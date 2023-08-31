ليا ابنة نانسي عجرم على خطى والدتها- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تحولت ليا ابنة النجمة اللبنانية نانسي عجرم حديث المتابعين بوسامتها وطرافتها أثناء تأديتها أغنية والدتها “حبيبي تجي ننبسط” على طريقتها، حيث بدت في مقطع فيديو نشرته نانسي عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام” وتداولته على مستوى واسع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الفنية، وهي تنظر إلى والدتها وتسألها باللغة الفرنسية je commence ثم تؤدي أول مقطع من الأغنية وبدل أن تقول كلمة “انكربست” تقول ليا “تكربست”.

وعلقت نانسي على مقطع الفيديو بالقول “بتيجي ننبسط على طريقة ليا”.

وحصد الفيديو علامات الإعجاب والثناء من قبل المتابعين الذين أجمعوا على طرافة ليا ووسامتها، واعتبرها البعض نسخة مصغرة عن والدتها.

وتُعد أغنية “تيجي ننبسط” أحدث أعمال نانسي التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان وكلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور.