ليبيا: ارتفاع في أعداد ضحايا الإعصار دانيال والسلطات تكثف جهودها لإعادة الإعمار والإغاثة

طرابلس – «القدس العربي»: يتصاعد عدد ضحايا عاصفة دانيال التي ضربت الشرق الليبي يوماً بعد آخر. وأفاد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، الأربعاء، أن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.

جاء ذلك في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك”. وأوضح أن إجمالي عدد الجثامين الإثنين بلغ 56، بينما بلغ الثلاثاء 35.

والثلاثاء، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الشرق، محمد الجارح، استمرار عمليات التعرف على مفقودي كارثة الفيضانات، التي أشار إلى أنها “تتطلب وقتاً وإمكانيات”.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة درنة التي ضربها الإعصار “دانيال”، إن غرفة ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة “بدأت تتخذ بعض الخطوات التنظيمية لتشكيل قاعدة بيانات، خاصة بمن قضوا وفقدوا حياتهم في الفيضانات والمفقودين الذين تم دفنهم، بحيث تسهل عملية مقارنة العينات مع ذويهم وأهلهم”.

ولفت إلى أن البصمة الوراثية (الحمض النووي) لذوي المفقودين “تسهل من التعرف عليهم”، معتبراً أن العملية “تحتاج لتنظيم وتقنيات وخبرات معينة وسيتعين على اللجنة العليا تحديد الاحتياجات وتوجيه نداء للعالم للمساعدة وتسريعها حتى لا تتأخر العملية”.

قرارات حكومية

وخلص اجتماع الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة درنة والمنكوبة جراء الإعصار المدمر، إلى اتخاذ عشرة قرارات صبت في صالح إعادة إعمار المناطق المتضررة بالشرق الليبي.

وشملت القرارات الموافقة على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء الإعصار الذي ضرب الشرق الليبي في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، مخلفاً أضرارًا مادية وبشرية فادحة، فضلاً عن سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها. وفي حالة عدم حدوث ذلك، يُجرى التعاقد مع شركات أخرى، وفق منشور على صفحة الحكومة، الأربعاء، بموقع فيسبوك.

وأعطت الحكومة مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة فورًا، وأكدت تنظيم مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومنحت الإذن بصيانة جميع المدارس المتضررة جراء العاصفة وعددها 488 مدرسة، مع تكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لجميع طلاب هذه المناطق، إلى جانب توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانًا، وكذلك توفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع المقبل.

كما وافق رئيس الحكومة على مقترح وزير العمل بصرف رواتب ثلاثة أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ومدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.

كما قررت الحكومة توفير قيمة نقدية لصيانة العمارات المتضررة جراء العاصفة المدمرة، علاوة على توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة. وقال وزير العدل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود، إن الحكومة تسعى لعقد مؤتمر دولي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لدعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في المنطقة على وجه السرعة وفق مقاييس عالمية، فيما يتعلق ببناء درنة والمدن الأخرى.

وأضاف، في مداخلة صحافية، أن الخلاف السياسي مع حكومة الوحدة الوطنية هو خلاف شرعية، لكنه استدرك قائلاً إن العالم الآن يكاد يجمع على أن ما قامت به الحكومة الليبية من أجل جبر الضرر وتحقيق نوع من التوازن في هذه المدن.

وقال إن مجلس النواب أقر ميزانية إعادة إعمار مدينة درنة ومدن الجبل المتضررة جراء هذا الفيضان، وكل الدول الأجنبية تعاملت مع الحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب) وتابع: العالم لا ينظر إلى الحكومات بل ينظر إلى الكارثة التي حدثت .

ويوم الثلاثاء، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد “جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة”، مؤكداً “رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية”.

تحقيق دولي

وطالبت أربع منظمات حقوقية بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة ومؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة لتقديمهم إلى العدالة وجبر الضرر عن الضحايا.

وأعلن مركز مدافع لحقوق الإنسان ومنظمات رصد الجرائم في ليبيا وتحرّ ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، دعمها مطالب سكان مدينة درنة بإجراء تحقيق محايد وعادل ومستقل في تفاقم كارثة انهيار السدين، الذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

وأطلقت المنظمات الأربع مبادرة ليبية باسم مجموعة المحاسبة أولًا؛ لدعم مطالب سكان مدينة درنة والمجتمعات المتأثرة في شرق ليبيا، كقناة مفتوحة للعامة لتلقي المعلومات والاقتراحات بهدف توصيل أصوات ومطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة للمجتمع الليبي والدولي، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء آلية تحقيق دولية لكشف الحقيقة وجبر الضرر عن الضحايا.

وقالت إن المجموعة ستقوم بالعمل على التحليل والبحث عن الشكل المناسب لهيئة التحقيق المطلوبة واختصاصاتها والهدف من عملها بناء على مطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة، والعمل مع المنظمات الليبية والدولية والخبراء في مجال الفساد والتغيُّر المناخي وإدارة الأزمات وحقوق الإنسان؛ لإيصال مطالب المجتمعات المتأثرة إلى المجتمع الدولي للتحقيق في الفساد والإهمال والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الليبية والتي أدت إلى تفاقم الكارثة، وذلك بغرض تحديد مسؤوليتهم.