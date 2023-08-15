ليبيا: اتفاق على وقف الاشتباكات الدامية في طرابلس بعد سقوط قتلى وجرحى… وإطلاق سراح آمر اللواء 444

طرابلس ـ «القدس العربي»: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة “سوق الجمعة” في طرابلس، على وقف إطلاق النار وتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم الحكومة محمد حمودة. كما جاء بعد أكثر من يوم ونصف من اندلاع اشتباكات عنيفة دون انقطاع في مناطق جنوبي العاصمة، وفق ما أفادت به مصادر لـ “القدس العربي”، وذلك على خلفية احتجاز آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة.

وتسبّبت الاشتباكات بين قوات اللواء 444 وقوات الردع الخاصة في سقوط قتيلين وأكثر من 30 جريحًا، إصاباتهم “متفاوتة”؛ حسب ما أفاد مصدر طبي.

وأغلق عدد من المحتجين سيمافرو طريق الشط الحيوي في العاصمة، فيما شهد محيط سوق الجمعة احتجاجات بشأن الأوضاع الأمنية في العاصمة.

وعلى إثر ذلك أعلن جهاز الطب العسكري حالة الطوارئ منذ الصباح الباكر داخل مستشفى “علي عمر عسكر” المعروف بـ(اسبيعة) ومستشفى معيتيقة العسكري .

وقال جهاز الطب العسكري إنه تعاقد مع عدد من المراكز الطبية والمستشفيات في مناطق الاشتباك لاستقبال الحالات وتخفيف المعاناة في هذه الأوقات العصيبة، فيما نشر جهاز الإسعاف والطوارئ على مدار اليوم مقاطع فيديو لإجلاء العائلات من مناطق الاشتباكات .

وقال مركز طب الطوارئ والدعم إنه أجلى أكثر من 100 عائلة في مناطق طريق الشوك والسدرة وصلاح الدين، وأسعف 6 جرحى، مطلقا نداءً للتبرع بالدم في ظل تواصل سقوط الجرحى من المدنيين والعسكريين.

يأتي هذا بينما عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد ووضع حد للاشتباكات المسلحة.

وأعربت السفارة الأمريكية في ليبيا أيضا عن قلقها البالغ إزاء ما وصفتها بـ “أعمال العنف” في طرابلس،

وشاركت السفارة الامريكية في قلقها سفارات فرنسا وبريطانيا وقطر، فضلا عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي .

ومحليا أيضا دعا مجلس النواب كافة الأطراف إلى وقف الاشتباكات فورا في طرابلس والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة للمدنيين، محملا المسؤولية القانونية والأخلاقية لحكومة الوحدة الوطنية، ومطالبا البعثة الأممية بموقف واضح من حالة الفوضى والسلاح “المنفلت” والاقتتال، وفق بيان.

كما طالب المجلس الأعلى للدولة الأطراف المتنازعة في طرابلس بالوقف الفوري للقتال، وحل الإشكاليات بالطرق السلمية، مستنكرا ترويع الآمنين في طرابلس وتعريض حياتهم للخطر، مجددا رفضه التام لأي حروب جديدة، وفق البيان.

ودفعت الاشتباكات شركات الطيران المدني إلى تغيير مواعيد رحلاتها ونقل طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس؛ خوفًا من تعرّضها للاستهداف نتيجة القصف العشوائي، بينما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات.