ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل عقب تصدر اليسار

القدس: دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الاثنين، يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل إثر نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تصدر فيها تحالف اليسار.
وقال ليبرمان في منشور على منصة “إكس”: “في ضوء انتصار اليسار الراديكالي في فرنسا، أدعو جميع اليهود الفرنسيين إلى الهجرة إلى دولة إسرائيل، لا يوجد وقت”.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: “تحدث جان لوك ميلانشون، زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أكثر من مرة ضد اليهود ودولة إسرائيل، ويمثل حزبه معاداة سامية خالصة تعبّر عن زيادة كبيرة في كراهية إسرائيل”.
ولم تعلق إسرائيل رسميا على نتائج الانتخابات الفرنسية.
والأحد، جدد رئيس حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلينشون، أحد زعماء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وعده بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطابه بعيد إعلان فوزهم في الانتخابات الفرنسية العامة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من الأمور التي ينفذونها في “أسرع وقت ممكن”.
وقاد حزب “فرنسا الأبية” التظاهرات المؤيدة لفلسطين في البلاد منذ 7 أكتوبر 2023، وأدرج القضية الفلسطينية في الحملة الانتخابية في الانتخابات العامة المبكرة وكذلك في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ورشح الحزب ريما حسن من أصول فلسطينية لانتخابات البرلمان الأوروبي، وانتخبت لتكون أول عضو فلسطيني في البرلمان الأوروبي.
وتوجه 49.5 مليون ناخب فرنسي الأحد إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ 76 الذين جرى انتخابهم في الجولة الأولى.
وتنافس في الجولة الثانية 1094 مرشحا، وكان يتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائبا للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعدا.
وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.
وبحسب إحصائيات الوكالة اليهودية لإسرائيل (غير حكومية)، يوجد في فرنسا 440 ألف يهودي.
(الأناضول)
ههه أيها المغفل كيف يهاجر يهود فرنسا إلى بلد محتل الحرب فيه مشتعلة هذي شهور وشهور وشهور، المؤكد ان اليهود في تل أبيب هم من سياهجر إلى فرنسا وليس العكس يا ماكس 😏🤔
يمثل ليبرمان اليميني الفاشي العنصري الصهيوني ممن كانوا يقودون عصابات الموت الصهيونية المتمثلة في عصابات الهاجانا و غيرها التي مارست التطهير العرقي وحروب الابادة ضد الفلسطينيين منذ 1948 و ما قبلها بدءا من دير ياسين و كفر قاسم وصولا الى صبرا وشاتيلا
هذا العنصري البغيض لا يمكنه إعطاء الدروس للتقدمين من أمثال ميلينشون و حزب فرنسا الابية فالاخيرون يتمتعون بسجل ناصع بالمواقف المنحازة الى المضطهدين و حركات التحرر من أجل نيل إستقلالهم
شو رأيك انت واشكالك ترحلوا من فلسطين اول قبل ما تدعوا الشعوب الاخرى للهجرة الى الارض المحتله؟
…..إذا كان هذا كلامه فهو يعترف بأن أتعابهم راحت في مهب الريح…..لأن الصهاينة هم من دبروا إنقلاب المجرمة العنصرية مارين لوبان على ابيها مجرم الحرب قبل عشرة سنوات…لماذا لأن اباها عنصري “خالص”, أما إبنته فجعلها الصهاينة بعد الإنقلاب عنصرية ضد العرب والمسلمين فقط……وهذا تماشيا مع الصهاينة…..
اسرائيل تحشر أنفها و مخابراتها في كل دول العالم بهدف اثارة الفوضى و البلبلة مما يسهل عملية استغلاله سياسيا و اقتصاديا
قضي الأمر يا صهاينة ففروا بجلودكم واندبوا على الأشلاء ..
من يعادي الظلم الصهيوني فهو معاد للسامية ،اذن على من لايكره السامية أن يعلن أنه مع قتل الفلسطينين وطردهم من أراضيهم !