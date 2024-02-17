لوموند: مع وفاة أليكسي نافالني تختفي آخر آمال روسيا حرة

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: مع وفاة أليكسي نافالني تختفي آخر آمال روسيا حرة، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه مرة أخرى، في روسيا المعاصرة، يدفع أحد المعارضين السياسيين البارزين حياته ثمناً لأنشطته.

قُتل بوريس نيمتسوف عن عمر يناهز 55 عامًا، بـ 4 رصاصات في الظهر. توفي أليكسي نافالني، وريثه وصديقه، عن عمر يناهز 47 عامًا في سرية بأحد السجون الروسية. تم الإعلان عن وفاة السيد نافالني ظهر يوم الجمعة من قبل إدارة سجن منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تم نقل السجين خلال شهر ديسمبر 2023.

وبالفعل، قدمت وسائل الإعلام الروسية الرسمية، بما في ذلك RT، التشخيص الأول الذي تم الحصول عليه من مصادر رسمية مجهولة، وهو وجود انسداد في الشرايين. وبحسب إدارة السجن، فإن الطاقم الطبي الذي أرسل على الفور إلى مكان الحادث فشل في إنعاشه. “لم يمت، لقد قُتل”، هكذا كُتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين في بلغراد، وهي إحدى المدن العديدة حول العالم التي خرج فيها المتظاهرون، معظمهم من الروس، إلى الشوارع للتعبير عن مشاعرهم، تشير الصحيفة.

تشخيص لجميع الأغراض

هل سنعرف يومًا ما ما حدث لأليكسي نافالني؟ تتساءل “لوموند”، مشيرة إلى أنه في اليوم السابق لوفاته، كان ما يزال يبدو في حالة جيدة، بل وكان قادرًا على المزاح، خلال جلسة استماع قانونية أجريت عبر الفيديو. ورغم أن الأشهر الأولى من السجن كانت صعبة، وكان الرجل ما يزال يتحمل آثار التسمم بغاز الأعصاب الذي تعرض له في أغسطس/آب 2020، إلا أنه لم يشكُ، في الأسابيع الأخيرة، من الألم بشكل خاص. وفي 12 فبراير/شباط، تمكن والداه من رؤيته – وكانت هذه أول حقوق الزيارة الممنوحة لهما منذ سجنه في يناير/كانون الثاني 2021. وقد وجدوه “صلبًا”. ولم يتلقوا يوم السبت أي معلومات جديدة أو أي إشارة بشأن احتمال تسليم جثة ابنهم، توضح “لوموند”.

ويشير الأطباء، ومن بينهم أحد الذين أنقذوا حياة نافالني في أغسطس 2020 في مستشفى أومسك، إلى أن تشخيص الإصابة بتجلط الدم، المطروحة بشكل غير رسمي، لا يمكن إثباته إلا بعد تشريح الجثة. ويشير آخرون، سواء كانوا أطباء أو مدافعين عن حقوق الإنسان، إلى أن هذا التشخيص متعدد الأغراض، وأن إدارة السجن تستخدمه بشكل مفرط ومضلل في بعض الأحيان.

كما أن سرعة رد فعل السلطات، بين الانزعاج المفترض ووقت الوفاة والاتصالات الرسمية، تثير التساؤلات أيضًا. ولكن في بلد حيث تشير ساعة الرئيس بشكل منهجي إلى وقت مختلف عن وقت تدخلاته المتلفزة المفترضة، فهل يشكل هذا التلاعب الضئيل ـ المحتمل ـ أهمية كبيرة؟ تتساءل “لوموند”.

بالنسبة لمؤيدي أليكسي نافالني، كما بالنسبة للقادة الغربيين الذين عبروا عن تعاطفهم وغضبهم، فإن “نظام الكرملين” – استخدم إيمانويل ماكرون هذا التعبير المحمل بالمعنى، خلال مؤتمره الصحافي إلى جانب فولوديمير زيلينسكي – يتحمل المسؤولية. فالاتهامات واضحة إلى حد ما، اعتمادًا على ما إذا كانت تشير إلى “اغتيال” أو موت بسيط، لكن هذه المسؤولية لا جدال فيها. ومن دون أن نتذكر حتى الاضطهاد بكافة أنواعه الذي تعرض له المعارض وأقاربه على مدى خمسة عشر عاما منذ أن ندد بفساد الكرملين، أو تسميمه بمادة نوفيتشوك، في أغسطس/آب 2021، فإن السلطة الروسية قررت بالفعل إسكات هذا الخصم، تتابع “لوموند”.

العزلة العقابية

منذ عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني 2021، كان تراكم أحكام السجن -آخرها منذ تسعة عشر عامًا- يحمل رائحة السجن مدى الحياة. وتم تنظيم عزله حتى نقله، في ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى سجن في القطب الشمالي. وتم سجن ثلاثة من محاميه في الأشهر الأخيرة، بزعم نشر رسائل نافالني المتفائلة والمتحدية التي استمرت في تغذية شبكاته الاجتماعية. ومن بين 1126 يومًا قضاها رهن الاحتجاز منذ يناير/كانون الثاني 2021، قضى ثلثها في عزلة عقابية، بين جدران السجن الجليدية أو الخانقة، في بعض الأحيان، كعقوبة إضافية. واليوم، أصبح أنصار نافالني هاربين أو في السجن، متهمين بالمشاركة في حركة تعتبر الآن “متطرفة”، في حين لم تتم ملاحقتهم بعد.

الدموع هي تلك التي رأيناها، مساء الجمعة، على وجوه أولئك الذين جاءوا لوضع زهرة، في موسكو وأماكن أخرى، في ظل اللامبالاة النسبية والمؤقتة من جانب السلطات – حيث تم القبض على حوالي مائة شخص فقط في جميع أنحاء البلاد. ويرى العديد منهم أنها نهاية الآمال الأخيرة لروسيا حرة، توضح “لوموند”، مشيرة إلى أنه إلى جانب اليأس، هناك القليل من الغضب.

ولا تبدو الحكومة الروسية خائفة جداً أيضاً. أثناء المظاهرات التي أعقبت عودة المعارض إلى روسيا، أو بعد غزو أوكرانيا، ظل وسط مدينة موسكو لعدة أسابيع مليئًا بالحواجز وعربات الشرطة وضباط يرتدون ملابس مدنية ويرتدون الزي الرسمي. مساء الجمعة، عاشت العاصمة الروسية الروتين اللامبالي لعطلة نهاية الأسبوع الثلجية، توضح “لوموند”.