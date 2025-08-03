لويتكوف وترامب: أتنتظران نتنياهو أن يوقف الحرب؟

أسرة التحرير

شريط المخطوف أفيتار دافيد الذي نشرته حماس يوم الجمعة ويظهر فيه في وضع جسدي صعب، والشريط الذي نشره “الجهاد الإسلامي” للمخطوف روم برسلفسكي قبل يوم من ذلك، لا يتركان مكاناً للشك. زمنهم ينفد. فالخطر الذي يحوم فوقهم ليس خطر الجوع والمرض فقط. فقد ادعى “الجهاد الإسلامي” بأن شريط برسلفسكي، لا يترك مكاناً للشك.

وروى الناجي من الأسر، عومر بينكرت، على إنستغرام بأنه كان مع دافيد في الأنفاق على مدى نحو 250 يوماً. وقال: “الآن تعرفون – هكذا تبدو الأنفاق التي عشنا فيها. كل شيء ضيق، كل شيء منخفض، كل شيء صغير. رأيتم الجوع، الوضع الجسدي. كلكم قلقون مثلي”.

رغم ذلك، يبدو أن عدم اكتراث الحكومة لعذابات المخطوفين وعائلاتهم يتعزز. عندما قالت أم الجندي المخطوف متان انجرست، عنات، لمنسق الأسرى غال هيرش إن ابنها “يصبح جلدة وعظمة”، أجابها: “هذه دعاية حماس”. يا هيرش، هذه ليست دعاية حماس. هذا توثيق لمخطوف فشلت إسرائيل في إعادته إلى الديار -هذا إذا حاولت أساساً- بعد نحو سنتين من حرب يزعم أنها تستهدف ذلك أيضاً.

لقد تظاهر المئات أمس في ميدان المخطوفين. كما أن المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، زار الميدان للمرة الثالثة وقال لمندوبي العائلات ان “اغلب الجمهور الإسرائيلي يريد المخطوفين في الديار – واغلب الجمهور الغزي يريد إعادة المخطوفين، لأنه يريد الإعمار للقطاع”. وأضاف ويتكوف بأن “الخطة هي عدم توسيع الحرب بل إنهاؤها”. وتجدر الإشارة إلى أن أي مندوب حكومي لم يتكبد عناء الوصول إلى الميدان، فما بالك رئيس الوزراء نتنياهو، الذي لم يفعل هذا قط رغم أنه درج على أن يصل إلى المنطقة لغرض شهادته في المحكمة بجوار الميدان. لماذا يفعل ذلك؟ وما له وللإسرائيليين الذين قتلوا واختطفوا من أسرتهم أو من حفلة رقص تحت حراسته؟

ليس هذا فقط، يريد وزراء في الحكومة التوقف عن الحديث عن المخطوفين والبدء بالحديث عن “أسرى”. فقد أعلن الوزير عميحاي إلياهو، بأن “الأسرى لا أحد يعنى بهم إلا في نهاية النصر”. فأي نصر؟ فإذا كان المقصود هو تقويض حماس (وبالتفسير الإسرائيلي: قتل وطرد كل الغزيين)، فمع من ستنفذ “صفقة أسرى” في نهاية الحرب؟

بدلاً من العمل على صفقة تنهي الحرب وتعيد المخطوفين، يخلقون أحابيل إعلامية. قبل ثلاثة أسابيع، قال نتنياهو لعائلات المخطوفين في واشنطن إنه يتعذر الوصول إلى صفقة شاملة. وفجأة، يتحدث مرة أخرى عن صفقة شاملة. محاولة تهكمية أخرى لكسب الوقت على حساب المخطوفين.

على ويتكوف وعلى ترامب أن يفهما بأنهما ما داما ينتظران نتنياهو، فلن يحدث شيء. وليس سوى الضغط المباشر والهجومي من ترامب ما سينقذ نتنياهو من جموده، والمخطوفين من الأنفاق.

هآرتس 3/8/2025