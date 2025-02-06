لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان : نواجه اختبارا صعبا أمام موناكو بالدوري الفرنسي

باريس: قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إن فريقه سيواجه اختبارا صعبا آخر حينما يلعب مع موناكو “منافسه المباشر”، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن باريس سان جيرمان يتفوق بفارق عشر نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، في صدارة ترتيب المسابقة، وبفارق 13 نقطة عن موناكو والذي عاد لطريق الانتصارات منهيا سلسلة من أربع مباريات بدون فوز، من خلال تحقيق فوزين متتاليين.

وستكون مباراة غدا الجمعة هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الفريقان هذا الموسم، حيث فاز باريس في المباراتين منها الفوز بنتيجة 2/4 في ديسمبر / كانون الأول الماضي، قبل التتويج بلقب كأس السوبر على حساب موناكو بهدف في الوقت بدل الضائع لعثمان ديمبلي.

وقبل المباراة قال لويس إنريكي: “أعتقد أنها ستكون مشابهة لآخر مباراتين لعبناهما ضدهم”.

وأضاف: “موناكو فريق رائع بدون الكرة ولديهم كثافة دفاعية رائعة وهم منظمون بشكل جيد مع مدربهم أدي هوتر، وحينما تكون الكرة بحوزتهم لن يضيعوها ولا يخسرون الاستحواذ بسهولة”.

وتابع : “أنهم يلتزمون بمواقع جيدة على أرض الملعب ولديهم العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات في وسط الملعب وكذلك على الأجنحة وغالبا ما يتحركون إلى الداخل ويسببون الكثير من المشاكل، لقد رأينا ذلك في آخر مباراتين”.

وأوضح إنريكي: “إنهم فريق كبير ويعدون منافسين مباشرين لنا في الدوري الفرنسي، لقد كانت الأمور جيدة معنا في مواجهتهم بآخر مباراتين”.

(د ب أ)