ليبيا: البرلمان وخارجية الوحدة يدينان الخذلان الدولي لسكان غزة ويدعوان لإطلاق تحالف إقليمي دولي

طرابلس- «القدس العربي»: في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعجز المجتمع الدولي عن فرض حلول لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال ضد المدنيين العزل، خرج مسؤولون ليبيون عن صمتهم مجدداً في رسائل موجهة للعالم منددين بالخذلان الغربي لغزة وبالمواقف الدولية التي عجزت حتى الآن عن وقف حرب راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وفي مقدمة هذه التصريحات، ندد مجلس النواب الليبي الأحد، بـ”الخذلان الدولي لسكان غزة”، مشدداً على أن عرقلة إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع “ترتقي لجرائم إبادة” وتعتبر “تحدياً” لمحكمة العدل الدولية.

وأعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عبر بيان، عن الأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت إن هذا التطور يأتي “ضمن سلسلة من الخذلان الدولي لسكان القطاع”.

وحذرت من أن “استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبي قطاع غزة ستكون له آثار سلبية على الاستقرار والسلم في كامل المنطقة”.تتحدث إسرائيل بشكل متكرر عن رغبتها في اجتياح رفح، على الرغم من تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من التداعيات، إذ يوجد في المدينة نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات خلَّفت قتلى وجرحى.وشددت اللجنة البرلمانية الليبية على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي لأجل إيصال المساعدات الإنسانية، حيث أصبح سكان القطاع مهددين جدياً بالمجاعة، وسط نقص شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود؛ ما يتسبب في معاناة وموت كثير من المدنيين الأبرياء، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.وأكدت أن “الوضع الإنساني في غزة لا يطاق وإهانة لضمير الإنسانية، كما أن أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلية وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية ترتقي لجرائم إبادة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وهي أيضاً أفعال تعتبر تحدياً لمحكمة العدل الدولية”.كما عبَّرت اللجنة البرلمانية الليبية عن “قلق بالغ من الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية؛ نتيجة تصاعد أعمال القتل والاعتقال وتدمير الممتلكات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين”.

ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى “تكثيف الجهود لإيقاف العمليات العدائية الإسرائيلية”.وفي السياق وفي تصريحات صحافية، دعا المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور إلى إطلاق تحالف إقليمي ودولي واسع لفضح الاحتلال “الإسرائيلي” في كل المحافل الدولية، سواء السياسية أو العدلية.وأفاد الباعور بأهمية العمل على خلق منصة دولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته على أرضه.وشدد المكلف بتسيير وزارة الخارجية على ضرورة تحرك الدول العربية والإسلامية بـ”بشكل حاسم وعاجل جداً لزيادة التحشيد والدعم السياسي للقضية الفلسطينية” مشجعاً على اتخاذ قرارات أكثر جرأة وقوة، من أجل زيادة الضغوط على إسرائيل وداعميها، لوقف العدوان على غزة.وأكد الباعور أن “القضية الفلسطينية يجب أن تعود كقضية مركزية ومحورية للدول العربية والإسلامية” لافتاً إلى أهمية استخدام كل ما يمكن استخدامه لتحقيق ذلك، سواء عبر تحركات اقتصادية أو سياسية أو قانونية.واستبعد الباعور أن تقود التسويات المؤقتة إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مرجحاً تكرر مشاهد الحرب إن لم تكن هناك جهود إضافية ومكثفة، بالأخص من الدول العربية والإسلامية، لتحقيق الاستقرار الفلسطينيين.

والخميس، قال مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني إن دفع الأموال لأداء العمرة لأكثر من مرة يعد إهداراً لمال يجدر به أن يدفع لأهل غزة ودعم المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن دعم أهل غزة له الأولوية.وشدد على أنه لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يعد أعلى درجات العبادة في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر للإبادة، لأنه يعتبر “غفلة وتصرفاً غير صحيح”، وفق قوله.

كما أدان الشيخ الغرياني في فيديو عبر منصة إكس، الإقبال على مطاعم أجنبية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن الأموال التي تدفع إليهم تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم.وحذر الغرياني من الانسياق وراء ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بإنشاء معبر بحري لإغاثة غزة ووصفه بـ “الاختراع الصهيوني”.

والأحد، أعلنت الحملة الدولية لإنقاذ غزة عن استكمال الترتيبات لإبحار سفينة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني في غزة، عبر ميناء العريش المصري.وقالت الحملة في بيان لها الأحد، إن سفينة المساعدات الليبية التي بدأ الاستعداد لها قبل ثلاثة أشهر، ستبحر من ميناء مصراتة خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الحملة أن اللجنة الوطنية الليبية المكونة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية، والمؤسسات الخيرية الأهلية، بالتعاون مع بلدية مصراتة، تمكنت من جمع ما يزيد على 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لأهل غزة المحاصرين، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية إجرامية من دولة الاحتلال الصهيوني.وأشاد بيان الحملة بالدعم المالي الذي قدمه المجلس الأعلى للدولة الليبية لهذه المبادرة الشعبية، الذي أدى إلى تسريع استكمال حمولة السفينة بما يزيد على 1200 طن من المساعدات الأساسية لغزة.كما أكد البيان دور بلدية مصراتة، التي كان لها دور فعال في حملة جمع التبرعات وفي الترتيبات اللوجستية لسفينة المساعدات، وكذلك عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الكثيرة، التي ساهمت في جمع التبرعات العينية والنقدية لدعم غزة، خاصة في العاصمة الليبية طرابلس وفي مصراتة وزليتن ومسلاته والزاوية، وغيرها من المدن الليبية.