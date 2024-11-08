ليبرمان يدعو يهود أوروبا للهجرة إلى إسرائيل

القدس: دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الجمعة، اليهود في أوروبا للهجرة إلى إسرائيل.

جاءت الدعوة إثر اشتباكات في العاصمة الهولندية أمستردام بين إسرائيليين وسكان على خلفية شغب مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” لكرة القدم.

وقال ليبرمان، وهو زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، في منشور على منصة إكس: “أدعو يهود أوروبا إلى عدم المماطلة كما حدث عشية المحرقة، وترك كل شيء والهجرة إلى إسرائيل”، وفق تعبيره.

ويقدر عدد اليهود في أوروبا بنحو 1.4 مليون شخص، وتحاول حكومة تل أبيب إقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل.

ومنذ ساعات الصباح، حاول مسؤولون إسرائيليون تشبيه الاشتباكات بين إسرائيليين وسكان محليين في أمستردام بـ”المحرقة” و”المذبحة”.

وطبقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاشتباكات التي أعقبت هتافات عنصرية ودنيئة من قبل إسرائيليين ضد العرب وتمزيق أعلام فلسطينية على شرفات المنازل واعتداءات على سائق سيارة أجرة أدت إلى جرح ما بين 10 و20 إسرائيليا.

ونقلت إذاعة الجيش عن وزارة الخارجية بأن لا مفقودين إسرائيليين في أمستردام.

وفي وقت سابق اليوم، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهتافات الإسرائيليين المعادية للعرب، والاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني في أمستردام.

وقالت في بيان وصل الأناضول: “ندين الهتافات المعادية للعرب، والأعمال الهمجية التي قام بها جمهور المشجعين لأحد أندية كرة القدم العنصرية الإسرائيلية في العاصمة الهولندية أمستردام على مدار 3 أيام متواصلة”.

ودعت الخارجية حكومة هولندا إلى التحقيق مع مثيري الشغب، وحماية الفلسطينيين والعرب من هؤلاء المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين توجهوا إلى هولندا لنقل أفكارهم العنصرية وجرائمهم للعواصم الأوروبية، مشددة على رفضها للعنف بكافة أشكاله.

وحذرت من تصاعد الفكر والممارسات العنصرية التي تحاول تمريرها هذه المجموعات العنصرية، وهو ما يشكل عداء للهوية والرمزية الفلسطينية.

وأوقفت الشرطة الهولندية 57 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي “مكابي تل أبيب” ضد العرب خلال مباراته الخميس مع أياكس الهولندي.

وذكرت الشرطة أن توقيف الأشخاص جاء بتهم “حيازة واستخدام ألعاب نارية وإخلال بالنظام العام”، وفق مراسل الأناضول.

وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو “مكابي تل أبيب” ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت القناة 12 العبرية بأن توترا تصاعد بين مشجعي “مكابي تل أبيب” ومتضامنين مع فلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال العلم الفلسطيني من على أحد المباني وتمزيقه واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وخلال عام من الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع، رفع عالم الرياضة صوته ضد الظلم الممارس على الفلسطينيين إذ أعربت أندية ورياضيون مشهورون عالميا ورابطات مشجعين عن استيائهم ورفضهم لممارسات إسرائيل.

(الأناضول)