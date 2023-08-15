ليبيا.. البعثة الأممية تدعو إلى وقف الاشتباكات بطرابلس- (تغريدة)

طرابلس: دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، إلى وقف الاشتباكات المسلحة المستمرة بالعاصمة طرابلس، التي اندلعت الإثنين بين قوتين أمنيتين.

ومساء الاثنين، قال مصدر بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مفضلا عدم نشر اسمه، إن مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنها “تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين”.

وأعربت عن “القلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية”.

وأكدت أن “العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت بالسنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار”.

أحث جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار. تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) August 15, 2023

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء، تلقيها “نداءات استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات بطرابلس، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم”.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك، عن “أسفها، لما يشهده جنوب العاصمة طرابلس من اشتباكات وسط الأحياء المكتظة بالسكان، وقرب المؤسسات الطبية العامة والخاصة”.

ودعت طرفي الاشتباكات إلى “السماح لفرق الطوارئ التابعة للإسعاف والطوارئ، ومركز طب الطوارئ والدعم، والهلال الأحمر، بإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظاً على حياة المدنيين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي) أسامة علي، إن الجهاز “تلقى نداءات من قبل عائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباك ولكن حتى الآن هناك صعوبة للوصول إليها”، مشيرا إلى إجلاء 26 عائلة من مناطق الاشتباك أمس الاثنين.

فيما أعلنت عدة شركات طيران دولية اليوم، تعليق رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، نتيجة لاستمرار المواجهات المسلحة.

وتعليقاً على ذلك قال مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار ما تزال مفتوحة، “غير أن هناك العديد من شركات الطيران نقلت طائراتها إلى مصراتة، كإجراء احترازي، وشركات ألغت رحلاتها المقررة اليوم”.

وأضاف أن شركة خطوط الأجنحة (خاصة)، قامت اليوم بتسيير رحلتين من مطار معيتيقة، واحدة اتجهت نحو إسطنبول والأخرى إلى تونس.

وزاد الطيب: “إدارة المطار لم تتلق حتى الساعة، برقية من قبل مصلحة الطيران المدني تطالب بإغلاق المجال الجوي.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء “444” على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء “444”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منخب.

وفي مسار حل تلك الأزمة، يجري المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مفاوضات تهدف إلى عقد تلك الانتخابات، خلال العام الجاري 2023، يرافقها أيضا جهود أممية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

(الأناضول)