لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يحفز لاعبيه لتحقيق المزيد من الألقاب التاريخية

باريس: طالب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لاعبيه بمواصلة تحقيق الإنجازات التاريخية هذا الموسم.

قاد إنريكي 55/ عاما/ باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي في مايو/آيار، إضافة إلى الثلاثية المحلية في أول موسمين له مع الفريق.

يفتتح الفريق الباريسي مشواره في الموسم الجديد بالدوري الفرنسي بمواجهة نانت مساء اليوم الأحد، علما بأنه توج بلقب الموسم الماضي قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، محققا بطولة الدوري للمرة العاشرة في آخر 13 عاما.

وقال إنريكي، الذي انتزع فريقه كأس السوبر الأوروبي بالفوز على توتنهام بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحافي مساء السبت “سعداء للغاية بالفوز بكأس السوبر، والآن سنبدأ مشوارنا ببطولة الدوري الفرنسي، إنها هدفنا”.

أضاف “بعد الموسم الماضي، أصبح الأمر سهلا، نريد الفوز بكل الألقاب، وكان هدفي الأساسي عندما توليت المسؤولية هو صناعة التاريخ، ونتطلع لمواصلة ذلك، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي، طموحنا كبير للغاية”.

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) “نعلم أن المهمة ستكون صعبة، لكن يجب أن نتسم بهذه العقلية، وسيعتمد الأمر علينا وعلى مستوى الفريق، إنه هدف صعب، ولكنه حافز، نتمنى أن نفوز بجميع الألقاب”.

وأكد إنريكي، الذي خسر فريقه بشكل مفاجئ أمام تشيلسي بنتيجة 3 / صفر في نهائي كأس العالم للأندية في يوليو/تموز الماضي، بأن منافسيه في فرنسا وأوروبا سيكونون أكثر قوة هذا الموسم.

أضاف “الأصعب بالنسبة لنا هو الاستمرار في اللعب بأسلوب غير متوقع، يجب تغيير بعض الأمور والابتكار، لكي نحقق ذلك، وهذا جزء من عملنا”.

واستطرد “أتحدث كثيرا مع جهازي المعاون، ولا يفهمك الكثيرون إلا عندما تحقق الانتصارات، لكن يجب أن نتحسن، ونحاول الخروج من منطقة راحتنا، لقد أكدت ذلك على اللاعبين مرارا وتكرارا”.

وسيبدأ باريس مشواره في بطولة الدوري بدون لاعب الوسط جواو نيفيز بسبب الإيقاف لطرده أمام تشيلسي في نيوجيرسي، بينما يتوقع استمرار لوكاس شوفالييه أساسيا في حراسة المرمى.

وقرر إنريكي الاعتماد على شوفالييه في مباراة السوبر الأوروبي، بعدما بدا أن المدرب الإسباني فقد ثقته في جيانلويجي دوناروما.

(د ب أ)