ليبيا.. استقرار الوضع في مدينة الأصابعة بعد سلسلة حرائق غامضة بـ150 منزلا- (شاهد)

طرابلس: أكدت سلطات مدينة الأصابعة غربي ليبيا استقرار الأوضاع بعد احتراق أكثر من 150 منزلا بشكل غامض، منذ 19 فبراير/ شباط الماضي، فيما تواصل الفرق المختصة التحقيق في الأسباب.

جاء ذلك في بيان، صدر الأحد، عن لجنة الطوارئ ببلدية الأصابعة، حول آخر المستجدات في المدينة، التي تشهد منذ نحو أسبوع سلسلة من “الحرائق الغامضة” أدت إلى إصابات بالاختناق وألحقت أضرارا جسيمة بعشرات المنازل.

الاصابعه

هناك شي غريب في الفيديو النار في اشد اشتعالها انطفأت فجأة فهل يوجد تفسير علمي لهذه الظاهرة ؟ pic.twitter.com/9hdrIt7Guh — أيمن سعد (@Ayman_Saad__) February 26, 2025

وتقع الأصابعة في جبل نفوسة (الجبل الغربي) على بعد 120 كلم جنوب العاصمة طرابلس.

وفي بيانها، قالت لجنة الطوارئ المحلية إن “الأحداث المتسارعة التي مرت بها المدينة منذ يوم الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2025 وحتى اليوم تسببت في احتراق عدد من منازل المواطنين تجاوز 150 مسكنا”.

وأكدت أن تلك الحرائق لم تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.

بعد توقفها منذ ساعات الفجر الاولى

عودة الحرائق الان الى مدينة #الأصابعة

وعدد حالات الاختناق 8 منهم حالة اختناق شديد تحتاج الى النقل خارج المدينة حسب ما ورد الينا من فريق الطوارئ المكلف

كما اننا مازلنا نواجه مشاكل الحركة داخل المدينة نتيجة لتزاحم المواطنين حول مكان الحريق pic.twitter.com/fzcVvKHJQr — وادي دينـــار (@wady_dynar) March 1, 2025

وطمأن البيان المواطنين أنه منذ “السبت، تشهد المدينة استقرارا”.

وأشار إلى أن “فرق البحث بجميع اختصاصاتها لازالت تبحث عن أسباب الحرائق وتعمل جاهدة على إيجاد السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة، ولكنهم لن يدلوا بأي معلومة حتى يتم إثبات الموضوع رسميا بتقارير معتمدة”.

كما أكد البيان، أنه “تم التطرق والتوصية إلى ضرورة الاستعانة بخبراء دوليين أيضا مختصين في البحث والدراسات المتعلقة بهذه الأزمة”.

ودعت لجنة الطوارئ في بيانها “المواطنين لفسح المجال أمام الأجهزة وفرق الطوارئ العاملة على سلامتهم وسلامة أملاكهم”.

وطالبت “بعدم التجمع في الطرقات والابتعاد عن أماكن تواجد هذه الفرق والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية والالتزام بالتعليمات”.

ولم تتركز الحرائق في منطقة معينة بالأصابعة، بل اندلعت بشكل متفرق في أنحاء المدينة، ما دفع بعض العائلات إلى إخلاء منازلها من الأمتعة والممتلكات خشية فقدانها حال نشوب حريق.

في ظاهرة غريبة، شهدت عدة منازل بمدينة #الأصابعة الواقعة جنوب غرب العاصمة الليبية #طرابلس حرائق متكرّرة، حيث تشتعل النيران بشكل مفاجئ وبدون سبب واضح، لتلتهم المباني بمحتوياتها، وهو ما أثار الرعب لدى السكان. 🔥 🇱🇾 pic.twitter.com/oeYEq9UbHR — دارنا البحرين (@darna_albahrain) February 26, 2025

وفي مواجهة تلك الحرائق التي أثارت الذعر بين السكان، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، للتحقيق في أسبابها ومتابعة تداعياتها.

وفي ذات السياق، كلف النائب العام الصديق الصور، قبل أيام فريقا من النيابة العامة ولجنة استشارية من هيئة البحث العلمي مختصة بعلم الحرائق، بالتوجه إلى المدينة والتحقيق في أسباب تلك الحرائق.

كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التوجه إلى المدينة لذات السبب.

بينما أعلنت وزارات في ذات الحكومة، بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، تسخير إمكانياتها لسكان المدينة، وإرسال فرق مختصة في الإغاثة إليها.

(الأناضول)