لوموند: غزة تتنفس بعد 471 يوماً… حقن صغيرة من الأمل وسط دمار هائل

باريس- “القدس العربي”: قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن قطاع غزة الفلسطيني عاد إلى الهدوء الذي لم يشهده منذ 471 يوماً من الحرب.

تتدفق المساعدات الإنسانية على السكان الذين يفتقرون إلى كل شيء، في حين كثفت حركة “حماس” من مظاهر قوتها. لقد كانت واحدة من تلك الليالي التي لا تستطيع فيها النوم. في البرد، وفي الفوضى، ولكن فوق كل ذلك في توتر اللحظات الأخيرة: “كنا نأمل ألا نقتل في اللحظة الأخيرة.

يحدث الأمر نفسه دائماً قبل وقف إطلاق النار، يكون الأمر أكثر عنفاً لأن الجيش الإسرائيلي يحاول الضغط على حماس”، تشرح أريج، وهي أم تبلغ من العمر 40 عاماً، في اتصال هاتفي، يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني” مع صحيفة “لوموند”.

بالقرب من خيمة أريج في خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث لجأت العائلة منذ أكثر من عام، دوّت أصوات إطلاق النار طوال الليل، حتى الصباح: أعيرة نارية، تفجيرات، صواريخ.. كنا جميعا معاً، نحتضن بعضنا البعض… “وعندما جاءت الساعة 8:30، بداية وقف إطلاق النار رسمياً، فرحنا، ظننا أن الأمر قد انتهى! ولكن لا. استمر القتال مرة أخرى”.

ولم تتمكّن “حماس” من تقديم أسماء الرهائن الثلاثة الذين كان من المقرر تسليمهم خلال اليوم في الوقت المناسب لأسباب فنية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ذلك إن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد تلقي القائمة.

ثم في الساعة 10:15 صباحًا، تنتهي المعاناة الطويلة، التي بالكاد خففتها هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023: يتم نقل الأسماء الثلاثة إلى الإسرائيليين. وبعد ساعة واحدة، وبعد 471 يوماً من الحرب في غزة، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وبحسب وزارة الصحة المحلية، فقد قُتل ما لا يقل عن تسعة عشر شخصًا خلال تلك الساعات من التوقف. تأخير في صورة الحرب التي كان من الممكن أن تجد طريقها إلى الحل، في مايو/أيار الماضي، عندما قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رفضه في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو؛ وكان الأخير يريد الحفاظ على وجود الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يتعين عليه الآن الانسحاب منها.

630 شاحنة مساعدات انسانية

وبمجرد دخول الهدنة حيز التنفيذ، انتشرت السعادة والارتياح في كافة أرجاء الأراضي. وخلع الصحافيون الفلسطينيون خوذاتهم على الهواء مباشرة، ووضعوا الكوفية حول أعناقهم، مستأنفين مداخلاتهم مبتسمين.

وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، قُتل 145 صحفياً على يد الجيش الإسرائيلي في غزة، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024. أما الصحفيون الأجانب، فما يزالون ممنوعين من الوصول من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويسير رجال الإنقاذ والهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في سياراتهم وسط هتافات الجماهير التي تنتشر تدريجياً في الشوارع. كانوا هم أيضًا يقومون بعملهم بلا كلل في أسوأ الظروف، فيجمعون القتلى والجرحى، بينما كانت أراضيهم تتفكك أمام أعينهم، توضح الصحيفة الفرنسية.

ابتداء من الساعة 11:30 صباحاً، دخلت عشرات الشاحنات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وتنص الهدنة على وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقسمة طوال فترة الحرب: أي ما يعادل 600 شاحنة يومياً، وهو ما يكفي لمساعدة السكان الذين يعانون من سوء التغذية المزمن.

وتستعد نحو 4 آلاف شاحنة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للدخول، نصفها محملة بالدقيق والمواد الغذائية. وفي المجمل، دخل ما يعادل أكثر من 630 شاحنة من المساعدات الإنسانية، يوم الأحد، وصلت 300 منها إلى شمال القطاع، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، تتابع صحيفة “لوموند”.

ومع تأكيد الهدنة، يظهر عناصر “حماس” في مجموعات تضم العشرات في كافة أنحاء قطاع غزة. ويرتدي معظمهم العصابات الخضراء التي تحمل شعار “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”. بعضهم في زيهم العسكري مكتوب عليه “وحدة النخبة”.

ولكن من الناحية العسكرية، لا تشكل هذه الحركة سوى ظل للتهديد الذي مثلته عشية الهجوم. ولكنها تظل القوة السيادية الرئيسية في قطاع غزة.

ولكن المظاهرة ما تزال لها حدودها: فلا يظهر أي زعيم من زعماء “حماس” في وضح النهار. لا شقيق يحيى السنوار، محمد، الذي تولى قيادة الحركة بعد وفاة شقيقه، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ولا حتى أي زعيم محلي، تقول صحيفة “لوموند”.

كل شيء مفقود

ولكن المحنة لم تنته بعد، كما يقول أمجد، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: “كل شيء مفقود”. وسيمنع الإسرائيليون دخول العديد من المنتجات، بحجة أنها يمكن أن تستخدمها “حماس” أيضًا.

ويضيف خالد: “ سيتعين علينا إعادة كل شيء إلى نصابه، شيئاً فشيئاً: الكهرباء، والمياه، وتنظيف عشرات الملايين من الأطنان من الحطام، وإعادة التعليم إلى مساره الصحيح. لقد أحضروا الخيام، ثم الكرافانات، ثم مواد البناء. كل هذه مجرد حقن صغيرة من الأمل، والتي من شأنها أن تعيد لنا معنوياتنا تدريجياً. وفوق كل ذلك، سيكون من الضروري إعادة تشغيل الأعمال والخدمات. تعتمد غزة على المساعدات الإنسانية بشكل كامل. يحتاج الناس إلى العودة إلى العمل. ”

هناك نقص في كل شيء، تُشير صحيفة “لوموند”: المعدات الطبية، مثل طاولات العمليات، وأفران الأوتوكلاف لتعقيم الأدوات، والمشارط، والمقصات، وحتى العكازات. وتشرح أماند بازيرول، الموجودة في موقع عمل منظمة “أطباء بلا حدود”: “ سيتعين علينا تركيب الأطراف الاصطناعية، وتقديم إعادة التأهيل لـ 110 آلاف جريح في غزة”.

بينما يحتفل الإسرائيليون بعودة شعبهم، يستعد سكان غزة لقضاء أول ليلة من الهدوء منذ أربعة عشر شهراً. على أمل التوصل إلى هدنة دائمة، تقول صحيفة “لوموند”.