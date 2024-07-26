ليالي اللبنانيين عابقة بالسهر والحفلات بين «أهدنيات» و«أعياد بيروت» و«بيبلوس»

بيروت – «القدس العربي»: يعبّر اللبنانيون على اختلاف أطيافهم عن مدى حبهم وعشقهم للفن والسهر وحب الحياة، على الرغم مما يجري في الجنوب من غارات وقصف ومما يدور حولهم من أزمات مالية واقتصادية وسياسية، فيتوافدون إلى الحفلات الفنية والمهرجانات الدولية الضخمة التي يحييها كبار نجوم الفن لبنانياً وعربياً وأجنبياً.

والبداية كانت مع سهرة النجوم عمرو دياب وكاظم الساهر وإليسا، في افتتاح مهرجانات «أعياد بيروت» بعد غياب دام أربع سنوات، وصولاً إلى مهرجانات بيبلوس في جبيل و«إهدنيات» وحفلات بيروت على الواجهة البحرية للعاصمة و«الفوروم دو بيروت» وسواها من أضخم الحفلات، التي تنبض بالحياة وتشعل سماء لبنان صخباً وسهراً وغناء ورقصاً.

وبين الحفلات المنتظرة قريباً والتي نفدت بطاقاتها سهرتان متتاليتان للنجم وائل كفوري في «الفوروم دو بيروت» اليوم السبت وغدا الأحد، حيث سيقدم باقة من أجمل الأغنيات الرومانسية والحماسية، وكذلك النجم ناصيف زيتون في أقوى حفلين ضمن «مهرجانات إهدنيات الدولية».

كما أحيت النجمة نانسي عجرم سهرة فنية أمس الجمعة ضمن فعاليات مهرجان «بيبلوس» في جبيل، حيث أعلنت إدارة المهرجان أن حفل نانسي كان الأضخم في هذا الموسم، وأضافت الإدارة تذاكر إضافية بناء على رغبة الجمهور بعد نفاد تذاكر الحفل بسرعة قياسية. أما في ما خص حفل النجم المصري تامر حسني المرتقب في الفوروم دو بيروت في 3 الشهر المقبل، فقد أفيد أيضاً عن نفاد حوالى 15 ألف بطاقة، وتدرس الشركة المنظمة امكانية إضافة 1000 مقعد جديد لاستيعاب العدد الكبير من الجمهور.

كما ستحيي النجمة السورية أصالة نصري بعد غياب دام نحو 10 سنوات عن حفلاتها في لبنان حفلاً في «الفوروم» في 10 الشهر المقبل، حيث ستطرب الجمهور بصوتها وأدائها وإحساسها على المسرح بتقديمها باقة منوعة من أغنياتها الجميلة والمميزة.

إلى ذلك، قدمت النجمة اللبنانية عبير نعمة ضمن مهرجان «اهدنيات الدولي» حفلاً فنياً باهراً أشعلت فيه حماسة الجمهور بأدائها وصوتها وإحساسها المرهف في تقديم أجمل أغنياتها التي رددها معها الجمهور، وأبرزها «بلا ما نحس» التي أعادتها مرة أخرى بناء على طلب الجمهور، «وينك»، «بصراحة»، «تلفنتلك»، «بيبقى ناس»، «حطيت الركوة عالنار» وسواها من الاغنيات، كما غنت للعاصمة بيروت «قومي لماذا أراك حزينة». وفي كلمة لها على المسرح وصفت عبير نعمة «اهدنيات» بأنه «اكتر من مهرجان، هو موعد مع كل شي حلو بالحياة، موعد مع الأهل، مع التاريخ، مع الأصالة، والأهم موعد مع الوجوه التي نحبها والتي بدونها لا معنى للحياة، موعد معكم».