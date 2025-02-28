ليبراسيون: زيلينسكي في واشنطن لوضع موارد أوكرانيا المعدنية في الميزان مقابل الحماية الأمريكية

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان “في واشنطن.. كييف تضع مواردها المعدنية في الميزان”، توقفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عند الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى واشنطن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيةٍ تهدف إلى تطوير موارد أوكرانيا.

ويقترح نص المشروع، الذي اطلعت عليه في البداية صحيفة فاينانشال تايمز، ثم العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، إنشاء “صندوق استثمارٍ لإعادة الإعمار” مملوكٍ ومدارٍ بشكلٍ مشتركٍ من أوكرانيا والولايات المتحدة.

وستضطر كييف إلى دفع 50% من جميع الإيرادات من “التحويل المستقبلي” لمواردها الطبيعية – المعادن والفحم والنفط والغاز – وكذلك من بعض البنية التحتية، وخاصةً الموانئ.

الاتفاق هو في المقام الأول جزء من منطق غرينلاند لدونالد ترامب… أن “نكون أول من يتموضع. أو على الأقل منع الآخرين من القيام بذلك”

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المساهمات في الصندوق سيتم إعادة استثمارها في مشاريع في أوكرانيا لتعزيز “السلامة والأمن والازدهار” في البلاد. وفي المقابل، ستحافظ الولايات المتحدة على “التزامها المالي الطويل الأجل بتنمية أوكرانيا المستقرة والمزدهرة اقتصادياً”.

مقايضة المعادن

وتابعت صحيفة ليبراسيون التوضيح أنه لا يوجد ذِكرٌ صريحٌ للضمانات الأمنية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا في مقابل تقاسم الأرباح من مواردها، إذ يشير المشروع ببساطة إلى “شراكة مستدامة” تعتمد على الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وأكد زيلينسكي، يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط، أن “الاتفاق لا يتضمن كل الضمانات الأمنية التي تريدها أوكرانيا، لكنني أردت على الأقل جملةً واحدةً تشير إلى الضمانات، وهي موجودة”.

من جانبها، تؤكد إدارة ترامب أن مجرد وجود المصالح الاقتصادية الأمريكية في أوكرانيا سيكون كافياً لمنع أي عدوانٍ عسكريٍ روسيٍ في المستقبل.

ولكن يبدو أن المفاوضين الأوكرانيين نجحوا في تضييق نطاق الاتفاق، وتمكّنوا من محو بعض الشروط الأكثر تدميراً التي طالبت بها إدارة ترامب. واختفى، على وجه الخصوص، تماماً من النص ذكر الدخل الباهظ الذي يصل إلى 500 مليار دولار من استخراج المعادن، والذي طالب به الرئيس الأمريكي كتعويضٍ عن المساعدات العسكرية الأمريكية. ويستثني الاتفاق أيضاً الموارد التي تملأ بالفعل خزائن الدولة الأوكرانية، بما في ذلك أنشطة أكبر منتجي الغاز (نفتوغاز) والنفط (أوكرنافتا)، والتي يمكن القول إنها الأكثر ربحيةً في صناعة الاستخراج في البلاد.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي بدأ فيه ترامب للتو محادثاتٍ ثنائيةً مع روسيا، دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين أو أوكرانيا. وقد جعل تأمين الموارد للولايات المتحدة، ومحاربة هيمنة الصين، حجر الزاوية في سياسته الخارجية، من بنما إلى غرينلاند. ومع ذلك، ما تزال هناك العديد من النقاط الحاسمة التي يتعين حلها، مثل حجم المشاركة الأمريكية في الصندوق أو الموارد المعنية فعلياً، نظراً لأن المعرفة محدودةٌ للغاية بشأن الثروة المعدنية في أوكرانيا، باستثناء الهيدروكربونات والحديد. تحتوي البلاد على رواسب من الليثيوم والغرافيت والكوبالت واليورانيوم والتيتانيوم، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “معادن حيوية”، ضروريةً لصناعة الدفاع والتكنولوجيا العالية والتحول في مجال الطاقة. وبحسب وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الأوكرانية، فإن باطن الأرض في البلاد يحتوي على 5% من المواد الخام الحيوية في العالم. وهذا أمرٌ مفيدٌ للولايات المتحدة، التي يمكنها بفضل الاتفاق الذي سيتم توقيعه الجمعة المقبل، أن تقلل اعتمادها على الصين التي تهيمن على القطاع، من الاستخراج إلى التكرير.

ويؤكد الخبير الاقتصادي إيمانويل هاش أن “أوكرانيا لديها إمكاناتٌ تعدينيةٌ، ولكن من الصعب للغاية في الوقت الحالي تحديد موقفها من الجوانب الاقتصادية ومخاطر استغلال هذه الموارد”، مشيراً إلى مدى التعقيد الذي تواجهه شركة التعدين في الاستثمار في بلدٍ في حالة حرب عندما توجد العديد من البدائل “ذات الإمكانات التعدينية العالية للغاية”. فعلى سبيل المثال، تزعم كييف أنها تمتلك أكبر مخزونٍ من الليثيوم في أوروبا، وهي مادة متوفرة بكثرة في جميع أنحاء العالم.

زيلينسكي: الاتفاق لا يتضمن كل الضمانات الأمنية التي تريدها أوكرانيا، لكنني أردت على الأقل جملةً واحدةً تشير إلى الضمانات، وهي موجودة

يقول ويليس توماس، المستشار الرئيسي في مجموعة سي آر يو، وهي شركة استخبارات تجارية متخصصة في أسواق التعدين والمعادن العالمية، “إن موارد الليثيوم في أوكرانيا ليست أكثر قابلية للاستغلال من الإسبودومين من أفريقيا وأستراليا، أو المحاليل الملحية من شيلي”. وبينما ارتفع الطلب على الليثيوم بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب استخدامه في البطاريات، زاد الإنتاج بشكلٍ أسرع بكثير من الطلب وانهارت الأسعار منذ عام 2022.

ويضيف إيمانويل هاش قائلاً: “تتراوح تقديرات الإمكانات الجيولوجية في باطن الأرض الأوكرانية ما بين 5 مليارات دولار إلى 26 مليار دولار.. وهو فرق ضخم”. وإجراء تقييمٍ صحيح لطبقة التربة اليوم، في سياق جيوسياسي متقلب للغاية، أمر مستحيل بكل بساطة.

“معادن نادرة ثمينة للغاية”

لكن دونالد ترامب لا يستسلم – تواصل صحيفة ليبراسيون- مشيرةً إلى أنه في الثالث من فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي إن الأوكرانيين يمتلكون “معادن أرضية نادرة ذات قيمةٍ كبيرة”، وإنه يسعى إلى “عقد صفقةٍ معهم”. وبعد أيام، زعم، على قناة فوكس نيوز، أنه أبلغ المسؤولين الأوكرانيين أنه يريد “ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة”. وهذه العناصر تشير إلى 17 معدناً – السكانديوم والإتريوم ومجموعة اللانثانيدات في الجدول الدوري – ذات خصائص بصرية ومغناطيسية تحظى بتقديرٍ كبير في التكنولوجيا العالية والإلكترونيات وتصنيع توربينات الرياح البحرية والمغناطيس الدائم لمحركات السيارات الكهربائية.

ولا تمتلك أوكرانيا أي رواسب كبيرة من هذه المعادن. ولا تظهر في أي مكان في قسم “المعادن النادرة” في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهي سلطة دولية في هذا الموضوع.

ويؤكد إيمانويل هاتشي قائلاً: “لا أعرف أي قاعدة بيانات تذكر حقيقة وجود المعادن النادرة في أوكرانيا. يبدو أن ترامب يخلط بين المعادن النادرة والأتربة النادرة، لكنهما ليسا نفس الشيء على الإطلاق”.

ويبدو أن الحكومة الأوكرانية تحافظ على الغموض، ولا شك في ذلك بهدف إغواء ترامب، صانع الصفقات، تقول صحيفة ليبراسيون، مشيرةً إلى أنه بحسب كييف، فإن “المعادن الأرضية النادرة موجودة في ستة رواسب” في البلاد. وكان الرئيس الأوكراني أصرّ، في بداية فبراير/شباط، على أن الودائع “لا تقدر بثمنٍ”، مضيفاً أن “الأمريكيين هم الذين ساعدوا أكثر من غيرهم، وبالتالي فإنهم هم الذين ينبغي أن يستفيدوا أكثر” في إعادة إعمار أوكرانيا.

المنطق الغرينلاندي

ومضت صحيفة ليبراسيون موضحةً أنه على الرغم من أن التربة الأوكرانية غنيةٌ جداً بالمعادن الهامة، إلا أن هناك العديد من العقبات الرئيسية التي تواجهها.

ويقع موقع نوفوبولتافسكي، وهو الموقع الوحيد الذي يحتوي على احتياطياتٍ مؤكدةٍ من المعادن النادرة، الآن تحت سيطرة القوات الروسية، مثل رواسب آزوفسكه في شبه جزيرة القرم، ومازوريفسكه في منطقة دونيتسك.

يقع منجم الليثيوم شيفتشينكو على بعد أقل من 10 كيلومترات من خط المواجهة بالقرب من بوكروفسك، ولم يفوت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، فرصة الإعلان أنه يؤيد الاستثمارات الأمريكية في قطاع التعدين في المناطق الأوكرانية المحتلة.

وحتى لو أكدت عمليات الاستكشاف الإضافية وجود احتياطيات قابلة للاستغلال في الأراضي الأوكرانية، فإن استخراجها سيستغرق وقتاً طويلاً، ومن المرجح جداً ألا ترى إدارة ترامب فوائد صندوق الاستثمار هذا.

ويؤكد إيمانويل هاش: “من اكتشاف الإمكانات الجيولوجية لموقعٍ ما إلى الإنتاج الأول، بين الحصول على التصاريح والتمويل والمهارات وبناء المنجم وتركيب المعدات، يستغرق الأمر ما بين خمس إلى ثماني سنوات لفتح منجم ليثيوم، وعشر سنوات للنيكل، وخمس عشرة سنة للنحاس”.

ستضطر كييف إلى دفع 50% من جميع الإيرادات من التحويل المستقبلي لمواردها الطبيعية – المعادن والفحم والنفط والغاز – وكذلك من بعض البنية التحتية

وبمجرد استخراج هذه المعادن، وخاصةً المعادن النادرة، ومعالجتها وتنقيتها، فإنها مكلفةٌ للغاية، وتتطلب الخبرة والبنية الأساسية التي لا تمتلكها أوكرانيا ــ ولا يمتلكها أيضاً معظم المنتجين الرئيسيين في العالم، ما يضطرهم إلى الاعتماد على بكين.

وتستحوذ الصين، التي تمثّل 60% من إمدادات التعدين، على 90% من قدرة فصل وتكرير المعادن النادرة في العالم، حيث تتمتع “باحتكار شبه كامل” في هذه المرحلة من سلسلة التوريد، وفقاً لمراكز الدراسات الإستراتيجية والدولية.

وأخيراً، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة وضمانات الاستقرار، يحتاج مشغلو التعدين إلى إمدادات كبيرة من الكهرباء لهذه الأنشطة المتعلقة بفصل المعادن ومعالجتها.

ومع ذلك، فإن نظام الطاقة الأوكراني، الذي يستهدفه الروس بشكل متكرر، في حالةٍ يرثى لها، ولا يسمح على الإطلاق باستئناف الأنشطة الصناعية. والولايات المتحدة ليس لديها أي مصلحةٍ في استخراج المعادن الأوكرانية لمزيدٍ من التنقية في الصين.

وخلصت شركة “إس آند بي جلوبال” إلى أنه نتيجةً لكل هذه التحديات التقنية والتكاليف الناجمة عنها، فإن رواسب المعادن النادرة في أوكرانيا قد لا تكون مجديةً اقتصادياً للاستخراج.

وبالنسبة لإيمانويل هاش، فإن هذا الاتفاق هو في المقام الأول جزء مما يسميه “منطق غرينلاند” لدونالد ترامب، وخاصة في ما يتعلق ببكين: أن نكون أول من يتموضع. أو على الأقل منع الآخرين من القيام بذلك.