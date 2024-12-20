ليبيا: استمرار الجدل حول النشاط الروسي المتصاعد في البلاد… والولايات المتحدة تعلق

طرابلس – «القدس العربي»: كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبر مسؤول عسكري ليبي في قاعدة الخادم الجوية شرق البلاد، عن دخول 6 طائرات عسكرية روسية إلى ليبيا بعضها قادم من روسيا، وعدد منها قادمة من سوريا.

ونقلت الصحيفة عن الضابط العسكري الليبي دون الكشف عن اسمه، أن الطائرات العسكرية الـ6 كانت محملة بمعدات عسكرية، إلى جانب طائرات أخرى مدنية، وذلك منذ يوم الـ8 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأشارت، إلى أن الطائرات الروسية وصلت لقاعدة الخادم دون تنسيق مسبق، ولم تبلغ القاعدة إلا عند قرب وصولها، بحسب ما أفادها الضابط الليبي.

كما أوضحت الصحيفة أن سجلات الرحلات المتاحة للجمهور تظهر حركة مرور أثقل من المعتاد في الأسبوع الماضي بين روسيا أو بيلاروسيا وشرق ليبيا، بحسب قولها.

ونقل إعلام محلي عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، أن روسيا تسعى لتعميق وجودها في ليبيا واستخدامها كقاعدة لزعزعة استقرار منطقة الساحل.

وقال المسؤول الأمريكي ، إن نائب وزير الدفاع الروسي زار ليبيا 6 مرات منذ أغسطس 2023، مضيفا أن موسكو تسعى لتوسيع وجودها العسكري في ليبيا منذ وفاة “بريغوجين” بما في ذلك إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة، وفق قوله.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى تقارير تؤكد زيادة الشحنات العسكرية الروسية إلى ليبيا منذ آب/ أغسطس 2024، لافتا إلى أن السفير الروسي في ليبيا يعترف بوجود قوات روسية وتقديرات تشير إلى نحو 1800 عنصر مدعوم من الكرملين، على حد قوله.

واعتبر التحركات الروسية انتهاكا صارخا لسيادة ليبيا وحظر الأسلحة الأممي، مؤكدا دعم بلاده لطلب ليبيا في مجلس الأمن لتعزيز قواتها الأمنية بما يحترم سيادتها ويعزز استقرار المنطقة، حسب قوله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تثق بأن القادة الليبيين يضعون أولوية للحفاظ على سيادة بلادهم ووقف عسكرة روسيا للمنطقة، وفق قوله.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لإعلام محلي، أن الليبيين واضحون في رفضهم لأي محاولات روسية لتكرار سيناريو سوريا في ليبيا، حسب قوله. وأشار إلى أنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بالاطلاع بشكل دقيق على الطلبات الروسية المقدمة للسلطات الليبية لترتيب قواعد عسكرية جديدة محتملة، على حد تعبيره.

وفي السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن قيام روسيا بنقل أنظمة دفاع جوي متطورة وأسلحة أخرى من قواعدها في سوريا إلى ليبيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وليبيين قولهم إن موسكو تسحب هذه المعدات في محاولة للحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط بعد انهيار نظام بشار الأسد في دمشق، وفقا لتقييماتهم. وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات شحن روسية نقلت معدات دفاع جوي، بما في ذلك رادارات لأنظمة اعتراض إس-400 وإس-300، من سوريا إلى قواعد في شرق ليبيا تسيطر عليها “ميليشيات خليفة حفتر المدعومة من موسكو”.

وحسب الصحيفة، فإن روسيا كانت قد أقامت قواعد بحرية وجوية مهمة في سوريا مقابل الدعم الذي قدمته لنظام الأسد، في حين تسعى الآن لتعزيز وجودها في ليبيا، حيث تدرس إمكانية تطوير منشآتها في طبرق لاستقبال السفن الروسية.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إنه ليس من الواضح ما إذا كانت أنظمة الأسلحة، بما في ذلك مكونات منظومة إس-400، ستبقى في ليبيا أم سيتم نقلها جوا إلى روسيا.

ونقلت وول ستريت عن محللين أن القواعد الجوية والبحرية في ليبيا لن تعوض بشكل كامل ما قد تخسره روسيا في سوريا.

وقال الضابط السابق في القوات الجوية الروسية جليب إيريسوف، الذي خدم ذات يوم في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، إن جعل ليبيا محطة للتزود بالوقود في طريقها إلى أفريقيا من شأنه أن يحد بشدة من وزن المعدات التي يمكن لموسكو نقلها، وفقا للصحيفة. وفي ذات السياق، أفاد البنتاغون لإعلام محلي الثلاثاء بأنه يتابع عن كثب التقارير التي تتحدث عن نقل روسيا عتادا وجنودا من سوريا إلى شرق ليبيا. وفي وقت سابق لفتت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوها أن الروس بدأوا في نقل أصول بحرية من سوريا إلى ليبيا، فيما أفاد مسؤول دفاعي غربي آخر للشبكة أن موسكو تمارس ضغوطا متزايدة على خليفة حفتر لتأمين مطالبة روسية بميناء في بنغازي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال للصحافيين عما إذا كانت هناك قرارات اتخذت بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا لا توجد قرارات نهائية بشأن هذه القضية حتى الآن. نحن على اتصال بممثلي القوى التي تسيطر على الوضع في البلاد، كل شيء سيتحدد من خلال الحوار حسب وكالة تاس الروسية.

وتدير روسيا منشأتين عسكريتين في سورية، هما قاعدة بحرية لوجستية في مدينة طرطوس الساحلية وقاعدة حميميم الجوية الواقعة بالقرب من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.

وأنشأ الاتحاد السوفييتي قاعدة في طرطوس العام 1971 وفقًا لاتفاقية ثنائية بعدها جرى تشكيل مجموعة طيران تابعة للقوات الجوية الروسية في سوريا بتاريخ 30 أيلول / سبتمبر 2015، من أجل دعم الجيش السوري في حربه ضد المتطرفين، كما قالت السلطات الرسمية. وتتحدث تقارير إعلامية غربية عن جهود روسية لبناء جسر جوي لتسيير طائرات شحن عسكرية إلى المنطقة الشرقية في ليبيا لنقل أصول دفاعية، وذلك في مسعى من جانب موسكو لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في سوريا.