابق.

إن الضعف المتقدم، حتى قبل بدء الحرب الأهلية في عام 2011، لحزب البعث الذي اعتمد عليه حافظ الأسد في سلطته يمكن أن يجنب سوريا الآثار الضارة الناجمة عن عملية “اجتثاث البعث” الوحشية التي أصدرها النظام في العراق. لقد فتحت عملية التطهير هذه فراغاً دائماً ومدمراً في المؤسسات التي صمدت أمام اختبار الحظر الدولي في أعقاب حرب الخليج الأولى في عام 1991، والتي اندلعت بعد الغزو العراقي للكويت.

من خلال إعلان العفو عن الجنود الراغبين في الانضمام إلى السلطة الجديدة يبدو أن أحد رجال سوريا الأقوياء الجدد، أحمد الشرع، يستخلص الدروس من تلك السابقة

ومن خلال إعلان العفو عن الجنود الراغبين في الانضمام إلى السلطة الجديدة ومن خلال إظهار قدر الإمكان الاهتمام باستمرارية الدولة، يبدو أن أحد رجال سوريا الأقوياء الجدد، أحمد الشرع، يستخلص الدروس من تلك السابقة.

وتمثل شخصية زعيم هيئة تحرير الشام اختلافاً واضحاً آخر عن التجربتين العراقية والليبية. ففي هاتين الحالتين، كان غياب القادة الكاريزماتيين سبباً في تقويض التحولات. و الدور الذي لعبه المنفيون السابقون، مثل أحمد الجلبي في العراق، الذي يفتقر إلى أي قاعدة شعبية، أو الدور الذي لعبه المسؤولون التنفيذيون السابقون في الأنظمة الساقطة، مثل مصطفى عبد الجليل في ليبيا، لم يجعل من الممكن تجسيد حقبة جديدة.

سترة وربطة عنق

وفي مصر كما في سوريا، أدى “الربيع العربي” عام 2011 إلى التعبئة الأفقية القائمة على الشبكات الاجتماعية. كانت هذه التعبئة فعالة بشكل خاص في التغلب على غياب التنشئة الاجتماعية السياسية في هذه “الأنظمة الأمنية”، بحسب المفهوم الذي استخدمته عالمة السياسة السورية بسمة قضماني لوصف الأنظمة الاستبدادية العربية، وكانت هذه التعبئة في كثير من الأحيان غير قادرة على اجتياز مرحلة الهيكلة في حركة سياسية. ناهيك عن ممارسة السلطة.

والأمر مختلف مع أحمد الشرع، وهو مقاتل إسلامي سابق كان يُعرف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، والذي يرتدي الآن سترة وربطة عنق بدلاً من الزي العسكري، وهي علامة على براعة غير متوقعة في التعامل مع الرموز.

الأمر مختلف مع أحمد الشرع، وهو مقاتل إسلامي سابق كان يُعرف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، والذي يرتدي الآن سترة وربطة عنق بدلاً من الزي العسكري، وهي علامة على براعة غير متوقعة في التعامل مع الرموز

منذ سنوات، واجه أحمد الشرع قيود الحكومة في المختبر السياسي لمنطقة إدلب، الوحيد الذي أفلت من استئناف “سوريا المفيدة”، أي المحور الذي يربط حلب بدمشق. من قبل نظام بشار الأسد. وفي مارس/آذار، أكد، في حديثه أمام مجموعة من الطلاب، أن المتمردين يجب أن يتعاملوا مع إدارة الشؤون العامة دون انتظار نهاية الحرب الأهلية. وأكد أن “كل لبنة تضاف في المناطق المحررة تنقلنا مئات الكيلومترات نحو هدفنا الأساسي وهو تحرير دمشق”.

ويقيم أحمد الشرع الآن في العاصمة السورية ويستقبل وفودا من دول ما تزال تعتبر جماعته إرهابية. و خطاب التهدئة واحترام الأقليات الذي ألقاه حتى قبل 8 كانون الأول/ ديسمبر هو السبيل الوحيد الممكن لرفع العقوبات الدولية، والتي بدونها ستظل إعادة إعمار سوريا مستحيلة. كما أنها فرصتها الوحيدة للهروب من لعنة الفشل التي يظل العالم العربي الإسلامي أسيراً لها.