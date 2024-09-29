ليبيا: اتهامات لمسؤولين صينيين بمحاولة تهريب طائرات عسكرية دون طيار لحفتر

طرابلس ـ «القدس العربي»: في إطار استمرار تحركات حفتر الواسعة الهادفة لتوسيع نفوذه في المنطقة، اتُهم مسؤولون صينيون بالتخطيط للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة ومحاولة تهريب طائرات دون طيار عسكرية إلى خليفة حفتر باستخدام المساعدات المقدمة لمكافحة كوفيد-19 كغطاء، وفق ما نقلته مجلة ديفينس نيوز الأمريكية. وحسب الصحيفة، زعم محقق كندي أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإبرام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة دون طيار إلى حفتر باستخدام مسؤولين فاسدين في الأمم المتحدة كوسطاء.وقال المحقق إن الحكومة الصينية يبدو أنها وافقت على إستراتيجية لمساعدة ليبيا في شراء وتسليم المعدات العسكرية من خلال شركات معينة ومعتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة للوكالات الحكومية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أفادت الشرطة الملكية الكندية بتوجيه تهم التآمر إلى فتحي المحواك ومحمود السايح بتهمة البيع غير القانوني لطائرات دون طيار صينية ومعدات عسكرية متجهة إلى ليبيا. وأوضحت أن المتهمَين تحايلا على العقوبات الدولية القائمة لتسهيل الأنشطة غير القانونية، بينما كانا يعملان لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة في مونتريال.

وقالت الشرطة إن «السايح» استخدم مخططاً لإخفاء بائعي ومشتري المعدات العسكرية، وهو لا يزال مطلوباً، وأصدر الإنتربول نشرة حمراء ضده، فيما جرى القبض على «المحواك» الذي سهل شراء النفط الليبي بين الصين والكيانات المحظورة وسيمثل أمام محكمة مونتريال.

وفي وقت سابق، أكد تقرير لصحيفة أتالايار الإسبانية أن خليفة حفتر يستغل الاهتمام الدولي بالحرب في أوكرانيا والصراع في غزة لإحكام قبضته وتعزيز نفوذه في ليبيا.

ويشير التقرير إلى أن حفتر يحاول إعادة فرض سيطرة عشيرته سياسياً واقتصادياً على البلاد من خلال تقويض حكومة الوحدة الوطنية «التي فشلت في تحسين الظروف المعيشية للسكان بشكل كبير منذ تأسيسها في عام 2021» حسب التقرير. ويضيف التقرير أن حفتر وعشيرته استطاعوا توسيع قوتهم الاقتصادية والعسكرية بتحصلهم على تمويل رسمي من البنك المركزي، وجزء من إنتاج النفط، وسيطرتهم على طرق الهجرة ومناجم الذهب في جنوب شرق ليبيا، مضيفاً أن سيطرة عشيرته على مشاريع إعادة الإعمار «المربحة» ضمنت لها حصة من الأرباح.

وتشدد الصحيفة على أن حفتر استفاد من التنافس السياسي في طرابلس لزيادة نفوذه في الجنوب الغربي من ليبيا حيث تقع أكبر حقول النفط وطرق التهريب المهمة.

ويرى الخبراء، بحسب التقرير، أن حفتر يقوم بتكثيف نشاطاته مع دعم من روسيا ومصر، في حين تبدو تركيا مترددة في مواجهة حفتر خشية أن يؤثر ذلك على علاقاتها مع القاهرة. ويصف التقرير ليبيا بـ «القنبلة الموقوتة» مرجحاً أن الوضع فيها يتجه نحو اللااستقرار وعدم الوضوح.

وفي السياق نفسه، تقول صحيفة كوريري دي لاسيرا الإيطالية إن حفتر وسط الأزمات التي تمر بها البلاد، لا يقف مكتوف الأيدي بينما يفكر في خطط حصار جديدة لطرابلس، معوّلاً على تشتيت انتباه الغرب في خضم الأزمات بخصوص حربي أوكرانيا وغزة، حسب قولها.

وتستند الصحيفة إلى ما تناولته وكالات متخصصة بخصوص قيام شركة خاصة محلية حديثة تُدعى أركنو (تأسست بالعام 2003) بشحن كميات من النفط المستخرج من حقلي السرير ومسلة إلى الخارج و«أنها الشحنة الثالثة على التوالي التي تبلغ مليون برميل محققة نحو 240 مليون دولار».

وتساءلت الصحيفة: «كيف يمكن لشركة أركنو أن تعمل في حين أن البلاد بأكملها معزولة عن المدفوعات الدولية؟ وكيف يمكن لشركة النفط الوطنية الليبية أن تتنازل عن هذه السلطة لشركة خاصة لا أحد يعرف عنها أي شيء؟

وعلّقت بأن جميع هذه التطوّرات «لا يمكن أن تحدث في بنغازي ضد رغبة حفتر».

وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي يتنفّذ فيها حفتر ونجله صدام قد أبرمت تحالفات مع أبوظبي، وروسيا بالدرجة الأولى، ما مكّن فلاديمير بوتين من جعل شرقي ليبيا مكاناً لانطلاق عملياته في إفريقيا، مؤكداً وجود قرابة ألفي مقاتل من ميليشيا فاغنر داخل البلاد. وقالت الصحيفة إن بوتين اليوم، بفضل حفتر، يستطيع الاعتماد على قاعدة عسكرية روسية تبعد بضع مئات الكيلومترات عن الحدود البحرية الإيطالية.

وفي تقرير سابق، قال موقع «أفريكا إنيرجي» نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن شركة «أركينو أويل» التي تأسست العام الماضي في بنغازي، صدرت 5 شحنات من النفط خلال الفترة الماضية رغم إغلاقات النفط المعلنة.

ورجّح الموقع أن إجمالي الكمية المصدرة بلغت نحو 5 ملايين برميل من النفط، وأنها جميعها صدرت إلى الصين. كما أشار الموقع إلى أن الشركة تعتزم إرسال شحنتين أخريين في الأسابيع المقبلة. ولفت الموقع إلى عدم تلقيه ردّاً من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط للتعليق على هذه الاتهامات. واعتبر الموقع أن حفتر يستطيع من خلال هذه الشركة الحصول على أموال كثيرة مما قد يدفعه إلى استمرار إغلاق النفط.

في الشأن نفسه، يقول تقرير حديث لموقع أويل برايس إن «عشيرة حفتر مشغولة بجني أموال النفط من خلال شركة أركنو أويل الخاصة التي يُسمح لها بحرية تجاوز الحصار وتصدير النفط إلى الأسواق الدولية».

ويشير تقرير «أويل برايس» إلى أنه من المقرر أن تصدّر شركة أركنو مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا، عبر شركة التجارة التركية، لافتاً إلى «أن أنقرة التي دعمت تقليدياً الحكومة في طرابلس يعقد تجارها صفقات مع حفتر للتصدير على الرغم من الحصار».

ورجّح التقرير المنشور «أن المؤسسة الوطنية للنفط ليست مسيطرة بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي، وأن الشركات العالمية الكبرى العاملة في ليبيا ستولي اهتماماً وثيقاً لمن تمرر صادراتها، كما سيهتم المراقبون أيضاً بمعرفة أين تذهب هذه الأموال». ويتوقع موقع «أويل برايس» أن يستمر الصراع في ليبيا، وأن تكون المنافسة على النفط أحد أبرز محاور هذا الصراع.