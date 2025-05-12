سياسة | دولي

ليبرمان: العلاقات الإسرائيلية الأمريكية “وصلت إلى أدنى مستوى”

12 - مايو - 2025

زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان

القدس: اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، أن علاقات تل أبيب مع الولايات المتحدة الأمريكية “وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لليبرمان وهو زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، بمقر حزبه في مبنى الكنيست بتل أبيب.

وقال ليبرمان إن “مشكلة نتنياهو الرئيسية هي أنه لا يريد إنهاء الحرب (على غزة). إنه لا يريد ولا يستطيع القضاء على حماس”.

وأضاف: “عندما أنظر إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة، فقد وصلنا إلى مستوى منخفض غير مسبوق”.

وتابع: “الأمر لا يتعلق فقط باتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، بل يتعلق أيضاً باتفاق مع الحوثيين لم نكن طرفاً فيه”، وزيارة للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) إلى المنطقة حيث يتخطانا، وكذلك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

