ليبيا: أعضاء في مجلس الدولة يعيدون انتخاب تكالة وتوقع جدل قريب حول شرعية الجلسة

طرابلس – «القدس العربي»: في تصعيد جديد لأزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، وفي خطوة من المتوقع أن تثير جدلاً جديداً حول شرعية نتائج انتخابات رئيس مجلس الدولة، اجتمع نحو 70 عضواً في مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بدعوة من محمد تكالة من أجل إعادة انتخابات رئاسة المجلس، التي دار اللغط بشأنها بعد انتخاب خالد المشري رئيساً، وطعن تكالة فيها.

وقرر 55 عضواً اختيار تكالة (الرئيس السابق) رئيساً، بينما حصلت منافسته عضوة المجلس نعيمة الحامي على ثمانية أصوات، وصوَّت خمسة أعضاء لمصلحة العضو إدريس بوفايد، بالإضافة إلى ورقتين بيضاوين، وفق بث مباشر للجلسة.

ومازال الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الجسم الاستشاري للدولة الليبية، مستمراً مع تعارض الأحكام القضائية الخاصة بالأزمة، ما خلق انقساماً حاداً داخل أروقته، وعطل عمله السياسي بشكل جزئي.

ويطرح هذا النزاع المستمر بين المشري وتكالة تساؤلات جوهرية حول قدرة مجلس الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والتزامه بأداء دوره المنوط به في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا. وفي هذا الإطار، فإن استمرار الانقسام داخل المجلس يهدد بعرقلة دوره الأساسي، ما قد يؤثر سلبًا على المسار السياسي.

ويعود أصل الأزمة إلى السادس من آب/أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وتمسك المشري برئاسة الأعلى للدولة، وأيدت اللجنة القانونية صحة فوزه، وعلى إثر ذلك دعا خصمه الرئيس السابق للمجلس، تكالة، إلى اللجوء للقضاء لإبداء اعتراضه على نتيجة الانتخابات، مؤكداً أنه سيلتزم بأحكام القانون.

وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف جنوب طرابلس قرارًا بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا إلى حين الفصل في الموضوع.

وفي 28 آب/أغسطس الماضي، عقد المجلس جلسة برئاسة المشري، وأفاد المكتب الإعلامي وقتها بأن الأعضاء صوتوا باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتًا من أصل 77 صوتًا من الحاضرين، مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية، بينما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت، وهم ثمانية أعضاء.

ويعد “الأعلى للدولة” بمثابة جسم تشريعي ثانٍ للبلاد، حيث إنه يشترط وفقاً لبنود الاتفاق السياسي (الصخيرات)، الموقَّع نهاية عام 2015، توافقُه مع البرلمان حول الدستور وكل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ومؤخراً، تجدد الحديث عن الأزمة بسبب إصدار محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وبالتالي إعادة الجولة.

و رحَّب تكالة بالحكم، وقال إن مكتب الرئاسة سوف يدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية، بحسب بيان متداول على فيسبوك.

وأعلن خالد المشري، تعليقه أداء مهام “رئيس المجلس الأعلى للدولة ” مؤقتاً امتثالاً لحكم محكمة السواني، وذلك إلى حين الفصل النهائي في القضية.

وأكد في تصريحه لقناة محلية أن قرار محكمة السواني “لا يعطي محمد تكالة الحق ليصبح رئيسا ًلمجلس الدولة بأي حال من الأحوال”، بحسب وصفه.

وقال المشري: “أرجو ألا تتأخر المحكمة في الفصل في القضية أكثر من أسبوعين أو ثلاث، مشيراً إلى أنه سيستجيب لقرارها سواء حكمت ببطلان جلسة انتخاب مكتب الرئاسة أو صحتها”.

واعتبر أن تكاله لا يريد اللجوء للقضاء لأنه يريد كسب وقت معين بالإضافة لقوة الأمر الواقع التي تساعده الآن.

كما أوضح المشري أن الحكم في الشق المستعجل، الذي استند إليه تكالة، لا يعني منحه صفة الرئاسة، وأن أي قرار بوقف مهامه كرئيس يجب أن يكون لحين الفصل في القضية الرئيسية.

وأضاف: “خلاصة الأمر، ما زلنا رئيس المجلس، وأمرت المحكمة بعدم ممارستنا مهامنا مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع، ونحن سنتوقف احتراماً لحكم المحكمة عن ممارسة مهامنا لحين الفصل في الموضوع، ونتمنى ألا يتجاوز الأسبوعين لثلاث، وعندها إذا قالت المحكمة إن الجلسة صحيحة وما نتج عنها صحيح فيجب على تكاله التسليم، وإن قالت الجلسة غير صحيحة فأنا سأسلم”.

وبيّن أن الدعوة لأي جلسة أخرى يجب أن تأتي من مكتب رئاسي متكامل للمجلس، مشيرًا إلى أن الدعوة للجلسة في 28 آب/أغسطس كانت بمبادرة من الأعضاء ورؤساء اللجان وليس منه شخصيًا.

وحول الاتهامات الموجهة له من قبل تكالة، أبدى عزمه رفع دعوى لدى مكتب النائب العام ردًا على اتهامات تكالة بشأن عمله مع أطراف خارجية.

ويتخوف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من إنهاء الدور السياسي لمجلسهم لصالح أجسام أخرى، بينما لا يزال يعاني الانقسام والصراع على رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة منذ 3 أشهر.