ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل عقب تصدر اليسار

القدس: دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الاثنين، يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل إثر نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تصدر فيها تحالف اليسار.

وقال ليبرمان في منشور على منصة “إكس”: “في ضوء انتصار اليسار الراديكالي في فرنسا، أدعو جميع اليهود الفرنسيين إلى الهجرة إلى دولة إسرائيل، لا يوجد وقت”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: “تحدث جان لوك ميلانشون، زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أكثر من مرة ضد اليهود ودولة إسرائيل، ويمثل حزبه معاداة سامية خالصة تعبّر عن زيادة كبيرة في كراهية إسرائيل”.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على نتائج الانتخابات الفرنسية.

والأحد، جدد رئيس حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلينشون، أحد زعماء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وعده بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطابه بعيد إعلان فوزهم في الانتخابات الفرنسية العامة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من الأمور التي ينفذونها في “أسرع وقت ممكن”.

وقاد حزب “فرنسا الأبية” التظاهرات المؤيدة لفلسطين في البلاد منذ 7 أكتوبر 2023، وأدرج القضية الفلسطينية في الحملة الانتخابية في الانتخابات العامة المبكرة وكذلك في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ورشح الحزب ريما حسن من أصول فلسطينية لانتخابات البرلمان الأوروبي، وانتخبت لتكون أول عضو فلسطيني في البرلمان الأوروبي.

وتوجه 49.5 مليون ناخب فرنسي الأحد إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ 76 الذين جرى انتخابهم في الجولة الأولى.

وتنافس في الجولة الثانية 1094 مرشحا، وكان يتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائبا للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعدا.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.

وبحسب إحصائيات الوكالة اليهودية لإسرائيل (غير حكومية)، يوجد في فرنسا 440 ألف يهودي.

(الأناضول)