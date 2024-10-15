ليبرمان يحرّض على توجيه “ضربة قصوى” ضد إيران ووقف إدخال الوقود لغزة

القدس: حرّض وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، على توجيه ضربة قصوى تشمل حقول الطاقة، والمنشآت النووية الإيرانية من ناحية، والوقف الفوري لإدخال جميع المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه إلى قطاع غزة من ناحية أخرى.

وقال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “يجب أن نوجه ضربة قصوى تشمل حقول الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية”.

وأضاف: “إذا قمنا بالرد كما يطلبون منا، فسوف يجرنا ذلك إلى حرب استنزاف ضد إيران، ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.

وأعلنت إسرائيل، مؤخراً، أنها ستوجه ضربة قوية في إيران ردا على القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل قبل أسبوعين.

وقالت تقارير إسرائيلية خلال الأيام الماضية إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم ضرب منشآت نفطية ونووية إيرانية.

ولم تحدد إسرائيل موعد الضربة أو أهدافها.

وأعلنت إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخا، في هجوم قالت طهران إنه “رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/ تموز الماضي، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله” بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما حرّض ليبرمان الحكومة الإسرائيلية على وقف إدخال جميع المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة فوراً.

وقال ليبرمان، في منشور على منصة “إكس”: “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً إدخال جميع المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء والمياه إلى حركة حماس في غزة وأن تغلق المعابر من إسرائيل بشكل محكم”.

(الأناضول)