«لونيت» الإماراتية و«العليان» السعودية تستحوذان على حصة 49% في برج ضخم في دبي

دبي – رويترز: اتفقت شركة «لونيت» لإدارة الاستثمارات البديلة ومقرها أبوظبي و»مجموعة العليان» السعودية على الاستحواذ على حصة 49 في المئة في برج «آي.سي.دي بروكفيلد بليس»، الواقع في مركز دبي المالي.

وقالت الشركتان في بيان دون الكشف عن الشروط المالية إن الاتفاق يعد من أكبر صفقات العقارات التجارية على مستوى العالم منذ عام 2020.

وبموجب الاتفاق، سيمتلك صندوق تابع لشركة «لونيت» حصة 24.5 في المئة من البرج التجاري كما ستمتلك «شركة العليان المالية» حصة مماثلة، فيما ستحتفظ كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «آي.سي.دي» وهي صندوق للثروة السيادية في دبي و»بروكفيلد» الأمريكية بالحصة المتبقية التي تبلغ 51 في المئة.

ويضم برج «آي.سي.دي بروكفيلد بليس» مؤسسات مالية عالمية كبرى وشركات محاماة وشركات متعددة الجنسيات بين المستأجرين. ويبلغ صافي المساحة القابلة للتأجير 1.1 مليون قدم مرب مشغولة بنسبة تزيد عن 98 في المئة بإيجارات متميزة، وفقا للبيان.

ويمثل الاستحواذ دفعة كبيرة في ظل تباطؤ عالمي في أسواق العقارات التجارية، حيث تقع الولايات المتحدة وأوروبا في قبضة أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة «آي.سي.دي بروكفيلد»، في البيان «تؤكد هذه الصفقة على الثقة في التطور المذهل والابتكار في القطاع العقاري في دبي».

وتدير «لونيت» أصولا بقيمة 105 مليارات دولار وهي جزء من إمبراطورية تجارية يديرها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتسلط استثمارات الشركة، التي تشمل استحواذاً أتم الإعلان عنه الأسبوع الماضي على حصة 40 في المئة في أصول البُنية التحتية لشركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الضوء على كيفية تأسيس أبوظبي لكيان وطني جديد في قطاع الاستثمارات البديلة.