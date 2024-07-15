سياسة | دولي

ليبرمان يرجح حل نتنياهو الكنيست في نوفمبر

15 - يوليو - 2024

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القدس: رجح وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، أن يحل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكنيست (البرلمان) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في مؤتمر اقتصادي بتل أبيب: “تقديري هو أن رئيس الوزراء نتنياهو سيحل الكنيست بنفسه في نوفمبر”.

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وأضاف ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض: “آمل أن نتمكن من حله (الكنيست) قبل ذلك الحين، ونريد تحالفا صهيونيا واسعا، وبدون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء”.

وحتى الساعة 13:45 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من نتنياهو على تصريحات ليبرمان.

وتصعد عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة من حراكها للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، متهمة نتنياهو بتعطيل إبرام صفقة لتبادل أسرى مع حركة حماس.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 3:54 م

    أنت واهم جدا جدا فالنتن ياهو يريد أن يخلد في حكم تل أبيب ولو تحولت إلى كرة من لهيب تحرق عصابة بنغفير وسموتريتش ومن لف لفهم

    رد

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