ليبيا.. استقرار الوضع في مدينة الأصابعة بعد سلسلة حرائق غامضة بـ150 منزلا- (شاهد)

طرابلس: أكدت سلطات مدينة الأصابعة غربي ليبيا استقرار الأوضاع بعد احتراق أكثر من 150 منزلا بشكل غامض، منذ 19 فبراير/ شباط الماضي، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق في الأسباب.
جاء ذلك في بيان، صدر الأحد، عن لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة، حول آخر المستجدات في المدينة، التي تشهد منذ نحو أسبوع سلسلة من “الحرائق الغامضة” أدت إلى إصابات بالاختناق وألحقت أضرارا جسيمة بعشرات المنازل.
الاصابعه
هناك شي غريب في الفيديو النار في اشد اشتعالها انطفأت فجأة فهل يوجد تفسير علمي لهذه الظاهرة ؟ pic.twitter.com/9hdrIt7Guh
— أيمن سعد (@Ayman_Saad__) February 26, 2025
وتقع الأصابعة في جبل نفوسة (الجبل الغربي) على بعد 120 كلم جنوب العاصمة طرابلس.
وفي بيانها، قالت لجنة الطوارئ المحلية إن “الأحداث المتسارعة التي مرت بها المدينة منذ يوم الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2025 وحتى اليوم تسببت في احتراق عدد من منازل المواطنين تجاوز 150 مسكنا”.
وأكدت أن تلك الحرائق لم تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.
بعد توقفها منذ ساعات الفجر الاولى
عودة الحرائق الان الى مدينة #الأصابعة
وعدد حالات الاختناق 8 منهم حالة اختناق شديد تحتاج الى النقل خارج المدينة حسب ما ورد الينا من فريق الطوارئ المكلف
كما اننا مازلنا نواجه مشاكل الحركة داخل المدينة نتيجة لتزاحم المواطنين حول مكان الحريق pic.twitter.com/fzcVvKHJQr
— وادي دينـــار (@wady_dynar) March 1, 2025
وطمأن البيان المواطنين أنه منذ “السبت، تشهد المدينة استقرارا”.
وأشار إلى أن “فرق البحث بجميع اختصاصاتها لازالت تبحث عن أسباب الحرائق وتعمل جاهدة على إيجاد السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة، ولكنهم لن يدلوا بأي معلومة حتى يتم إثبات الموضوع رسميا بتقارير معتمدة”.
كما أكد البيان، أنه “تم التطرق والتوصية إلى ضرورة الاستعانة بخبراء دوليين أيضا مختصين في البحث والدراسات المتعلقة بهذه الأزمة”.
ودعت لجنة الطوارئ في بيانها “المواطنين لفسح المجال أمام الأجهزة وفرق الطوارئ العاملة على سلامتهم وسلامة أملاكهم”.
وطالبت “بعدم التجمع في الطرقات والابتعاد عن أماكن تواجد هذه الفرق والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية والالتزام بالتعليمات”.
ولم تتركز الحرائق في منطقة معينة بالأصابعة، بل اندلعت بشكل متفرق في أنحاء المدينة، ما دفع بعض العائلات إلى إخلاء منازلها من الأمتعة والممتلكات خشية فقدانها حال نشوب حريق.
في ظاهرة غريبة، شهدت عدة منازل بمدينة #الأصابعة الواقعة جنوب غرب العاصمة الليبية #طرابلس حرائق متكرّرة، حيث تشتعل النيران بشكل مفاجئ وبدون سبب واضح، لتلتهم المباني بمحتوياتها، وهو ما أثار الرعب لدى السكان. 🔥 🇱🇾 pic.twitter.com/oeYEq9UbHR
— دارنا البحرين (@darna_albahrain) February 26, 2025
وفي مواجهة تلك الحرائق التي أثارت الذعر بين السكان، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، للتحقيق في أسبابها ومتابعة تداعياتها.
وفي ذات السياق، كلف النائب العام الصديق الصور، قبل أيام فريقا من النيابة العامة ولجنة استشارية من هيئة البحث العلمي مختصة بعلم الحرائق، بالتوجه إلى المدينة والتحقيق في أسباب تلك الحرائق.
كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التوجه إلى المدينة لذات السبب.
بينما أعلنت وزارات في ذات الحكومة، بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، تسخير إمكانياتها لسكان المدينة، وإرسال فرق مختصة في الإغاثة إليها.
(الأناضول)