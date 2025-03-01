لوموند: مصير أوكرانيا أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى بعد مشادة ترامب وزيلينسكي

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: مصير أوكرانيا أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى بعد المواجهة الكلامية المذهلة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن ما كان من المفترض أن يكون تمرينًا تقليديًا في التحية أمام الكاميرات في المكتب البيضاوي، قبل توقيع اتفاق ثنائي بشأن المعادن، تحوّل إلى مبارزة كلامية تمزج بين السخرية والتهديدات والمقاطعات والاتهامات، مما أثار تساؤلات حول الدعم الأمريكي لكييف. وغادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض على عجل، دون توقيع أي اتفاق، بناء على طلب مضيفه، الذي وضع كييف في موقف غير مسبوق من الضعف داخل الكتلة الغربية المتصدعة.

وفي وقت لاحق، قال دونالد ترامب إنه توصل إلى أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يعتقد أن مشاركتها تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات. و”أظهر عدم احترامه للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي المحبوب، بإمكانه العودة عندما يكون مستعدًا للسلام”، على حد قول ترامب، الذي أظهر انزعاجه من سؤال حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

مبارزة كلامية بين ترامب وزيلينسكي تمزج بين السخرية والتهديدات والمقاطعات والاتهامات، أثارت تساؤلات حول الدعم الأمريكي لكييف

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي انحرف عن السيناريو الذي حلم به مضيفه، والذي يعتمد على خضوع الدولة الصغيرة لـ “الجنود الشجعان” – للمصالح والأجندة الأمريكية. وبنبرة جدية، قال الرئيس الأوكراني إن “وقف إطلاق النار لن يجدي نفعا”، مستشهداً بتجربته السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والانتهاكات المتكررة لالتزاماته، قائلا: “لهذا السبب لن نقبل أبدًا بوقف إطلاق النار. لن يتحرك دون ضمانات أمنية”.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي أن الأوروبيين لن يتمكنوا من نشر قوة استقرار في أوكرانيا بدون الدعم العسكري الأمريكي. وطلب أيضا المساعدة من واشنطن فيما يتعلق بالدفاع المضاد للطائرات في أوكرانيا.

تحول الخضوع الذي كان متوقعا من دونالد ترامب إلى شروط وضعها ضيفه علناً. وربما يكون الأخير قد قلل من تقدير مدى تراجع شعبية القضية الديمقراطية والاهتمام بالتحالفات في واشنطن، حيث يحلم الرئيس بأن يكون صانع سلام، حتى لو كان ذلك فاشلاً ومخزياً، تتابع صحيفة لوموند.

أبدى زيلينسكي استياءه عندما وصفه دونالد ترامب بأنه مثير للمشاكل، وعبر عن أسفه على “كراهيته الشديدة” لبوتين، مما جعل وظيفته صعبة.. واستذكر الرئيس الأوكراني التاريخ منذ عام 2014 وضم شبه جزيرة القرم، وحقيقة أن أي رئيس أمريكي لم يعترض طريق روسيا، بما في ذلك دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. ولكن اللغة الإنكليزية الصعبة التي يتحدث بها زيلينسكي لم تساعده.

في المكتب البيضاوي، جلست أوكسانا ماركاروفا، السفيرة الأوكرانية في واشنطن، متكئة في مقعدها، بعد أن عملت بجد منذ عام 2022 للحفاظ على الدعم الحزبي لبلادها. كانت تعلم أن هناك شرخاً يحدث أمام عينيها، وأن علاماته كانت واضحة بالفعل، نظراً للحماس الذي أبداه دونالد ترامب لإحياء العلاقات الثنائية مع روسيا.

ومضت صحيفة لوموند قائلة إن دفاع فولوديمير زيلينسكي الشجاع عن الحقائق والقيم سيكون بمثابة تضحية رمزية عبثية إذا تخلت الولايات المتحدة عن بلاده، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني اضطر لاحقا إلى توجيه الشكر واحدًا تلو الآخر، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إلى الزعماء الأوروبيين الذين قدموا له دعمهم الفوري. ثم أجرى مقابلة مع قناة فوكس نيوز حول “التبادل الصعب” الذي جرى في البيت الأبيض، أكد خلاله أنه منفتح دائما، ولكن هناك قضايا حساسة يجب معالجتها خلف الأبواب المغلقة، معترفا بأن هذه اللحظة “ليست جيدة لكلا الجانبين”.

في الأسبوع نفسه، في المكتب البيضاوي، حاول إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استرضاء دونالد ترامب، مع الحفاظ على خط الدعم الضروري لكييف. لكن فولوديمير زيلينسكي لا يعد زعيمًا كلاسيكيًا.. فهو على رأس بلد محتل، يعيش في حالة حرب ويعاني، ويقوم بالدفاع عن كرامته أيضًا في هذه اللحظة المهيبة، حيث مورس ضده العنف الرمزي، تقول الصحيفة الفرنسية.

منذ أسابيع، كان منزعجا من التعليقات الأمريكية عن الخسائر الأوكرانية، والأراضي التي يتعين التفاوض عليها، والمساهمات الغربية، ناهيك عن المحاولة الحقيقية للابتزاز بشأن المعادن، قبل مراجعة النسخة الأولية من النص. ولكن في يوم الجمعة، ربما دفعه كبرياؤه إلى أبعد مما ينبغي في مواجهة الهجمات الأبوية والمحتقرة من جانب دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، الذي بدأ التصعيد، والذي بدا وكأنه يأمل في ذلك. ولكن من حيث المضمون، لم يرغب زيلينسكي في التنازل عن الجوهر: إن الاتفاق بشأن المعادن ليس له قيمة بدون الضمانات الأمنية الأمريكية. إنها مجرد خطوة أولى، توضح صحيفة لوموند.

على شبكة الإنترنت، أبدى أنصار الرئيس ابتهاجهم الشديد بهذا العرض من “الرجولة الدبلوماسية”

وعلى شبكة الإنترنت، أبدى أنصار الرئيس ابتهاجهم الشديد بهذا العرض من “الرجولة الدبلوماسية”. لم يسبق من قبل أن تم الكشف عن وجه إدارته بهذه الطريقة الصارخة والوحشية، وأساليب الترهيب التي تنتهجها، وتسرعها في إبرام اتفاق بأي ثمن مع روسيا، واحتقارها لأوكرانيا كدولة ذات سيادة، تسيطر على مصيرها، تضيف الصحيفة الفرنسية.

بالنسبة للبيت الأبيض، فإن فولوديمير زيلينسكي هو من يروج للحرب، وهو شخص متهور، في حين يريد فلاديمير بوتن السلام. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وقف جميع شحنات الأسلحة التي ما زالت مخططة إلى كييف قيد الدراسة. فلم يعد الأمر مجرد صدع، بل هوة تنشأ بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. إذا كانت كلمة “حلفاء” ما تزال لديها أي ترجمة، تتابع صحيفة لوموند.