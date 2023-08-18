ليبيا: آمر «اللواء 444 قتال» ينشر تصريحات عنيفة حول ملابسات اختطافه… ثم يحذفها

طرابلس – «القدس العربي»: في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه، قال آمر اللواء 444 قتال في الجيش الليبي العقيد محمود حمزة، إنه تبرّأ منذ اللحظات الأولى من احتجاز جهاز الردع له، من الدماء التي ستُسفك، قبل أن يوضع في زنزانة مقيد اليدين ومعصوب العينيين حتى انتهاء المواجهات المسلّحة التي شهدتها طرابلس.

وأوضح في منشور عبر صفحته على فيسبوك مساء الخميس، أنه توجه الإثنين الماضي عند الساعة 16:20 مساءً إلى مطار معيتيقة بلا حراسات أو سلاح لمرافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للتوجه لمدينة مصراتة، لحضور حفل تخريج الدفعة (53) لضباط الجيش الليبي، لافتاً إلى أن “أفرادًا من جهاز الردع اقتحموا قاعة الانتظار وقاموا بخطفه”.

وحمَّل حمزة في المنشور – الذي قام بحذفه لاحقًا – آمر جهاز الردع عبد الرؤوف كارة مسؤولة سفك الدماء، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون مطلوبًا أو متهمًا، معتبرًا أن مقولة كونه “مطلوبًا من المدعي العام العسكري باطلة”.

وتابع آمر اللواء 444 قائلا: “إن المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة أخبره بعدم وجود أي تهمة ضده”، وأن من قام بإصدار أمر القبض المزعوم ضده “هو أحد أفراد الردع ويغتصب منصب رئيس النيابة الجزئية، أيوب امبيرش”.

وأضاف حمزة: “قوات الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير الشرعية قاموا بالهجوم على تمركزات اللواء والرماية على البوابات”، وخاطبهم قائلاً: “أستحلفكم بالله أن اتركوا وكر الظلم والفساد والإرهاب، اتركوا وكر الظلام، لا تغرنكم المرتبات ولا المال الحرام الذي ستموتون من أجله”.

وخلّفت المواجهات التي دارت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بين جهاز الردع من جهة واللواء 444 قتال من جهة أخرى، 55 قتيلاً وأكثر من 140 جريحًا بينهم مدنيّون، بحسب إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم.

وتحاول مؤسسات الدولة الليبية الآن التعامل مع الخسائر الناتجة عن هذه الاشتباكات، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث بحكومة الوحدة الوطنية بدء صيانة الأضرار في جامعة طرابلس الناجمة عن الاشتباكات التي جرت في العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

جاء ذلك إثر زيارة الوزير المكلف صالح الغول للجامعة الخميس، للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها الاشتباكات، وذلك رفقة رئيس الجامعة المكلف خالد غومة، ومدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، وعدد من أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، وفق بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشعلت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صفحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس صورت دماراً واسعاً لحق بقسم الهندسة النووية في جامعة طرابلس، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تجهيز إجراءات تسفير 23 جريحاً للعلاج في تونس منذ بداية الاشتباكات في العامة طرابلس، مشيراً إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

وسبق أن صرح الجهاز بنقله 14 جريحاً في حالة خطرة إلى تونس لتلقي العلاج، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأخلي سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، مساء الأربعاء، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة طرابلس استمرت يومين، حيث وصل حمزة منتصف ليل الأربعاء – فجر الخميس، إلى مقر معسكر التكبالي في العاصمة الليبية طرابلس، وهو مقره العسكري الرئيسي، وسط احتفالات واسعة من قبل أفراد اللواء.

وجاء الإفراج عن حمزة بعد يومين من اعتقاله وفقاً لاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار ورجوع الفصائل المشاركة في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية على مدى يومين إلى ثكناتها، وفقاً لمصادر متطابقة حكومية من طرابلس.

وجرى الاتفاق وفقاً لمصادر خاصة لـ”القدس العربي” حول النقاط الأساسية لشروط إنهاء النزاع التي توصل إليها اجتماع الدبيبة مع عدد من قادة المجموعات المسلحة، مساء الأربعاء.

وقالت المصادر إن هذه الشروط تتمثل في إنهاء الخلافات القائمة بين قادة جهاز الردع واللواء 444 قتال، والبدء على الفور في إخلاء تمركزاتهما في منطقتي الفرناج وعين زارة، ورجوع قواتهما إلى ثكناتها، وإطلاق كافة الأسرى من الطرفين.

وحول محمود حمزة الذي دارت بسببه هذه الاشتباكات، جرى الاتفاق على تأجيل خضوع حمزة للتحقيق والإفراج عنه لتخفيف حدة التوتر والتصعيد العسكري الحاصل في العاصمة.

وتداول ناشطون ومنصات محلية ليبية مقاطع فيديو أظهرت وصول آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقر معسكر التكبالي في العاصمة طرابلس بعد الإفراج عنه، وفقاً لاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من قادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وعلى إثر إطلاق سراحه أظهرت مقاطع فيديو أخرى بثها ناشطون، تجمع عناصر اللواء أمام المعسكر وخارجه فضلاً عن مواطنين وسط مظاهر فرح واحتفالات واسعة تضمنت إطلاق أعيرة نارية في الهواء فضلاً عن استخدام الألعاب النارية.

وقبل ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع، التوسط بين طرفي الاقتتال التي اندلعت مؤخراً في طرابلس بين قوة الردع الخاصة واللواء 444 قتال، قائلاً: “اليوم فرصتكم تحلوا المشكلة، اجلسوا معهم وحلوا الموضوع، وسأترك لكم المسافة”.