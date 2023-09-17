ليبيا: إعلان حالة الطوارئ في المدن المنكوبة لعام كامل وسط مخاوف من انتشار أوبئة

طرابلس – «القدس العربي»: أبدت السلطات في شرق ليبيا مخاوفها من انتشار الأمراض والأوبئة بعد أيام من الفيضانات، حيث قالت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي شرعت في تجهيز قافلة من معدات وأجهزة ومبيدات ومطارات للرش والتعقيم للحد من فرص انتشار أي أمراض وحدوث تلوث بالمناطق المتضررة بالفيضانات، نتيجة لانتشار الجثامين ونفوق الحيوانات.

وقال مدير عام المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، السبت، في منشور على فيسبوك: “ما رأيناه هنا صعب جداً جداً”، مضيفاً أن الهاجس الأكبر للهيئة التي يرأسها هو وضعية المنكوبين جراء هذه الفيضانات، والتي تسببت في حالات تسمم بسبب المياه الملوثة.

وقال: “بالأمس سجلنا 55 حالة إسهال، واليوم ارتفع العدد ليصل إلى 150″، مضيفاً: “قلنا مراراً إنه غير مسموح استهلاك مياه الشرب العادية الموجودة في المدينة (درنة)”.

وخلال اجتماعه برئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قال السائح في مداخلة بالفيديو من درنة، إن الوضع الوبائي في المدينة يعد مستقراً، وإن الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر في بيان، الجمعة، أن وجود الجثث بالقرب من مصادر المياه أو داخلها يمكن أن يؤدي إلى مخاوف صحية، إذ قد يتسرب من الجثث البراز، ما يلوث مصادر المياه، ثم يؤدي إلى خطر الإصابة بالإسهال أو غيره من الأمراض. وأوضحت أنه يمكن أيضاً أن تنتشر عدوى الجهاز الهضمي نتيجة لتلوث إمدادات المياه بالجثث.

لكن المنظمة أوصت السلطات، في الوقت ذاته، بتجنب الإسراع في دفن الجثث في مقابر جماعية، وذلك بعد أن عبرت السلطات المحلية عن خشيتها من انتشار الأوبئة.

وتصاعدت المخاوف من حدوث كارثة بيئية في مدن الشرق الليبي وعلى رأسها درنة، إثر انتشار الجثث في أحياء وأزقة المدينة، وتأخر عمليات الإنقاذ والانتشال وتزايد أعداد المفقودين مجهولي المصير، حيث دخلت فرق الإنقاذ الليبية بالتعاون مع أخرى أجنبية في صراع مع الزمن لتفادي كارثة محتملة قد تضرب المدينة بعد كارثة العاصفة التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص.

وحذر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أهالي المدينة والسلطات من خطر انتشار الأوبئة والأمراض في حال تعفن الجثث وتأخر انتشالها، مطالبين بضرورة الإسراع في إخلاء المدينة بشكل كامل من السكان، وضرورة الإبقاء على الفرق المختصة فقط، لتفادي وقوع أي كوارث محتملة.

ومع نداءات النشطاء، حذر مدير مركز البيضاء الطبي في بيان نشره على صفحة المركز، من كارثة بيئية شديدة الوطأة تكمن في خطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل الجثث.

وطالب مدير المركز بشكل عاجل بتوفير تطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية وتوفير تطعيمات لسكان المناطق المنكوبة سواء كبار السن أو الرجال والنساء والأطفال، موصياً باستخدام مياه الشرب المعلبة، محذراً من الشرب من مصادر المدينة السابقة نظراً لتلوثها.

وفي نهاية بيانه، ناشد مدير المركز الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة وبشكل عاجل بتوفير هذه التوصيات وأخذ الموضوع على محمل الجد، لأن الوضع أصبح خطيراً ولا يحتمل التأجيل، وفق وصفه.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل، لموقع “الحرة”، إن “الوزارة لم تتأكد من دقة عدد الحالات المصابة حتى الآن”، وأضاف أنه “سيتواصل مع المدير العام للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض”.

وأوضح أن “الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة”، مشيراً إلى أن “الإصابات التي عاينوها لم تكن تسمماً بالمعنى الحرفي، بل حالات إعياء وإجهاد صحي نتيجة شرب المياه الجوفية بالتحديد”.

وأضاف أن “أغلب الإصابات كانت بين الأطفال”، مؤكداً أن “ما يحدث أمر طبيعي ومعتاد في مثل هذه الكوارث، ولا يوجد ما يثير الذعر بشأن أمراض مزمنة أو أوبئة”.

وتحدث عبد الجليل عن متابعة الوزارة للأوضاع الصحية في درنة بعد الكارثة، وتواصلها الدائم مع المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض لبحث المستجدات والمخاطر.

وأشار الوزير الليبي إلى أن الوزارة والعاملين بها أطلقوا تحذيرات متكررة للأهالي بتجنب شرب المياه الجوفية تحديداً التي من المؤكد أنها أصبحت ملوثة حالياً”.

وتحدث عن إجراءات احترازية واستباقية للسيطرة على الأزمة، قائلاً إن “الوزارة بدأت معاينة جميع مصادر المياه في درنة”، مكرراً تحذيره للمواطنين بالابتعاد عن المياه الملوثة.

وأعلن الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، السبت، أن فريقاً من الشرطة البيئية أخذ عينات من المياه في مدينة درنة وفي انتظار نتائج التحاليل، كما تم إرسال 550 عنصراً طبياً إلى شرق ليبيا، وفق ما نقله مراسل “الحرة”.