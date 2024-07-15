ليبيا: استمرار الجدل حول الوجود الروسي في البلاد وتوقعات ترجح عجزا أمريكيا في صده

طرابلس ـ « القدس العربي»: لازال الوجود الروسي في ليبيا محل جدل ونقاش واسع مع تنامي قوته في القارة الإفريقية. واعتبر مقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية أنه سيكون من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة صد التوغل الروسي في القارة الأفريقية، إذ يعتمد الكرملين في نهجه على استغلال الوضع الأمني المتدهور والانقسام السياسي، ورغبة القادة الأفارقة في تنويع علاقاتهم الخارجية في ظل التشكيك بالنوايا الأمريكية والغربية تجاه القارة.

وقال المقال، إن نجاح الكرملين في أفريقيا يعتمد على مزيج من الوضع الإقليمي المتدهور، والتاريخ الاستعماري لدول القارة. وفي الوقت الذي يحقق فيه الكرملين نجاحا في أجزاء كبيرة من أفريقيا، قررت وزارة الدفاع الأمريكية سحب قواتها من تشاد والنيجر، وهما شريكا الولايات المتحدة الرئيسيين في جهود مكافحة الإرهاب في الساحل، وكلاهما تحول إلى روسيا للحصول على المساعدة الأمنية.

ولفت إلى أن سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول عدة في أفريقيا سمحت لموسكو بتعزيز موقعها في القارة، على الرغم من تخصيص موارد عسكرية واقتصادية هائلة للحرب المستمرة في أوكرانيا.

فالوجود الروسي المتنامي، سواء العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، في دول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي والسودان، يدحض توقعات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث صرح في يونيو العام 2023، بأن «الغزو العسكري في أوكرانيا قد قضى على النفوذ الروسي في أي قارة أخرى.

ويرى مقال المجلة الأمريكية أهمية أن تعمل واشنطن على تحسين أوضاع المعيشة للسكان الأفارقة، لتجنب اتجاه الحكومات نحوالاعتماد على روسيا في المستقبل. وبالنسبة إلى الدول المتعاونة بالفعل مع موسكو، فعلى واشنطن أن تعترف بأن السياسة الأكثر فائدة في كثير من الحالات، رغم صعوبتها، هي التراجع والسماح لجاذبية روسيا بالتلاشي من تلقاء نفسها.

وقبل أيام خلص مقال نشره معهد خدمة الاستخبارات الجيوسياسية البحثي إلى أن القوى الغربية لا ترغب بشكل حقيقي في تحدي التوغل الروسي المتنامي في منطقة البحر المتوسط وليبيا، وهو ما يسمح لموسكو بزيادة تواجدها العسكري في المنطقة دون منازع.

ورأت الباحثة في الشؤون العسكرية والدولية، فيديريكا فاسانوتي، أن روسيا تتخذ من استراتيجيتها في أفريقيا سبيلا لمواجهة الضغوط الغربية المتزايدة ضدها بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى تركيز موسكو نشاطها في منطقة البحر المتوسط وبشكل أساسي إلى ليبيا.

وتحدث المقال عن العلاقة الممتازة بين موسكو وخليفة حفتر، الذي يجري زيارات منتظمة إلى روسيا ، ويستضيف رموزا بارزة مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتؤكد الباحثة فاسانوتي أن الهدف الرئيسي من هذا الاهتمام هو فتح جبهة روسية جديدة تطل على البحر المتوسط، وذلك بفضل موقع ليبيا الاستراتيجي. هذا إلى جانب المنافع الاقتصادية التي ستجنيها موسكو من الالتفاف على العقوبات الغربية من خلال بيع نفطها عبر ليبيا.

ولفتت إلى زيادة ملحوظة في شحنات الأسلحة الروسية بين ميناء طرطوس في سورية، وميناء طبرق، مع زيادة أعداد القوات الروسية المتواجدة على الأرض داخل ليبيا إلى 1800 جندي، موزعين بين قواعد عسكرية مثل الكاظم والجفرة وطبرق. كما شوهدت عناصر الفيلق الأفريقي، التي تشكلت لتكون بديلا عن مجموعة فاغنر وتقع تحت الإشراف الكامل لوزارة الدفاع الروسية، في مدن المرج والقرضابية. كما أفاد مراقبون عن بناء معسكر للتدريب في محيط مدينة بنغازي.