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لويس إنريكي: لا يوجد لاعب ينضم لباريس سان جيرمان بدون موافقتي

منذ 45 دقيقة

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لندن: أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، رضاه التام عن دوره في صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك أثناء استعدادته لمواجهة ليل بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن  كيليان مبابي كان الراحل الأبرز عن صفوف الفريق، حيث انضم النجم الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، فيما انتقل لاعب الوسط مانويل أوجارت إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، ورافقه الإسباني كارلوس سولير إلى ويستهام، أمس الجمعة، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

لكن البرتغالي جواو  نيفيز واللاعب الفرنسي الشاب ديزري دوي و المدافع الإكوادوري  الشاب ويليان باتشو والحارس الروسي ماتفي سافونوف، كلفوا النادي الفرنسي حوالي 143 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار) لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويقف رئيس النادي ناصر الخليفي، إلى جانب المدير الرياضي لوكاس أوكامبوس، خلف التعاقدات الجديدة للفريق، لكن إنريكي أكد أن كل لاعب جديد انضم للفريق حصل على موافقته.

وقال إنريكي: “حظينا بسوق انتقالات رائعة لقد أضفنا لاعبا إلى كل خط، كنا نعلم أنها ستكون فترة مختلفة، مثلما هو الحال لجميع الفرق”.

وأضاف: “لدينا بالفعل فريق جيد ولقد دعمنا صفوفنا العام الماضي والآن نسعى للمضي قدما في مشروعنا”.

وتابع إنريكي: ” لا يمكن للاعب لا يعجبني أن يوقع للنادي”.

(د ب أ)

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