لوموند: “كتيبة الدب”.. أداة الكرملين الجديدة في إفريقيا

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تحقيق لها، إنه منذ وفاة يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس 2023، تولت وزارة الدفاع الروسية أنشطة مجموعة فاغنر في أفريقيا. ومن بين الوحدات شبه العسكرية المختلفة التي تشرف عليها، هناك Bear Brigade (وحدة/كتيبة/فرقة الدب) التي وصل رجالها بشكل ملحوظ إلى بوركينا فاسو- وهي شركة عسكرية روسية خاصة تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية.

تم إنشاء Bear Brigade في البداية في شهر مارس عام 2023 في شبه جزيرة القرم، وهي تجمع جنودًا روسيين متطوعين. يتم تجميعهم في وحدات مختلفة، ويخدمون جنبًا إلى جنب مع الجيش النظامي في الحرب في أوكرانيا ودونباس. وفي الصور التي حددتها صحيفة “لوموند” جغرافيا، يظهر بعض مقاتلي Bear Brigade يتدربون في معسكر بيريفالني في شبه جزيرة القرم، تقول الصحيفة الفرنسية.

وفقًا للعديد من المحللين، خلال هذه الفترة اقتربت Bear Brigade من شركة Redut، وهي شركة عسكرية خاصة أخرى يرأسها كونستانتين ميرزايانتس. وتحت إشراف الوحدة 35555 من المخابرات العسكرية الروسية، تعمل Redut كإطار شبه مؤسسي لدمج مجموعات من المقاتلين المتطوعين، مثل تلك الموجودة في Bear Brigade. ولا تتوقف الاتصالات مع المخابرات العسكرية الروسية عند هذا الحد. وفي مقطع فيديو تم نشره على تيليجرام في 31 مايو، شوهد فيكتور ييرمولايف، قائد Bear Brigade، وهو يصافح فلاديمير ألكسييف، نائب مدير المخابرات العسكرية الروسية، خلال حفل توزيع ميداليات، تضيف “لوموند”.

لكن قادة Bear Brigade ينفون أي صلة لهم بوزارة الدفاع الروسية، تشير “لوموند”، مؤكدة أنها تمكّنت من التواصل عبر الرسائل المشفرة مع فيكتور ييرمولايف، وهو سائق دراجة نارية سابق يتمتع بسمعة “كبريتية” في روسيا، وقد خدم هذا المخضرم في القوات المحمولة جواً بشكل خاص في أوكرانيا والشيشان وسوريا قبل أن يتولى قيادة هذا اللواء التطوعي.

ويدعي الرجل، الذي يطلق على نفسه الاسم الحركي ”جيدي”، أن رجاله “ليس لهم أي صلة بوزارة الدفاع الروسية“.

بعد وفاة يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر، في حادث تحطم طائرة في روسيا في 23 أغسطس 2023، وبعد ثلاثة أشهر من تحديه لسلطة فلاديمير بوتين، كلف الكرملين يونس بك إيفكوروف بتولي السلطة من ناحية أنشطتها في أفريقيا. وفي الأشهر التي تلت ذلك، قام نائب وزير الدفاع، برفقة الجنرال أفريانوف، وهو أحد مسؤولي المخابرات العسكرية الروسية، بعدة جولات في منطقة الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى لطمأنة شركائه المحليين وضمان بقاء موسكو إلى جانبهم على الرغم من اختفاء يفغيني بريغوجنين.

ولتحقيق ذلك، يواصل الاعتماد على الملازمين والقوات العسكرية وشبكات مجموعة فاغنر الموجودة بالفعل في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي. وتطلق وزارة الدفاع أيضًا الفيلق الأفريقي، وهو نظام عسكري جديد مخصص لأفريقيا، يهدف إلى تجنيد ما بين 20 إلى 40 ألف رجل. ومن جانبها، تُعَد فرقة الدببة (Bear Brigade) لاعباً ناشئاً في عملية إعادة تشكيل العمارة الروسية في أفريقيا، حيث يحاول الجميع استرداد حصة من فطيرة مجموعة فاغنر الكبيرة في حين يمتثلون لتوجيهات الكرملين.

وسرعان ما كانت بوركينا فاسو بمثابة اختبار واسع النطاق لهذه العملية الجديدة التي أعقبت بريغوجين. منذ أن كادت محاولة الانقلاب تتعثر فيه في سبتمبر 2023، قام الكابتن إبراهيم تراوري بتسريع تقاربه مع موسكو. الهدف: تعزيز نظامه الأمني. ومنذ نهاية أكتوبر، تم إرسال عشرات العناصر الروسية إلى واغادوغو، ويتم نشر بعضهم بشكل سري في الرئاسة، والبعض الآخر في وكالة الاستخبارات الوطنية (ANR)، حيث يكونون مسؤولين بشكل خاص عن دعم المجلس العسكري لمراقبة خصومه المدنيين أو العسكريين.

وتهبط وحدات صغيرة أخرى بشكل أو بآخر على أراضي بوركينا فاسو. ومن الصعب تقدير عددهم الإجمالي اليوم ويتراوح بين 200 و300 رجل. ومن بينهم أعضاء في المخابرات العسكرية الروسية، وفيلق أفريقيا، وأعضاء سابقون في مجموعة فاغنر.

واعتبرت “لوموند” أن الاختلاف الرئيسي بين مجموعة فاغنر في عصر بريغوجين وهذا الهيكل الجديد التابع لوزارة الدفاع هو مستوى الاستقلالية، كما يوضح فيليب بريجكا، المحلل البولندي في المعهد البولندي للشؤون الدولية (PISM) والذي شارك في تأليف تقرير عن استراتيجية الفيلق الأفريقي. هذا الارتباط الوثيق مع الجهاز العسكري الروسي لا يحرم هؤلاء “المدربين” الجدد تمامًا من هوامش معينة من المناورة. ويخلص جيدرزيج تشيريب، مدير برنامج الشرق الأوسط وأفريقيا في PISM، إلى أنهم “يحتفظون بهذه القدرة وهذه القدرة على الذهاب بسرعة كبيرة إلى حيث تتاح الفرص وأن يكيفوا لغتهم وأهدافهم السياسية”.