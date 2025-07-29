ليبيا: البعثة الأممية تدخل خط الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد بيان ترحيبي… والمشري يندد

طرابلس – «القدس العربي»: دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى خط الجدل الدائر حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، حيث أصدرت بياناً آثار امتعاض أحد المتنازعين على الرئاسة وهو خالد المشري، واعتبره تدخلاً سافراً في شؤون المجلس.

ومساء الإثنين، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر فيسبوك، بياناً قالت فيه إنها تابعت البث المباشر لجلسة المجلس الأعلى للدولة ليوم الأحد الماضي، حيث انتخب 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً، مشيرة إلى أنها لاحظت أن التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة.

وقالت البعثة إن حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي.

وأكدت البعثة أنها تؤيد الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة الأحد.

وعبرت البعثة عن تطلعها لانخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.

وتابعت البعثة أنها تنتظر من المجلس الأعلى للدولة أن يؤدي مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة.

وختمت البعثة بأنها تشجع أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من البعثة.

وجاء هذا البيان بعد طعن قدمه خالد المشري بعد انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 59 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت خلال جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس التي انعقدت صباح الأحد في العاصمة طرابلس.

وكانت جلسة المجلس الأعلى للدولة قد انطلقت صباح الأحد، بحضور 95 عضوًا وهو ما يزيد على ثلثي الأعضاء، لاختيار رئيس المجلس ونائبيه، في خطوة تشكّل محطة جديدة ضمن المسار السياسي القائم في البلاد.

وتعليقاً على بيان البعثة، أعرب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن استغرابه الشديد من البيان بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد والتي وصفتها البعثة بـ»التوافقية».

وقال المشري في بيان له، إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي في ظل مقاطعة أكثر من 45 عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس، حسب وصفه.

وأضاف: «نعبر عن دهشتنا من هذا الموقف غير المتوازن، نُؤكد رفضنا التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك. ونعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها».

وتابع: «كما نستغرب هذا التناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 آب/أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية، وإن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية».

كما أكد المشري أن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي، «ومن هذا المنطلق، نُطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية».

في المقابل، أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، التزامه وفق اختصاصاته في الاتفاق السياسي بالإسهام الفاعل في تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة والوصول إلى انتخابات حرة وشاملة تعيد الشرعية الكاملة للمؤسسات. وأضاف المجلس في بيان قدم فيه الشكر للبعثة الأممية على بيانها الذي ثمّن جلسة انتخاب رئاسة جديدة في أجواء شفافة وطبيعية، وثمّن دور الأعضاء على التحلي بالمسؤولية وحرصهم على استعادة فعالية المجلس، مؤكداً عزمه على أن يدخل في مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والانفتاح على جميع مكوناته.

كما تعهد المجلس بتبني آليات عمل تضمن مشاركة كل الأعضاء في صياغة القرار داخل القاعة بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش.

كما جدد مكتب الرئاسة استعداده للتعاون البنّاء مع بعثة الأمم المتحدة وكل الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية ودعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم.

ودعا كافة الأعضاء الذين لم تسعفهم الظروف إلى حضور الجلسة للمشاركة في الجلسات المقبلة والمساهمة في بلورة توافق وطني واسع يخدم استقرار ليبيا ووحدتها.

ودب الانقسام داخل صفوف المجلس الأعلى وتحوَّل إلى فريقَيْن يتبعان المشري وتكالة، منذ آب/أغسطس 2024 بحصول الأول على 69 صوتاً، مقابل 68 للثاني، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف

وكان تكالة قد أطلق مبادرة الشهر الماضي قال إنها تستهدف توحيد المجلس المنقسم على نفسه، وتعتمد على إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، لكن المشري لم يتفاعل معها باعتباره الأحق برئاسة المجلس.