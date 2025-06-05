ليبرمان: إسرائيل تسلح ميليشيات إجرامية في غزة “تُعادل داعش” 

ليبرمان. تل أبيب. 20 أكتوبر 2022. ا ف ب

القدس: كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن تل أبيب زودت “ميليشيات إجرامية” في قطاع غزة بأسلحة.

وفي الأشهر الأخيرة، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن ظهور “مجموعات إجرامية مسلحة” في غزة تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي وتهاجم الفلسطينيين.

وقال ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى ميليشيات إجرامية في غزة”.

وأضاف أن هذه الخطوة تمت “بأوامر من نتنياهو”.

وتابع: “في رأيي، لم يُوافق مجلس الوزراء على نقل الأسلحة، لكن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) كان يعلم”.

في أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “عصابات مسلحة” مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة

وأردف: “لكنني لست متأكدًا من أن رئيس أركان الجيش كان يعلم. نحن نتحدث عن ما يُعادل داعش الإرهابي في غزة”.

وحذّر ليبرمان من أنه “لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلى إسرائيل. ليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع”.

ورفض “الشاباك” التعقيب على تصريحات ليبرمان، وفق هيئة البث.

وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “عصابات مسلحة” مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، في ظل حصار إسرائيلي خانق.

ومنذ 22 مايو/أيار، سمحت إسرائيل فقط بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات، بينما تحتاج غزة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى لإنقاذ الحياة، وفق المكتب الإعلامي.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى “مساعدات” في الجنوب إلى “102 شهيد و490 مصابًا” خلال 8 أيام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

ومنذ 18 عامًا، تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(الأناضول)