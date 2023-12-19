ليبراسيون: الحوثيون بصدد شلّ حركة المرور البحرية وتعطيل جزء كبير من التجارة العالمية

باريس- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “ليبراسيون” إن إضفاء الطابع الإقليمي على الحرب بين حماس وإسرائيل لم يعد مجرد خوف، بل أصبح حقيقة. ومن خلال مهاجمة سفن الشحن التي تعبر البحر الأحمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسلحة بدون طيار، فإن المتمردين الحوثيين على وشك شل حركة المرور البحرية الإقليمية وشلّ جزء كبير من التجارة العالمية.

فمنذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي على غزة، زاد المتمردون الحوثيون من إطلاق الصواريخ وهجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن في البحر الأحمر، وهو تصعيد يبدو الغربيون عاجزين في مواجهته.

وأشارت “ليبراسيون” إلى أنه بعد شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ لويد الألمانية، وسي إم إيه سي جي إم الفرنسية لنقل الحاويات والشحن، وشركة إم إس سي الإيطالية السويسرية، أتى الدور على شركة بريتيش بتروليوم البريطانية لتعلن عن تعليق جميع أنشطتها في البحر الأحمر، الذي يعد طريقا ملاحيا مهما للغاية، وهو طريق تجاري تستخدمه بشكل رئيسي ناقلات النفط وسفن الحاويات المتجهة من آسيا إلى أوروبا أو من أوروبا إلى آسيا، وكذلك تلك المتجهة إلى أمريكا الشمالية.

وسيكون لإغلاق هذا الطريق الاستراتيجي بالطبع تأثير لوجستي ومالي، كما تحذر “ليبراسيون”، موضحة أن الطريق البحري البديل هو عبر رأس الرجاء الصالح قبالة سواحل جنوب أفريقيا. المسافة الإضافية التي سيتم تغطيتها هي حوالي 4 آلاف ميل بحري (أكثر من 7400 كيلومتر). واليوم، بالنسبة لسفينة حاويات كبيرة، يعني هذا عشرة أيام إضافية على الأقل في البحر، وبالتالي استهلاكا إضافيا لمئات الأطنان من الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإضافية.

وتتابع “ليبراسيون” القول إنه ليس من الواضح دائما ما هي السفن التي يوجه التهديد الحوثي فعليا ضدها. فقد قالوا إنهم سيهاجمون السفن القادمة والمغادرة من الموانئ الإسرائيلية وتلك التي لها أي صلة بإسرائيل، إما لأنها تدار من قبل شركة إسرائيلية أو لأنها مملوكة كليا أو جزئيا لمواطن إسرائيلي. لكن هذه السفن ليست إسرائيلية، فهي مثل كل السفن التي تجوب محيطات العالم، دولية ولها مصالح في جميع البلدان. وحتى عندما يكون لديها صلة بالمصالح الإسرائيلية، فإن هذه العلاقات هشة للغاية.

وتثير هجمات الحوثيين، التي تركزت على مضيق باب المندب الاستراتيجي، قلق الغربيين على نحو متزايد، فالخطر كبير لعبور المنطقة. ونتيجة لذلك، ترتفع أقساط التأمين؛ وهي معلومات سرية، يتم التفاوض عليها بين شركات التأمين وأصحاب السفن، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون المرور عبر البحر الأحمر هذه الأيام، يتم الحديث عن زيادة ثلاثة أو أربعة أضعاف بالنسبة لقسط التأمين ضد مخاطر الحرب، بالإضافة إلى التغطية التأمينية التقليدية لهيكل القارب والآلات الموجودة على متنه.

وستنعكس الزيادة في قسط التأمين على السعر الذي يتم إرسال فاتورة به إلى الزبون. فالسوق يتكيف بسرعة، وأصبحت المخاطر معروفة الآن وتؤخذ في الاعتبار عند حساب أسعار السفر والشحن. وبدلاً من التأثير الاقتصادي، فإن الشاغل الرئيسي لأصحاب السفن هو سلامة أطقمهم في البحر، تضيف “ليبراسيون”.

في هذا السياق، وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الإثنين إلى البحرين لمناقشة “الجهود الأمريكية لجمع تحالفات متعددة الأطراف للرد على العدوان في البحر الذي يهدد اقتصاد الشحن”، بحسب البنتاغون. وأعلن أوستن من المنامة عن تشكيل تحالف دولي يضم 10 بلدان بهدف التصدي لهجمات الحوثيين. وعشية ذلك، كانت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاترين كولونا، قد حذرت من تل أبيب أن هجمات الحوثيين “لا يمكن أن تمر دون رد”، وأن فرنسا تدرس خيارات دفاعية “مع شركائها لمنع تكرار ذلك مرة أخرى”.

من جانبهم، يواصل الحوثيون زخمهم، وأعلنوا أمس الاثنين مسؤوليتهم عن الهجوم على الناقلة النرويجية “إم تي سوان أتلانتيك”. وتم وضع السفينة تحت حماية البحرية الأمريكية. وأسقطت إحدى مدمراتها، يوم السبت، 14 طائرة مسيرة انطلقت من “مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون” بحسب البنتاغون. وقبل ذلك بأسبوع، اضطرت الفرقاطة الفرنسية لانغدوك إلى إطلاق صواريخ مضادة للطائرات لإسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحوها مباشرة، على بعد 110 كيلومترات قبالة ميناء الحديدة.

واعتبرت “ليبراسيون” أن القتال المباشر مع الحوثيين، الذين تمكنوا بدعم من إيران، من الوقوف في وجه الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لمدة ثماني سنوات، لن يؤدي إلا إلى إضافة الحرب إلى الحرب وإشعال المنطقة .

ومضت “ليبراسيون” قائلة إنه منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس، استخدمت إيران كل الخيوط الممكنة لزعزعة استقرار إسرائيل والولايات المتحدة، بدءا من حماس التي تدعمها بقوة، إلى الحوثيين الذين تنقل إليهم التكنولوجيا العسكرية المتطورة. وشهد ميناء أسدود الرئيسي في إسرائيل انخفاضا في النشاط بنسبة 30 في المئة منذ الهجمات الأولى.

ويفكر العديد من مالكي السفن الآن في تجاوز أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، إلا أن هذا الطريق يكاد يضاعف وقت النقل وبالتالي جزءا من التكاليف ذات الصلة. إن هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي يفرض المزيد من الحجج، إذا لزم الأمر، على ضرورة التوصل إلى تسوية نشطة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم يعد الأمر يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية فحسب، بل بتوازن العالم أيضاً، وفق ما تقول “ليبراسيون ”.