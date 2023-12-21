لوموند: ماكرون قام بقطيعة سياسية وأخلاقية مع قيم الجمهورية.. وأيديولوجيا اليمين المتطرف تنتصر

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “قانون الهجرة.. قطيعة سياسية وأخلاقية”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحيتها، إن الرئيس الفرنسي وحكومته قدموا العديد من التنازلات لليمين من أجل الحصول على التصويت على مشروع قانونهم للهجرة المثير للجدل، بأي ثمن، ما أدى إلى نص يتضمن تدابير طالما تبنّاها حزب مارين لوبان اليميني المتطرف، تقوض المبادئ الجمهورية الأساسية مثل المساواة في الحقوق. .

لوموند: منذ 40 عاماً يتم تناول موضوع الهجرة في النقاش السياسي الفرنسي، غير أنه نادراً ما أظهرت حكومة مثل هذه الدرجة من التسوية مع القوى التي تتغذى على تصنيف الأجانب ككبش فداء

وأضافت “لوموند” القول إننا أمام قانون مستوحى من اليمين المتطرف، تم إقراره وسط حالة من الذعر، تحت ضغط من سلطة تنفيذية تدّعي أنها تُجسد الوسطية والاعتدال. فمنذ أربعين عاماً يتم تناول موضوع الهجرة في النقاش السياسي الفرنسي، غير أنه نادراً ما أظهرت حكومة مثل هذه الدرجة من التسوية مع القوى التي تتغذى على تصنيف الأجانب ككبش فداء.

فلم يسبق لأي حكومة قط أن انتهى بها المطاف بمشروع قانون حول الهجرة صممتْه بنفسها لمحاولة حشد اليسار واليمين بأن يتحول إلى نص يتضمن جملة من التدابير التي طالما تبنّاها اليمين المتطرف، دون حتى أن يكون الأخير مرتبطاً بهذا النص، إلا خلال التصويت النهائي عليه.

لم يسبق أن كانت أي حكومة، إلى هذا الحد، والبلد معها، تحت رحمة اليمن المتطرف، بحسب “لوموند”.

وتابعت “لوموند” التوضيح أن النص الذي تم التوصل إليه من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة، يوم الثلاثاء، والذي اعتمده بعد ذلك مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، يخالف فقط توازن المشروع الأولي الذي تم الدفاع عنه لأكثر من سنة من قبل الحكومة. كما أنه يتضمن إجراءات تقوض مبادئ أساسية للجمهورية، مثل المساواة في الحقوق الاجتماعية وما يعرف بحق الأرض ( حق الجنسية بالولادة) .

في حين جمع مشروع القانون الأولي، الذي حظي بدعم الرأي العام، بين سلسلة من الأحكام القمعية أو التقييدية ــ التي كان المقصود منها تسهيل عمليات الترحيل إلى الحدود، وتسريع اتخاذ القرارات بشأن اللجوء، واشتراط حد أدنى من اللغة الفرنسية للحصول على تصريح إقامة ــ وقانون ليبرالي. وهو إجراء لم نشهده منذ عقود ــ الحق في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في مهن تعاني من النقص ــ وقد تم محو هذا الأخير عملياً.

“الانتصار الأيديولوجي” لمارين لوبان

من ناحية أخرى، تم أخيرًا دمج سلسلة من الإجراءات التي اتخذها حزب ”الجمهوريون” اليميني المحافظ من برنامج حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، والتي قبلتها الحكومة ، في مشروع القانون: تقييد الوصول إلى المزايا الاجتماعية للأجانب الذين هم في وضع قانوني، وإنهاء اكتساب الجنسية كحق لأطفال الأجانب المولودين في فرنسا، ولكن أيضًا استبعاد المهاجرين غير النظاميين من أماكن الإقامة الطارئة والوعد بإصلاح المساعدة الطبية للدولة (AME).

وأوضحت “لوموند” أن العديد من التدابير ليس لها تأثير متوقع كبير على المشاكل التي تدعي أنها تريد وضع حد لها، ولكنها تشكل إشارات تثبت صحة الخطابات الانتقامية لليمين المتطرف، وتمثل فعليا “الانتصار الأيديولوجي” لمارين لوبان، وفقاً لتعبيرها.

لوموند: إننا أمام قانون مستوحى من اليمين المتطرف، تم إقراره وسط حالة من الذعر، تحت ضغط من سلطة تنفيذية تدّعي أنها تُجسد الوسطية والاعتدال

وقبلت السلطة التنفيذية، التي كان ينبغي عليها أن تتخلى عن مشروع خارج عن سيطرتها، هذا الانجراف، تقول “لوموند”، مضيفة أن الفخ بدأ بالتصويت يوم الاثنين 11 من الشهر الجاري على اقتراح بالرفض من قبل جميع ائتلافات المعارضة، واستمر عندما تم تكليف مؤتمر الأطراف العامل الذي يهيمن عليه اليمين، بمهمة إيجاد حل وسط.

واعتبرت “لوموند” أن الحكومة، العالقة بين رغبتها في التوصل إلى قانون بأي ثمن، ومناورات حزب “الجمهوريين” الذي يعتبر هو نفسه تحت تأثير اليمين المتطرف، تخلت عن كل شيء: القيم التي تدعي أنها تتمسك بها، وتماسك نهجها، ووحدة أغلبيتها، التي انقسمت عندما أعلنت مارين لوبان أنها ستصوّت لصالح النص.

ورأت “لوموند” أن المناقشة، ومن ثم التصويت على هذا القانون، ستترك آثاراً ثقيلة: نحو ربع نواب الأغلبية، بما في ذلك رئيس اللجنة القانونية، ساشا هولي، انشقوا عن طريق اللجوء إلى الامتناع عن التصويت، أو التصويت ضده. العديد من الوزراء، بما في ذلك وزير الصحة، أوريليان روسو، فكّروا في الاستقالة. وقد استقال هذا الأخير بالفعل.

فالقطيعة سياسية وأخلاقية ، تقول “لوموند”، معتبرة أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تم انتخابه مرتين مع وعد بعرقلة اليمين المتطرف، تصرف كقناة لأفكاره، التي تم طرحها بشكل لم يسبق له مثيل خلال هذه اللعبة السياسية الدرامية. فهل ما يزال بإمكانه لعب هذا الدور الموحد والمقاتل ضد الاستخدام السياسي لكراهية الأجانب الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة؟ تتساءل “لوموند”.