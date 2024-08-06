ليبرمان: تكرار الحديث عن التوتر في إسرائيل إنجاز لإيران وحزب الله

القدس: اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، تكرار تل أبيب الحديث عن رفع حالة التأهب والدعوة المتكررة لليقظة، “إنجازا للإيرانيين وحزب الله”.

ومنذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، نهاية يوليو/ تموز الماضي، لا ينفك المسؤولون والجيش الإسرائيلي عن الحديث عن رفع حالة التأهب ودعوة الإسرائيليين لليقظة، تحسبا لرد إيراني محتمل.

وقال ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “الحديث طوال اليوم عن ذروة التوتر واليقظة هو بالفعل إنجاز للإيرانيين وحزب الله وبقية المحور”.

وأشار إلى أن “المعارضة لا ترى شرعية لبقاء الحكومة الحالية (برئاسة بنيامين نتنياهو)، ورغم ذلك فإنها في الوقت نفسه ستدعم أي تحرك عسكري”.

وأضاف: “لقد قلت لرئيس الوزراء عدة مرات: اجتمع بجميع الأحزاب الصهيونية، وأبلغونا، يجب أن تكون لدينا هذه الوحدة، لكي نبدو جديين”.

ليبرمان تابع: “صحيح أن هذه الحكومة ليس لها الحق في الوجود، لكننا سنقف، وسنقدم الدعم لأي تحرك عسكري”.

(الأناضول)