ليبيا: استنكار محلي ودولي ودعوات للتحقيق في أعقاب تداول صور ومقاطع فيديو مروعة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي

طرابلس – «القدس العربي»: تصاعدت ردود الفعل المنددة والمحتجة في ليبيا، بعد يوم من تداول صور ومقاطع فيديو مروعة للنائب الليبي المختطف إبراهيم الدرسي، والذي اختطف بعد انتقاده لحفتر والسلطات قبل قرابة سنة.

والإثنين، نشر موقع «أفريك آسيا» الفرنسي صوراً للنائب إبراهيم الدرسي وهو معتقل بملابسه الداخلية وفي عنقه سلسلة وهو في حالة يرثى لها، وأظهرت الصور التي نشرها الموقع الفرنسي النائب إبراهيم الدرسي مقيداً بالسلاسل حول جسده وعنقه، فيما بدت عليه علامات الإعياء.

وتصاعد الجدل دولياً ومحلياً في أعقاب نشر الصور، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الفيديو المُتداول للنائب إبراهيم الدرسي «مُحتجزًا ومُقيّدًا بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة».

وقالت البعثة إنها طلبت من خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعين للأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، معبرة عن «تعاطفها» مع عائلته وزملائه في هذه المحنة التي يمرون بها، وهم يتعرضون لهذا الفيديو المُقلق، على حد وصفها.

ودعت السلطات الليبية إلى الشروع فورًا في تحقيق مُستقل وكامل في الاختفاء القسري، مؤكدة استعدادها لدعم تحقيق مُستقل في الاختفاء ومزاعم التعذيب، وفق قولها.

فيما قال المجلس الرئاسي إن المشاهد التي نشرت لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي توثق أوضاعًا غير قانونية أو إنسانية وتمس كرامة المواطن الليبي وتثير التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته.

وأعرب الرئاسي، في بيان له، عن قلقه إزاء استمرار الغموض المحيط بالقضية وسط غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، والتشكيك بمصداقية التسريبات، وفق قوله.

وأضاف أن هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيدًا من التأخير، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة دولية – وطنية، بحسب قوله.

كما شدد الرئاسي على ضرورة ضمان الوصول للحقائق كاملة وتحقيق العدالة، ومحاسبة جميع المتورطين في أي أفعال تنتهك القانون أو تقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة، داعيًا رئاسة مجلس النواب لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إنهم لم يتأكدوا بعد من صحة المشاهد المنشورة للدرسي، مشيرًا إلى أن بثّها حاليًا هو محاولة للتوظيف السياسي، وفق قوله. وقال حماد معلقًا على تسريبات الدرسي في اجتماع أمني موسّع، إن النائب الدرسي من أبرز الداعمين لعملية الكرامة وموقفه واضح من الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن الحدث يستدعي فتح تحقيق من النائب العام للوصول إلى الحقيقة، على حد قوله.

من جهته، عبر مجلس النواب عن استهجانه الشديد خلال بيان نصي للصور ومقاطع الفيديو «البشعة والصادمة» التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ونُسبت لعضو المجلس المختطف، إبراهيم الدرسي، مشيرًا إلى عدم التأكد من مدى صحتها حتى الآن.

وطالب في بيانه، بشكل قاطع، الأجهزة الأمنية المختصة كافة بـ»الاضطلاع بدورها ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل» حول هذه التسريبات. وشدد المجلس على ضرورة التأكد من صحة هذه المواد المتداولة، وكشف مصدرها، والأسباب التي أدت إلى نشرها في هذا التوقيت، وتحديد الجهات التي تقف وراءها ومن هي الجهات المستفيدة منها.

وجدّد تأكيده على «التضامن الكامل مع عائلته والدعم اللا محدود» للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، مشددًا على أن «المجلس لن يساوم أو يتنازل عن المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة».

وأدان مجلس النواب بشدة ما وصفه بـ»استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد»، معتبرًا ذلك محاولة مرفوضة لتوظيف معاناة الأفراد لأغراض سياسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان ومقرها بنغازي في بيان أنها تابعت، منذ اللحظات الأولى، هذه التسريبات، مؤكدة البدء فورًا في إجراءات البحث والتقصي والتحري وتشكيل لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة لمتابعة ملابسات الحادثة وكشف هوية الجناة.

وأشارت إلى أن «التحقيقات الأولية» تفيد بأن التسريب تم بطريقة منسقة من جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها.

وسبق بيان وزارة الداخلية؛ بيان لرئاسة جهاز الأمن الداخلي ببنغازي أفاد بأن هذه المقاطع والصور تم فبركتها باستخدام الذكاء الصناعي بشكل كامل، صوتًا وصورة.

ودعا أبناء عم الدرسي خلال بيان مصور جميع مكونات الحرابي للاجتماع غدًا في منطقة البياضة بالجبل الأخضر لمناقشة تسريبات ابنهم المختطف.

وحملت القبيلة المسؤولية لمجلس النواب داعية للإفراج فورًا عن النائب إبراهيم دون قيد أو شرط ومحاسبة المسؤولين.

وفي طرابلس، أدانت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة أيضًا ما ورد في هذه التسريبات، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.

كما أدانت أحزاب سياسية بينها العدالة والبناء وتيار يا بلادي ومنظمة رصد الجرائم في ليبيا بشدة ما وصف بـ»التسريبات الصادمة والمؤلمة» التي تظهر النائب الدرسي «مكبلًا وممددًا على الأرض»، معتبرين أن هذه التسريبات «جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية»، تتحملها «السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية» في المنطقة الشرقية.

ودعا حزب العدالة والبناء إلى الإفراج الفوري عن النائب إبراهيم الدرسي، مؤكدًا أن احترام حقوق المواطنين الإنسانية والقانونية أمر لا يمكن التخلي عنه مهما كانت الظروف، رافضًا أي محاولة لـ»تمييع القضية» أو استغلالها سياسيًا.