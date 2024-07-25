ليبيا: استمرار احتجاز عدد من النشطاء تعسفياً من قبل سلطات حفتر ومخاوف حول مصيرهم

طرابلس ـ «القدس العربي»: بعد مرور أشهر على احتجازه تعسفياً من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في ظروف غامضة، نقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من أصدقاء الأستاذ الجامعي عضو المجلس الانتقالي السابق سفير ليبيا السابق في كندا، فتحي البعجة، تخوفهم من تدهور حالته الصحية بعد حوالي تسعة أشهر من احتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي.

واعتقل جهاز الأمن الداخلي البعجة رفقة كل من الناشط سراج دغمان وطارق البشاري في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد مشاركتهم في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة على إثر كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر نظمها مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

وأفاد أصدقاء البعجة، في اتصال الأربعاء، بأن آخر المعلومات التي وصلتهم بشأن البعجة تؤكد تراجع حالته الصحية، حيث بدا واضحاً أنه فقد نسبة كبيرة من وزنه خلال فترة الاحتجاز.

وحضَّت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة الماضي، السلطات الليبية على إطلاق عضو المجلس الانتقالي سابقاً الدكتور فتحي البعجة، والناشط السياسي طارق البشاري، اللذين اعتقلهما الأمن الداخلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفقة الناشط السياسي الراحل سراج دغمان دون إحالتهم إلى النيابة العامة أو توجيه تهم رسمية إليهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن اعتقال البعجة ورفيقيه جاء بعد شكوى قدمها شخص حضر الندوة، دون أن توجه لهم أي تهم رسمية أو إحالتهم إلى النيابة العامة، وحضت المنظمة الحقوقية السلطات على إطلاقهم.

وقبل أسبوع أُطلق سراح رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان الشيخ علي أبوسبيحة بعد نحو 3 أشهر من اعتقاله من قبل قوات حفتر.

وكان أبوسبيحة قد اعتقل من قبل جهاز الأمن الداخلي في منتصف أبريل الماضي، دون توضيح الأسباب.

وعلى الرغم من إطلاق سراح أبوسبيحة، لم تعلن الجهة التي اختطفته – جهاز الأمن الداخلي بسبها التابع لحفتر- عن أسباب اعتقاله، وأيضاً لم يتضح إن كان أبوسبيحة قد عرض على النيابة العامة خلال اعتقاله، أو قضى فترة محددة، أو أطلق سراحه لبراءته.

وجاء إطلاق سراح أبوسبيحة بوساطة من أعيان قبيلة الحساونة في الجنوب الليبي، بعد زيارتهم لبنغازي ولقائهم بخليفة حفتر.

يشار إلى أن الشيخ أبوسبيحة كان قد أثار انتقادات حادة ضد قوات حفتر خلال فترة اعتقاله، حيث طالب العديد من الجهات المحلية الدولية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.

وبالرغم من الإفراج عن أبوسبيحة ما تزال العديد من القضايا المتعلقة بحرية التعبير والاعتقال التعسفي قائمة، فمنذ نهاية شهر أبريل الماضي، لا يزال عضو هيئة صياغة الدستور الشيخ الزين العربي الدردير محتجزاً بعد اختطافه من منطقة أوباري، حيث تشير معلومات عائلته إلى إمكانية ترحيله لأحد السجون في مدينة بنغازي.

كما لا يزال الناشطون السياسيون فتحي البعجة وطارق البشري وسالم العريبي، ومعهم الصحافي ناصر الدعيسي، محتجزين منذ اختطافهم في مطلع أكتوبر من العام الماضي من قبل جهاز الأمن الداخلي ببنغازي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال موقع كندي إن سفير ليبيا السابق لدى كندا الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، يعاني حالة صحية متدهورة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وفق ما أفاد أقارب له.

وذكر موقع ذا غلوب أند ميل أن البعجة غير متهم بأي جريمة إلا أن مصادر مقربة منه قالت إن أسباباً سياسية وراء اعتقاله، منها انتقاده السلطات الحاكمة هناك ونقل الموقع عن أقارب لفتحي البعجة قولهم إن الوضع ليس جيداً على الإطلاق، مضيفين أنهم يحاولون قتله، بإبقائه هناك حتى يموت.

وأفاد الموقع الكندي بأن البعجة سُجن بناءً على أوامر من القائد العام لقوات القيادة العامة المشير، خليفة حفتر، ونجله صدام، استناداً إلى ما وصفه الموقع بـشخص مطلع على الأمر، موضحة أنه جرى التحفظ على ذكر هوية هذا الشخص لعدم تعرض سلامته للخطر.

والبعجة هو أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه في السياسة المقارنة والنظرية السياسية، وعضو هيئة تدريس في جامعة بنغازي، وشغل منصب عضو المجلس الانتقالي السابق بعد اندلاع ثورة فبراير 2011، وشارك في تأسيس حزب سياسي تمهيداً لخوض الانتخابات الموعودة في البلاد.

ورأى الموقع الكندي أن اعتقال البعجة، الذي تجرى مراقبته من قبل الأمم المتحدة والشؤون العالمية الكندية، يعد مثالاً بارزاً على تفشي الانتهاكات المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تهدد خطط إجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا.

وكان رفيق البعجة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان المحتجز لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، قد توفي في أبريل الماضي، حسبما أعلنه شقيقه حميد.

وتحدث مدونون عن مقتل الناشط، قائلين إن ملابسات وفاته غير طبيعية، بينما طالب المحامي عبدالحفيظ غوقة بالتحقيق في مقتله.

وحينها قالت بعثة الأمم المتحدة إن دغمان اعتُقل واحتُجز تعسفياً منذ مطلع أكتوبر 2023، رفقة كل من فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي، ولم يجرِ إلى الحين توجيه تهم إليهم، كما لم يمثلوا أمام المحكمة، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً.

وقالت رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي إن دغمان توفي خلال محاولته الهروب من دورة المياه في سجنه صباح يوم الجمعة الماضي، بينما تحدث مدونون عن مقتل الناشط البالغ 35 عاماً، قائلين إن ملابسات وفاته غير طبيعية وطالب المحامي عبدالحفيظ غوقة بالتحقيق في مقتله.