“لوموند”: في النيجر.. المجلس العسكري يقسم بين باريس وواشنطن

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “في النيجر، يلعب المجلس العسكري دور التقسيم بين فرنسا والولايات المتحدة”، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه في مواجهة التهديد- الافتراضي المتزايد- بالتدخل العسكري الهائج من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، فإن الوقت هو أفضل حليف للانقلابيين في السلطة في نيامي، حيث يتم التعبير عن الانقسامات في القارة الأفريقية بين مؤيدي الخط المتشدد، وأولئك الذين يدافعون عن الحوار. هذه الاختلافات في المقاربات موجودة أيضًا بين الغربيين، وخاصة بين الأمريكيين والفرنسيين.

لوموند: الوقت هو أفضل حليف للانقلابيين في السلطة في نيامي.

كانت القوتان أكثر الحلفاء للرئيس النيجيري المنتخب ديمقراطيا، بشكل غير مشروط، لكن منذ انقلاب 26 يوليو، لم تستخدم واشنطن وباريس نفس النبرة. تطالب فرنسا ليس فقط بالإفراج عن محمد بازوم، الأسير لدى رجال الجنرال عبد الرحمن تياني، ولكن أيضًا بإعادته إلى المنصب الرئاسي الذي طرده الجيش منه. وهي تدعم بشكل أكثر صراحة الخيار العسكري الذي تدافع عنه بعض الدول الأفريقية، ولا سيما نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومعها كوت ديفوار.

وبنفس المنطق، فإنه على الرغم من الاعتراف بقرارات المجلس العسكري الذي تعتبره غير شرعي، فإن باريس لا تنوي سحب ما يقرب من 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر. بعضهم كان يتمركز في السابق في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، واللتين لم يعد الضباط الانقلابيون فيهما يقبلون بوجود الجيش الفرنسي على أراضيهم.

الخطاب المعادي لفرنسا

تشترك فرنسا والولايات المتحدة في نفس التحليل حول الحاجة لاحتواء انتشار الجماعات الجهادية في منطقة الساحل. كلاهما يدين الانقلابات ويعتبر أن المجالس العسكرية لا تقدم أي ضمانات أمنية، يلاحظ مايكل شوركين، مدير البرامج في 14 نورث ستراتيجيز، وهي شركة استشارية متخصصة في الشؤون الأفريقية. في واشنطن، لا يوجد إجماع بين أولئك الذين يعتبرون الدفاع عن القيم الديمقراطية أولوية، وأولئك الذين يعتبرون أن استخدام القوة غير مفيد. لكن الغالبية تعتقد أن قناة النقاش مع المجلس العسكري في النيجر يجب أن تظل مفتوحة، كما هو الحال في مالي، علاوة على ذلك، حتى لو كان هذا يعني الابتعاد عن فرنسا، يضيف هذا المتخصص في إستراتيجيات الدفاع الأوروبية والأمريكية.

وبينما ترفض باريس التعامل مع المجلس العسكري، أرسلت واشنطن، القائمة بأعمال وكيل وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، إلى نيامي، والتي تحدثت مع الممثل الرسمي للانقلابيين، الجنرال موسى سلاو بارمو. كان هذا القائد السابق للقوات الخاصة، الذي تدرب في الولايات المتحدة، قد تم تعيينه للتو رئيسًا لأركان الجيوش النيجيرية.

لوموند: تشترك فرنسا والولايات المتحدة في نفس التحليل حول الحاجة لاحتواء انتشار الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.

في اليوم التالي للانقلاب، أكدت واشنطن أيضًا وصول كاثلين فيتزجيبون الوشيك إلى نيامي، كسفيرة، وبذلك تملأ عاماً ونصف العام من الفراغ في هذا المنصب في النيجر. واعتبر مسؤول فرنسي كل هذه المبادرات على أنها “طعنات في الظهر”. ومع ذلك، لم تتوج زيارة فيكتوريا نولاند بالنجاح. ووصفت هي نفسها، بعبارات دبلوماسية للغاية، هذه التبادلات بأنها “صريحة للغاية، وصعبة في بعض الأحيان”. على عكس طلبها، لن تتمكن من مقابلة الرئيس بازوم، أو التحدث مع رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.

تبادل المعلومات الاستخباراتية

في نظر الأمريكيين، تتابع “لوموند”، ليس هناك من شك، حتى الآن، في جعلهم يميلون إلى استخدام القوة. وقد شدد أنتوني بلينكين، رئيس الدبلوماسية الأمريكية على أنه “لا يوجد حل عسكري مقبول”، مؤكداً اعتقاده بوجود “هامش للدبلوماسية”.

وتأسف مصادر فرنسية تحدثت لـ “لوموند” لما اعتبرت أنها محاولة من الأمريكيين للعب ورقتهم للحفاظ على قاعدتهم العسكرية في النيجر والاستمرار في امتلاك قدرات المراقبة في منطقة الساحل”.

هذا الالتزام العسكري الأمريكي هو قطرة ماء في ضخامة الميزانية الوطنية المخصصة للدفاع (أكثر من 800 مليار دولار في عام 2023 ، أو 730 مليار يورو). وهو مبلغ مهم بالنسبة للنيجر، أحد أفقر البلدان في العالم. وبذلك أنفقت الولايات المتحدة هناك حوالي 500 مليون دولار في المجال الأمني في السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص بناء قاعدة للطائرات من دون طيار في محيط أغاديز (وسط البلاد)، مقابل 110 ملايين دولار. ويتمركز حوالي 1100 جندي أمريكي في البلاد، وهي ثاني أكبر قوة بعد الفرنسية، تشير “لوموند”.

لوموند: بينما ترفض باريس التعامل مع المجلس العسكري، أرسلت واشنطن فيكتوريا نولاند، إلى نيامي، وتحدثت مع الممثل الرسمي للانقلابيين.

يوصف التعاون بين الجنود الفرنسيين والأمريكيين في منطقة الساحل، لا سيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، بشكل عام، بأنه وظيفي ومتكامل في هذه المنطقة، حيث استمرت الجماعات الإسلامية المتطرفة في بسط سيطرتها، على مدى السنوات العشر الماضية، ما تسبب في مقتل آلاف الأشخاص. لكن المصلحة الإستراتيجية ليست هي نفسها بالنسبة لباريس أو واشنطن. إلى جانب المخاطر المرتبطة بوصول الأنظمة الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية، مثل القاعدة أو “الدولة”، إلى السلطة، على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، ينظر الأوروبيون إلى النيجر على أنها مفترق لطرق الهجرة إلى أوروبا، توضح “لوموند” دائماً.

أما الأمريكيون، فلديهم منذ رئاسة أوباما [2009-2017] أولويات أخرى غير محاربة الجهاد في منطقة الساحل، كما تنقل الصحيفة عن الباحث مايكل شوركين، الذي أضاف أن “المؤسسة العسكرية الأمريكية في النيجر هي إرث من عهد جورج بوش (2001-2009)، والذي سيكون وجوده مسألة خمول بيروقراطي أكثر من كونه مسألة مصالح أمنية.

ويضيف الباحث القول: “في واشنطن، نحن ننظر إلى منطقة الساحل على أنها قضية خاسرة، حيث لا أحد يعرف ماذا يفعل بعد الآن. المصلحة الوحيدة للبقاء في النيجر هي منع روسيا من ملء الفراغ. كما حدث في مالي، خاصة مع وصول مرتزقة من مجموعة الأمن الخاصة فاغنر، بدعم من الكرملين، بعد رحيل الكتيبة الفرنسية”.