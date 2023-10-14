سياسة | دولي

  ليبرمان الأكثر تشدداً في إسرائيل ينضم إلى مجلس وزراء الحرب

منذ ساعة واحدة

مدرعات إسرائيلية بالقرب من حدود غزة اليوم- ا ف ب

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تل أبيب: قال حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن السياسي المعارض أفيغدور ليبرمان سينضم إلى مجلس وزراء الحرب المشكّل حديثاً.

واتفق نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، مع السياسي المعارض البارز بيني غانتس، على تشكيل حكومة طوارئ، في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته “حماس”.

وشغل ليبرمان عدداً كبيراً من المناصب الوزارية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك منصب وزير الدفاع ووزير الشؤون الخارجية، وكان يعتبر أحد أكثر الشخصيات السياسية تشدداً في إسرائيل.

ودعم السياسيون الإسرائيليون من مختلف الأحزاب، حكومة الطوارئ، قائلين “إنه من الضروري التوحّد جنباً إلى جنب مع تلك الحكومة، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها”.

ويتضمن الاتفاق الخاص بحكومة الطوارئ تشكيل مجلس حرب يضم نتنياهو ووزير الدفاع يؤآف غالانت ووزير الدفاع السابق غانتس.

(د ب أ)

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